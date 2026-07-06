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WizzAir

Ezeket a poggyász információkat mindenképpen tudnia kell, mielőtt fapadosra száll

44 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A repülőjegy megvásárlása után a legfontosabb feladat a csomagok pontos lemérése és rendszerezése. Ha szeretnék elkerülni a repülőtereken felszámított tetemes extra díjakat, érdemes előre tájékozódni arról, hogy a kiválasztott légitársaság milyen feltételekkel engedi fedélzetre a bőröndöket, hiszen a szigorú ellenőrzések miatt a poggyász könnyen pluszköltségek forrásává válhat.
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WizzAirfapados légitársaságokRyanairpoggyász

A repülés előkészületei során az egyik legkritikusabb kérdés a poggyász pontos mérete és súlya, mivel a fapados szolgáltatók kapuinal elhelyezett mérőkeretek nem ismernek kompromisszumot. Tapasztalataink szerint a legtöbb kellemetlenség abból adódik, hogy az utasok nincsenek tisztában a legfrissebb előírásokkal, és a beszállókapunál szembesülnek a pótdíjakkal. Ebben az útmutatóban részletesen áttekintjük a két legnépszerűbb diszkont légitársaság szabályzatát, hogy a repülőtéri procedúra zökkenőmentes és költséghatékony legyen.

Wizzair és Ryanair poggyász mérő kosarak reptéren.
A fapados légitársaságoknak szigorú a poggyász szabályzata, ezért nem árt tisztában lenni a részletekkel, hogy ne fizessünk rá az utazásra.  
Fotó: Shutterstock

Melyek a legfontosabb különbségek a Wizzair és a Ryanair poggyász szabályzatában?

A zökkenőmentes utazáshoz elengedhetetlen pontosan tudni, hogy mit lehet felvinni a repülőre Wizzair járatok foglalásakor. Az alapárban mindössze egyetlen kisméretű kézitáska vagy hátizsák tartozik bele. A Wizzair kézipoggyász méret szigorúan legfeljebb 40 x 30 x 20 centiméter lehet, a maximális súlyhatára pedig 10 kilogramm. Amennyiben ennél nagyobb csomagra van szükség, a WIZZ Priority szolgáltatás megvásárlásával egy további, maximum 55 x 40 x 23 centiméteres gurulós bőrönd is a fedélzetre vihető. Ha a megengedett keretet túllépjük, a kapunál súlyos büntetést kell fizetni.

Hasonlóan kötött rendszert találunk a versenytársnál is, így nem árt tisztázni, mit lehet felvinni a repülőre Ryanair utazások tervezése során. A díjmentes alapcsomag itt is egy ülés alatt elhelyezhető táskát takar. A Ryanair kézipoggyász méret pontosan 40 x 30 x 20 centiméteres határokhoz igazodik. Aki ennél többet pakolna, annak az elsőbbségi (Priority) opciót kell választania, amellyel egy plusz, legfeljebb 55 x 40 x 20 centiméteres, 10 kilogrammos kabintáska is szállítható az utastérben.

Tiltott tárgyak és folyadékok a biztonsági ellenőrzésen

A csomagok méretén túl a tartalmukra is szigorú jogszabályok vonatkoznak. Sokan bizonytalanok abban, hogy mit nem lehet felvinni a repülőre Wizzair utasként: a szúró- és vágóeszközök, a gyúlékony anyagok, valamint a lőfegyverek és azok utánzatai szigorúan tiltólistásak. Ugyanezek a biztonsági korlátozások érvényesek a másik diszkont cégnél is, így utazás előtt érdemes alaposan átnézni, mit nem lehet felvinni a repülőre Ryanair járatokon, nehogy a biztonsági kapunál kelljen a kukába dobni a drága eszközöket.

Különös figyelmet igényel a repülőre felvihető folyadék kezelése. A nemzetközi biztonsági szabályok értelmében a kézipoggyászban lévő folyadékok, gélek és aeroszolok egyenként legfeljebb 100 milliliteres edényekben tárolhatók. Ezeket együttesen egyetlen, maximum 1 liter űrtartalmú, átlátszó és újrazárható műanyag zacskóba kell elhelyezni, amelyet a biztonsági ellenőrzésnél ki kell venni a táskából.

Mi a teendő, ha elvész a csomag, vagy segítségre van szükségünk?

Bármennyire is körültekintően járunk el, a poggyászok sérülése vagy elvesztése bármikor előfordulhat. Ilyen esetekben az érkezési repülőtéren azonnal ki kell tölteni a hivatalos jegyzőkönyvet (PIR), majd fel kell venni a kapcsolatot az illetékes szervvel. A reklamációk kezelésére, a késve érkező csomagok nyomon követésére, valamint az egyéb felmerülő kérdések megválaszolására a Wizzair ügyfélszolgálat, a Ryanair ügyfélszolgálat dedikált online felületei és telefonos elérhetőségei, állnak az utasok rendelkezésére, ahol hivatalos formában intézhetjük a kártérítési és keresési folyamatokat.

Az elveszett csomagokat  az adott repülőtér lost and found (elveszett és talált tárgyak) irodájában, vagy az információs pultnál kell jelenteni. Fontos, hogy a helyszínen felvett jegyzőkönyv (PIR) másolatát és a poggyászcímkét a táska megkerüléséig gondosan megőrizzük. Amennyiben a repülőtéren felejtettünk valamilyen személyes tárgyat, a légitársaságok helyett szintén a repülőtér ezen specifikus ügyfélszolgálati osztályához kell fordulnunk, mivel a tranzitzónában vagy a váróteremben hagyott javak kezelése az ő hatáskörükbe tartozik. 

Nézze meg a videót arról, hogy mi történik az eleszett és talált csomagokkal:

 

 

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