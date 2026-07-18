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balkonnövények

Ezekkel az egyszerű trükkökkel egész nyáron virágázni fog a petúniád

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Hónapokon át ontja a színpompás virágokat, de csak akkor, ha megkapja a kellő gondoskodást. Ha ezt a titkos heti rutint beiktatod, egészen az első fagyokig gyönyörködhetsz a petúniáidban.
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balkonnövényeknövénygondozásnövényápoláspetúnia
  • A virágoskertek és a balkonok igazi sztárja a petúnia.
  • Nyáron nem elég csak leszedni az elszáradt szirmokat – ennél többre van szükség, hogy az otthonod éke legyen.
  • Mutatjuk, hogyan gondozd helyesen ezt a növényt, hogy újra virágba boruljon.

Méltán tartozik a legkedveltebb nyári balkon- és kerti növények közé: a petúnia színes virágai tavasztól egészen őszig gyönyörködtetnek, de csak akkor, ha birtokában vagy a nagy nyári növényápolási titoknak. Van ugyanis egy egyszerű gondozási feladat, amelyet érdemes hetente elvégezni, ha azt szeretnéd, hogy a növény folyamatosan új bimbókat hozzon és ontsa a virágokat. Nézzük, mit tehetsz, hogy kihozd belőle a legtöbbet!

Dúsan virágzó petúnia
Ha hetente egyszer rászánsz néhány percet, a petúnia meghálálja a gondoskodást. Mutatjuk, mi a dús virágzat titka.
Fotó: Katerina Maksymenko / Shutterstock

Miért érdemes leszedni a petúnia elhervadt virágait?

A legfontosabb teendő az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása. Habár ezt sokan csak azért végzik el, hogy szebb legyen a növény látványa, valójában sokkal fontosabb szerepe van. 

Amikor egy virág elnyílik, a petúnia a magok beérésére kezdi fordítani az energiáját. Ha viszont időben eltávolítod az elhervadt virágokat, a növénynek nem kell a magképzéssel foglalkoznia, így inkább új bimbók és virágok hajtására koncentrálhat. 

Ennek köszönhetően a petúnia hosszabb ideig marad mutatós, dúsabb lesz, és akár az első őszi fagyokig is folyamatosan virágozhat.

Így csináld helyesen

Ne csak a száraz szirmoktól szabadítsd meg a növényt – az elnyílt virágokat a kis szárukkal együtt távolítsd el ott, ahol a fő hajtáshoz csatlakoznak. Ezt könnyedén megteheted kézzel vagy egy kisebb metszőollóval.

Petúnia gondozása
Egy gyors csippentés hetente, és máris sokkal tovább marad szép a növényed.
Fotó: Nata Lunina / Shutterstock

Ne félj az erőteljesebb metszéstől

Ha azt látod, hogy a növény túlságosan megnyúlt, nyugodtan vágd vissza a hajtásokat is. Egy erőteljesebb nyári metszés után a petúnia erőre kap, gyorsan megújul, és rövid időn belül ismét tele lesz friss hajtásokkal, virágokkal.

Egyéb petúniagondozási tippek

  • Inkább reggel locsold, így egész nap friss marad!
  • Ha cserépbe vagy balkonládába ülteted, kizárólag jó vízelvezetésű földet használj!
  • Ha kerti földbe kerül, lazítsd fel egy kicsit a talajt, és adj hozzá komposztot!

Plusz tipp: ültetéskor keverj a földhöz lassan oldódó tápot, majd amikor a petúnia növekedésnek indul, válts vízben oldódó változatra. Májusban még elég kéthetente, de nyáron már hetente tápoldatozd. Ne használj túl sok nitrogént tartalmazó szert, mert attól csak a levelek nőnek, virág viszont aligha lesz.

 Az alábbi videóban még többet megtudhatsz arról, hogyan lehet hosszú távon szép a petúnia:

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