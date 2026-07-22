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szállodai szoba

Így kaphatod vissza a pénzed, ha koszos szállodai szobát kapsz a nyaraláson

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Ne hagyd, hogy egy elhibázott szállásfoglalás tönkretegye a megérdemelt pihenésedet, inkább készülj fel tudatosan a váratlan helyzetekre! Ismerd meg az alábbi praktikus tanácsokat, így könnyen kiszűrheted a rejtett hiányosságokat, ha mégis egy piszkos szállodai szoba fogadna, ráadásul még a pénzedet is visszakaphatod.
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szállodai szobareklamációhigiéniaélősködők
  • Kritikus pontok: a fürdőszoba eldugott részei és a matrac állapota árulják el leghamarabb a takarítás valódi minőségét.
  • Azonnali dokumentálás: éles fotók és videók szükségesek a recepción történő sikeres panasztételhez.
  • Pénzvisszatérítés: a higiéniai hiányosságok mértékétől függően akár a szállásdíj 10–50 százaléka is visszajárhat.

Egy piszkos szállodai szoba komoly egészségügyi kockázatot hordoz, emellett a pihenés élményét is pillanatok alatt romba döntheti. Sokszor csak a megérkezéskor derül ki, hogy a csillogó fotók mögött valójában elhanyagolt állapotok uralkodnak. A rutinos utazók éppen ezért már az első percekben alapos ellenőrzést tartanak a helyiségben. A gyors helyzetfelmérés azért is döntő jelentőségű, mert a feltárt hiányosságok jogalapot teremtenek a szállásdíj arányos visszakövetelésére.

A piszkos szállodai szoba egyik jele, ha csótányt találsz.
Dokumentáld részletesen, ha piszkos szállodai szoba fogad a nyaralásod során. 
Fotó: Shutterstock

Melyek a piszkos szállodai szoba árulkodó jelei?

A szakemberek szerint a megelőzés már a foglalás során elkezdődik: a független vendégvélemények és a feltöltött fényképek átnézése kiemelten fontos. Ha több korábbi vendég is panaszkodik a higiénia hiányára, az szinte biztosan rendszerszintű problémát jelez.

A helyszínre érve ne az ággyal vagy a minibárral kezdj, közvetlenül a fürdőszobát vedd szemügyre. A vécéülőke alsó része, a zuhanykabin sarka, valamint a lefolyók állapota azonnal megmutatja a takarítás valódi színvonalát. A csempék közötti fekete penészfoltok vagy az idegen hajszálak egyértelműen jelzik a felületes munkát. Az ágynemű és a matrac átvizsgálása úgyszintén elengedhetetlen, hiszen a gyanús foltok azonnali intézkedést igényelnek.

Szállodai szoba fürdőjét takarító szobalány.
Nem mindegy a szállodai szoba takarításának a minősége sem. 
Fotó: Shutterstock

Hogyan kérhetsz kártérítést a koszos szállás miatt?

Egyértelmű higiéniai hiányosságok esetén a legelső feladatod a hiánytalan dokumentálás. Készíts éles fényképeket a kritikus pontokról, mert a reklamáció alapját a kézzelfogható bizonyítékok képezik. Ezt követően fordulj a recepcióhoz, jelezd a problémát, és kérd a hiba elhárítását vagy egy másik, tiszta szoba biztosítását.

A nemzetközi utazási gyakorlatban alkalmazott iránymutatások (például a frankfurti táblázat) pontosan meghatározzák az árcsökkentés mértékét. A felületes takarítás miatt a részvételi díj 10–20 százaléka követelhető vissza. A kellemetlen szagok 5–15 százalékos engedményre adnak alapot, míg a súlyosabb penészedés vagy az élősködők jelenléte esetén akár a befizetett összeg felét is visszakérheted.

Nézd meg a videót is a témában:

 

 

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