Ruhában vagy meztelenül egészségesebb aludni? Az orvos megmondja

Már egyetlen nyugtalan éjszaka is rossz közérzetet okoz, azonban a hosszú távú alvászavar számos negatív következményt vonhat maga után. A pihentető alvás ezért létfontosságú, hiszen szerepet játszik a regenerálódásban, a hormonháztartás szabályozásában, valamint immunrendszerünk megfelelő működésében is.

Eláruljuk a pihentető alvás titkát.

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Ez a pihentető alvás titka

Rohanó világunkban viszont egyre kevesebb időt szánunk a feltöltődésre és egyre kisebb jelentőséget tulajdonítunk neki. Azonban a nem elegendő pihenés miatt szervezetünk ellenállóképessége gyengül és fogékonyabbak lehetünk a különböző kórokozókra. Emellett szerveink nagy része éjszaka regenerálódik, a pihentető alvás pedig hozzájárul a megfelelő méregtelenítéshez, valamint a stressz csökkenéséhez.

Érvek a meztelen alvás mellett

Dr. David Rosen alvásgyógyász szerint meglepő előnyökkel jár, ha semmit sem viselünk alvás közben. A meztelenség ugyanis minőségibb pihenést biztosíthat, csökkentheti a nemi szerv fertőzésének esélyét, hozzájárulhat a férfiak termékenységéhez, valamint a partnerünkkel való kapcsolatra is pozitív hatással lehet.

A szakértő szerint az említett pozitív hatásokban az alacsonyabb testhőmérséklet játszik kulcsszerepet:

Felületes alvás

Éjszaka ugyanis alacsonyabb testhőmérséklet szükséges ahhoz, hogy az alvást elősegítő, természetes módon termelődő hormonok megfelelő egyensúlyba kerüljenek. Ennek következtében, ha testünk hőmérséklete túl magas, az felboríthatja ezt az egyensúlyt és megakadályozhatja, hogy a mély, relaxáló alvás szakaszába kerüljünk.

Azok számára, akik inkább vastag és meleg paplanban alszanak, a meztelenül alvás jó módja annak, hogy ellensúlyozzuk ezt a plusz meleget"

– magyarázza Dr. Rosen, valamint kiemeli, ha elhagyjuk a pizsamát és az alsóneműt, elkerülhetjük a csúnya, nemi fertőzéseket is.

Gombás fertőzés

A gomba ugyanis a meleg, párás környezetben érzi igazán jól magát. A candida élesztőgomba elszaporodása például fájdalmat és viszketést okoz, ami a szűk alsónemű vagy ruhadarabok miatt szaporodhat el. Természetesen a gyógyszertárakban található különböző készítmények enyhülést hozhatnak a kellemetlen panaszokra és megfékezik a gomba szaporodását, de a problémát jobb megelőzni, mint kezelni.