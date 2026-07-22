Gondoltad volna, hogy ezek a legveszélyesebb rákkeltő ételek a tányérunkon?

A daganatos betegségek és a táplálkozás közötti összefüggéseket vizsgáló szakértők, köztük Nichole Andrews dietetikus és a brit Liz O’Riordan egykori emlősebész arra figyelmeztetnek, hogy a tudatos étrend drasztikusan mérsékelheti a daganatok kockázatát. Bár a köztudatban az él, hogy szinte minden modern táplálék veszélyes, a tudományosan megalapozott tények szerint a legfőbb kockázatot a finomított, tartósított és a nemzetközi szervezetek által rákkeltőnek minősített kategóriába sorolt elemek jelentik. A szakemberek szerint a daganatok kialakulásában kiemelt szerepet játszanak a krónikus gyulladások, a sejtkárosodások és a felesleges zsírszövet felhalmozódása, amelyeket a helytelenül megválasztott, rákkeltő élelmiszerek rendszeres bevitele nagyban felerősít.

A rákkeltő élelmiszerek megrövidíthetik az életünket

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Melyek a legveszélyesebb rákkeltő élelmiszerek, és hogyan ismerhetjük fel őket?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alá tartozó Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) egyértelmű kategóriákba sorolja az anyagokat a bizonyítottságuk alapján. E besorolás szerint az 1-es csoportba a humán szempontból biztosan rákkeltő tényezők tartoznak.

A feldolgozott húskészítmények és az alkohol veszélyei

A feldolgozott húsok, mint a felvágottak, kolbászok, virslik, a bacon és a szalonna a legveszélyesebb kategóriába tartoznak. A bennük található nitrátok és tartósítószerek közvetlenül károsítják a bélrendszert. Kutatások igazolják, hogy a heti négy vagy több alkalommal történő fogyasztásuk 20 százalékkal növeli a vastagbélrák esélyét, míg napi 50 gramm bevitele 18 százalékos kockázatnövekedést jelent.

Hasonlóan súlyos tényező az alkohol, amely szintén az 1-es kategóriájú rákkeltő anyagok között szerepel. Minden alkoholtípus – a vörösbort is beleértve – növeli a mell- és májrák esélyét. Napi két-három pohár ital 20 százalékkal, míg a rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás akár 40 százalékkal is növelheti a daganatok előfordulását. A vörös húsok (marha, sertés, bárány) a 2A, azaz a valószínűleg rákkeltő csoportban kaptak helyet, ebből heti 350-500 grammnál többet nem ajánlott enni

– figyelmeztet Nichole Andrews táplálkozástudományi szakember.