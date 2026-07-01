Kitálalt az onkológus: így csökkenthető a rák kialakulásának kockázata

Dr. Jiri Kubes onkológus közölte: két élelmiszercsoport fogyasztásának csökkentésével jelentősen mérsékelhető a daganatos betegségek kialakulásának kockázata. A sugárterápiás szerint ugyanis hiszi, az étrend és az életmód fontos szerepet játszanak a rák kialakulásában, habár számos betegség esetében a genetika és az életkor is nagy szerepet játszik.

Ezekkel csökkenthető a rák kialakulásának kockázata? Kitálalt az onkológus! Fotó: Unsplash

Az orvos szerint a rák kialakulásának kockázatát jelentősen befojásolhatja az életkor, az étrend és az életmód is.

Az alkohol és a feldolgozott húsok fogyasztását például kifejezetten érdemes csökkenteni. Az alkohol károsítja a sejteket, gátolhatja azok megfelelő regenerálódását, emellett hormonális változásokat is okozhat, amelyek fokozzák a sejtosztódást és ezzel együtt a daganatok kialakulásának kockázatát. Az alkoholfogyasztás növeli többek között a máj- és a vastagbélrák kialakulásának esélyét

– fogalmazott.

Tényleg csökkenthető a rák kialakulásának kockázata?

A WHO szerint elegendő tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy a feldolgozott húsok fogyasztása valóban összefügg a vastagbélrák kialakulásával. De mi is számít feldolgozott húsnak? A válasz egyszerű: minden olyan húskészítmény, amelyet füstöléssel, pácolással, sózással vagy más tartósítási eljárással kezeltek. Ilyen például a sonka, a kolbász, a virsli, írja a Mirror.