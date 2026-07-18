Ezekkel az egyszerű trükkökkel egész nyáron virágázni fog a petúniád

- A virágoskertek és a balkonok igazi sztárja a petúnia.
- Nyáron nem elég csak leszedni az elszáradt szirmokat – ennél többre van szükség, hogy az otthonod éke legyen.
- Mutatjuk, hogyan gondozd helyesen ezt a növényt, hogy újra virágba boruljon.
Méltán tartozik a legkedveltebb nyári balkon- és kerti növények közé: a petúnia színes virágai tavasztól egészen őszig gyönyörködtetnek, de csak akkor, ha birtokában vagy a nagy nyári növényápolási titoknak. Van ugyanis egy egyszerű gondozási feladat, amelyet érdemes hetente elvégezni, ha azt szeretnéd, hogy a növény folyamatosan új bimbókat hozzon és ontsa a virágokat. Nézzük, mit tehetsz, hogy kihozd belőle a legtöbbet!
Miért érdemes leszedni a petúnia elhervadt virágait?
A legfontosabb teendő az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása. Habár ezt sokan csak azért végzik el, hogy szebb legyen a növény látványa, valójában sokkal fontosabb szerepe van.
Amikor egy virág elnyílik, a petúnia a magok beérésére kezdi fordítani az energiáját. Ha viszont időben eltávolítod az elhervadt virágokat, a növénynek nem kell a magképzéssel foglalkoznia, így inkább új bimbók és virágok hajtására koncentrálhat.
Ennek köszönhetően a petúnia hosszabb ideig marad mutatós, dúsabb lesz, és akár az első őszi fagyokig is folyamatosan virágozhat.
Így csináld helyesen
Ne csak a száraz szirmoktól szabadítsd meg a növényt – az elnyílt virágokat a kis szárukkal együtt távolítsd el ott, ahol a fő hajtáshoz csatlakoznak. Ezt könnyedén megteheted kézzel vagy egy kisebb metszőollóval.
Ne félj az erőteljesebb metszéstől
Ha azt látod, hogy a növény túlságosan megnyúlt, nyugodtan vágd vissza a hajtásokat is. Egy erőteljesebb nyári metszés után a petúnia erőre kap, gyorsan megújul, és rövid időn belül ismét tele lesz friss hajtásokkal, virágokkal.
Egyéb petúniagondozási tippek
- Inkább reggel locsold, így egész nap friss marad!
- Ha cserépbe vagy balkonládába ülteted, kizárólag jó vízelvezetésű földet használj!
- Ha kerti földbe kerül, lazítsd fel egy kicsit a talajt, és adj hozzá komposztot!
Plusz tipp: ültetéskor keverj a földhöz lassan oldódó tápot, majd amikor a petúnia növekedésnek indul, válts vízben oldódó változatra. Májusban még elég kéthetente, de nyáron már hetente tápoldatozd. Ne használj túl sok nitrogént tartalmazó szert, mert attól csak a levelek nőnek, virág viszont aligha lesz.
Az alábbi videóban még többet megtudhatsz arról, hogyan lehet hosszú távon szép a petúnia: