Ezeket a poggyász információkat mindenképpen tudnia kell, mielőtt fapadosra száll

A repülés előkészületei során az egyik legkritikusabb kérdés a poggyász pontos mérete és súlya, mivel a fapados szolgáltatók kapuinal elhelyezett mérőkeretek nem ismernek kompromisszumot. Tapasztalataink szerint a legtöbb kellemetlenség abból adódik, hogy az utasok nincsenek tisztában a legfrissebb előírásokkal, és a beszállókapunál szembesülnek a pótdíjakkal. Ebben az útmutatóban részletesen áttekintjük a két legnépszerűbb diszkont légitársaság szabályzatát, hogy a repülőtéri procedúra zökkenőmentes és költséghatékony legyen.
Melyek a legfontosabb különbségek a Wizzair és a Ryanair poggyász szabályzatában?
A zökkenőmentes utazáshoz elengedhetetlen pontosan tudni, hogy mit lehet felvinni a repülőre Wizzair járatok foglalásakor. Az alapárban mindössze egyetlen kisméretű kézitáska vagy hátizsák tartozik bele. A Wizzair kézipoggyász méret szigorúan legfeljebb 40 x 30 x 20 centiméter lehet, a maximális súlyhatára pedig 10 kilogramm. Amennyiben ennél nagyobb csomagra van szükség, a WIZZ Priority szolgáltatás megvásárlásával egy további, maximum 55 x 40 x 23 centiméteres gurulós bőrönd is a fedélzetre vihető. Ha a megengedett keretet túllépjük, a kapunál súlyos büntetést kell fizetni.
Hasonlóan kötött rendszert találunk a versenytársnál is, így nem árt tisztázni, mit lehet felvinni a repülőre Ryanair utazások tervezése során. A díjmentes alapcsomag itt is egy ülés alatt elhelyezhető táskát takar. A Ryanair kézipoggyász méret pontosan 40 x 30 x 20 centiméteres határokhoz igazodik. Aki ennél többet pakolna, annak az elsőbbségi (Priority) opciót kell választania, amellyel egy plusz, legfeljebb 55 x 40 x 20 centiméteres, 10 kilogrammos kabintáska is szállítható az utastérben.
Tiltott tárgyak és folyadékok a biztonsági ellenőrzésen
A csomagok méretén túl a tartalmukra is szigorú jogszabályok vonatkoznak. Sokan bizonytalanok abban, hogy mit nem lehet felvinni a repülőre Wizzair utasként: a szúró- és vágóeszközök, a gyúlékony anyagok, valamint a lőfegyverek és azok utánzatai szigorúan tiltólistásak. Ugyanezek a biztonsági korlátozások érvényesek a másik diszkont cégnél is, így utazás előtt érdemes alaposan átnézni, mit nem lehet felvinni a repülőre Ryanair járatokon, nehogy a biztonsági kapunál kelljen a kukába dobni a drága eszközöket.
Különös figyelmet igényel a repülőre felvihető folyadék kezelése. A nemzetközi biztonsági szabályok értelmében a kézipoggyászban lévő folyadékok, gélek és aeroszolok egyenként legfeljebb 100 milliliteres edényekben tárolhatók. Ezeket együttesen egyetlen, maximum 1 liter űrtartalmú, átlátszó és újrazárható műanyag zacskóba kell elhelyezni, amelyet a biztonsági ellenőrzésnél ki kell venni a táskából.
Mi a teendő, ha elvész a csomag, vagy segítségre van szükségünk?
Bármennyire is körültekintően járunk el, a poggyászok sérülése vagy elvesztése bármikor előfordulhat. Ilyen esetekben az érkezési repülőtéren azonnal ki kell tölteni a hivatalos jegyzőkönyvet (PIR), majd fel kell venni a kapcsolatot az illetékes szervvel. A reklamációk kezelésére, a késve érkező csomagok nyomon követésére, valamint az egyéb felmerülő kérdések megválaszolására a Wizzair ügyfélszolgálat, a Ryanair ügyfélszolgálat dedikált online felületei és telefonos elérhetőségei, állnak az utasok rendelkezésére, ahol hivatalos formában intézhetjük a kártérítési és keresési folyamatokat.
Az elveszett csomagokat az adott repülőtér lost and found (elveszett és talált tárgyak) irodájában, vagy az információs pultnál kell jelenteni. Fontos, hogy a helyszínen felvett jegyzőkönyv (PIR) másolatát és a poggyászcímkét a táska megkerüléséig gondosan megőrizzük. Amennyiben a repülőtéren felejtettünk valamilyen személyes tárgyat, a légitársaságok helyett szintén a repülőtér ezen specifikus ügyfélszolgálati osztályához kell fordulnunk, mivel a tranzitzónában vagy a váróteremben hagyott javak kezelése az ő hatáskörükbe tartozik.
Nézze meg a videót arról, hogy mi történik az eleszett és talált csomagokkal: