Ezeket a poggyász információkat mindenképpen tudnia kell, mielőtt fapadosra száll

A repülés előkészületei során az egyik legkritikusabb kérdés a poggyász pontos mérete és súlya, mivel a fapados szolgáltatók kapuinal elhelyezett mérőkeretek nem ismernek kompromisszumot. Tapasztalataink szerint a legtöbb kellemetlenség abból adódik, hogy az utasok nincsenek tisztában a legfrissebb előírásokkal, és a beszállókapunál szembesülnek a pótdíjakkal. Ebben az útmutatóban részletesen áttekintjük a két legnépszerűbb diszkont légitársaság szabályzatát, hogy a repülőtéri procedúra zökkenőmentes és költséghatékony legyen.

A fapados légitársaságoknak szigorú a poggyász szabályzata, ezért nem árt tisztában lenni a részletekkel, hogy ne fizessünk rá az utazásra.

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Melyek a legfontosabb különbségek a Wizzair és a Ryanair poggyász szabályzatában?

A zökkenőmentes utazáshoz elengedhetetlen pontosan tudni, hogy mit lehet felvinni a repülőre Wizzair járatok foglalásakor. Az alapárban mindössze egyetlen kisméretű kézitáska vagy hátizsák tartozik bele. A Wizzair kézipoggyász méret szigorúan legfeljebb 40 x 30 x 20 centiméter lehet, a maximális súlyhatára pedig 10 kilogramm. Amennyiben ennél nagyobb csomagra van szükség, a WIZZ Priority szolgáltatás megvásárlásával egy további, maximum 55 x 40 x 23 centiméteres gurulós bőrönd is a fedélzetre vihető. Ha a megengedett keretet túllépjük, a kapunál súlyos büntetést kell fizetni.

Hasonlóan kötött rendszert találunk a versenytársnál is, így nem árt tisztázni, mit lehet felvinni a repülőre Ryanair utazások tervezése során. A díjmentes alapcsomag itt is egy ülés alatt elhelyezhető táskát takar. A Ryanair kézipoggyász méret pontosan 40 x 30 x 20 centiméteres határokhoz igazodik. Aki ennél többet pakolna, annak az elsőbbségi (Priority) opciót kell választania, amellyel egy plusz, legfeljebb 55 x 40 x 20 centiméteres, 10 kilogrammos kabintáska is szállítható az utastérben.

Tiltott tárgyak és folyadékok a biztonsági ellenőrzésen

A csomagok méretén túl a tartalmukra is szigorú jogszabályok vonatkoznak. Sokan bizonytalanok abban, hogy mit nem lehet felvinni a repülőre Wizzair utasként: a szúró- és vágóeszközök, a gyúlékony anyagok, valamint a lőfegyverek és azok utánzatai szigorúan tiltólistásak. Ugyanezek a biztonsági korlátozások érvényesek a másik diszkont cégnél is, így utazás előtt érdemes alaposan átnézni, mit nem lehet felvinni a repülőre Ryanair járatokon, nehogy a biztonsági kapunál kelljen a kukába dobni a drága eszközöket.