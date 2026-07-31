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irodalmi kvízek

Eltűnt a csatatéren, de a versei örökké élnek: te felismered Petőfi sorait? Kvíz

1 órája
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Július 31-én a magyar irodalomtörténet egyik legtragikusabb, egyben legfelemelőbb eseményére emlékezünk. A fehéregyházi csatatéren nyomtalanul eltűnt Petőfi Sándor költészete a mai napig az egyik legfontosabb szellemi örökségünk.
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irodalmi kvízekPetőfi Sándorhalálkölteményévforduló
  • Tragikus évforduló: július 31-én a fehéregyházi csatában nyomtalanul eltűnt költőóriásra emlékezünk.
  • Művészi örökség: a mindössze huszonhat évet élt alkotó gyökeresen megújította a magyar lírát.
  • Interaktív tisztelgés: a cikk végén egy 8 kérdésből álló verses kvízzel tesztelheted a tudásod.

Petőfi Sándor a XIX. századi magyar irodalom és a nemzeti identitás egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb alakja. Költészetével gyökeresen megújította a hazai lírát, hiszen a nép nyelvét emelte a legmagasabb művészi szintre, miközben sorsával és elveivel végérvényesen összeforrt a szabadság eszménye.

Petőfi Sándor arcképe
Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékezünk Fotó: FJ Mol / Wikipedia

Petőfi Sándor öröksége és a fehéregyházi csata titka

A forradalom és szabadságharc lázas hónapjaiban nemcsak „lángoló” versekkel harcra buzdító költőként, hanem katonaként is a hazát szolgálta, vállalva a legvégső áldozatot is. 1849. július 31-én, a fehéregyházi csata forgatagában nyomtalanul eltűnt, így ezen a napon tragikusan korai halálára és utolérhetetlen örökségére emlékezünk. Habár mindössze huszonhat évet élt, hátrahagyott, páratlanul gazdag életműve a magyar kultúra örökérvényű alapkövévé vált. A költőóriás emléke és halhatatlan munkássága előtt egy különleges irodalmi kvízzel tisztelgünk. 

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik történelmi eseményhez köthető Petőfi Sándor „Nemzeti dal” című verse?

Nézd meg a videót is Petőfi eltűnéséről:

 

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