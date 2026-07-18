Ezekkel az egyszerű trükkökkel egész nyáron virágázni fog a petúniád

A virágoskertek és a balkonok igazi sztárja a petúnia.

Nyáron nem elég csak leszedni az elszáradt szirmokat – ennél többre van szükség, hogy az otthonod éke legyen.

Mutatjuk, hogyan gondozd helyesen ezt a növényt, hogy újra virágba boruljon.

Méltán tartozik a legkedveltebb nyári balkon- és kerti növények közé: a petúnia színes virágai tavasztól egészen őszig gyönyörködtetnek, de csak akkor, ha birtokában vagy a nagy nyári növényápolási titoknak. Van ugyanis egy egyszerű gondozási feladat, amelyet érdemes hetente elvégezni, ha azt szeretnéd, hogy a növény folyamatosan új bimbókat hozzon és ontsa a virágokat. Nézzük, mit tehetsz, hogy kihozd belőle a legtöbbet!

Ha hetente egyszer rászánsz néhány percet, a petúnia meghálálja a gondoskodást. Mutatjuk, mi a dús virágzat titka.

Fotó: Katerina Maksymenko / Shutterstock

Miért érdemes leszedni a petúnia elhervadt virágait?

A legfontosabb teendő az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása. Habár ezt sokan csak azért végzik el, hogy szebb legyen a növény látványa, valójában sokkal fontosabb szerepe van.

Amikor egy virág elnyílik, a petúnia a magok beérésére kezdi fordítani az energiáját. Ha viszont időben eltávolítod az elhervadt virágokat, a növénynek nem kell a magképzéssel foglalkoznia, így inkább új bimbók és virágok hajtására koncentrálhat.

Ennek köszönhetően a petúnia hosszabb ideig marad mutatós, dúsabb lesz, és akár az első őszi fagyokig is folyamatosan virágozhat.

Így csináld helyesen

Ne csak a száraz szirmoktól szabadítsd meg a növényt – az elnyílt virágokat a kis szárukkal együtt távolítsd el ott, ahol a fő hajtáshoz csatlakoznak. Ezt könnyedén megteheted kézzel vagy egy kisebb metszőollóval.

Egy gyors csippentés hetente, és máris sokkal tovább marad szép a növényed.

Fotó: Nata Lunina / Shutterstock

Ne félj az erőteljesebb metszéstől

Ha azt látod, hogy a növény túlságosan megnyúlt, nyugodtan vágd vissza a hajtásokat is. Egy erőteljesebb nyári metszés után a petúnia erőre kap, gyorsan megújul, és rövid időn belül ismét tele lesz friss hajtásokkal, virágokkal.

Egyéb petúniagondozási tippek

Inkább reggel locsold, így egész nap friss marad!

Ha cserépbe vagy balkonládába ülteted, kizárólag jó vízelvezetésű földet használj!

Ha kerti földbe kerül, lazítsd fel egy kicsit a talajt, és adj hozzá komposztot!

Plusz tipp: ültetéskor keverj a földhöz lassan oldódó tápot, majd amikor a petúnia növekedésnek indul, válts vízben oldódó változatra. Májusban még elég kéthetente, de nyáron már hetente tápoldatozd. Ne használj túl sok nitrogént tartalmazó szert, mert attól csak a levelek nőnek, virág viszont aligha lesz.

Az alábbi videóban még többet megtudhatsz arról, hogyan lehet hosszú távon szép a petúnia: