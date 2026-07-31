Eltűnt a csatatéren, de a versei örökké élnek: te felismered Petőfi sorait? Kvíz

Tragikus évforduló: július 31-én a fehéregyházi csatában nyomtalanul eltűnt költőóriásra emlékezünk.

július 31-én a fehéregyházi csatában nyomtalanul eltűnt költőóriásra emlékezünk. Művészi örökség: a mindössze huszonhat évet élt alkotó gyökeresen megújította a magyar lírát.

a mindössze huszonhat évet élt alkotó gyökeresen megújította a magyar lírát. Interaktív tisztelgés: a cikk végén egy 8 kérdésből álló verses kvízzel tesztelheted a tudásod.

Petőfi Sándor a XIX. századi magyar irodalom és a nemzeti identitás egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb alakja. Költészetével gyökeresen megújította a hazai lírát, hiszen a nép nyelvét emelte a legmagasabb művészi szintre, miközben sorsával és elveivel végérvényesen összeforrt a szabadság eszménye.

Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékezünk Fotó: FJ Mol / Wikipedia

Petőfi Sándor öröksége és a fehéregyházi csata titka

A forradalom és szabadságharc lázas hónapjaiban nemcsak „lángoló” versekkel harcra buzdító költőként, hanem katonaként is a hazát szolgálta, vállalva a legvégső áldozatot is. 1849. július 31-én, a fehéregyházi csata forgatagában nyomtalanul eltűnt, így ezen a napon tragikusan korai halálára és utolérhetetlen örökségére emlékezünk. Habár mindössze huszonhat évet élt, hátrahagyott, páratlanul gazdag életműve a magyar kultúra örökérvényű alapkövévé vált. A költőóriás emléke és halhatatlan munkássága előtt egy különleges irodalmi kvízzel tisztelgünk.