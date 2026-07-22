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egészségtelen életmód

Gondoltad volna, hogy ezek a legveszélyesebb rákkeltő ételek a tányérunkon?

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Az utóbbi években egyre több kutatás világít rá arra, hogy a mindennapi táplálkozásunk közvetlen hatással van a daganatos megbetegedések kialakulásának valószínűségére. Bizonyos élelmiszerek rendszeres fogyasztása bizonyítottan növeli a tumorok megjelenését, ezért kulcsfontosságú tisztában lenni azzal, melyek a valóban veszélyes, rákkeltő élelmiszerek.
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egészségtelen életmódultrafeldolgozott élelmiszerrákkeltő anyagokdaganat

A daganatos betegségek és a táplálkozás közötti összefüggéseket vizsgáló szakértők, köztük Nichole Andrews dietetikus és a brit Liz O’Riordan egykori emlősebész arra figyelmeztetnek, hogy a tudatos étrend drasztikusan mérsékelheti a daganatok kockázatát. Bár a köztudatban az él, hogy szinte minden modern táplálék veszélyes, a tudományosan megalapozott tények szerint a legfőbb kockázatot a finomított, tartósított és a nemzetközi szervezetek által rákkeltőnek minősített kategóriába sorolt elemek jelentik. A szakemberek szerint a daganatok kialakulásában kiemelt szerepet játszanak a krónikus gyulladások, a sejtkárosodások és a felesleges zsírszövet felhalmozódása, amelyeket a helytelenül megválasztott, rákkeltő élelmiszerek rendszeres bevitele nagyban felerősít.

rákkeltő élelmiszerek közé tartozó cukrozott fánkot vizsgál egy kutató
A rákkeltő élelmiszerek megrövidíthetik az életünket
Fotó: Shutterstock

Melyek a legveszélyesebb rákkeltő élelmiszerek, és hogyan ismerhetjük fel őket?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alá tartozó Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) egyértelmű kategóriákba sorolja az anyagokat a bizonyítottságuk alapján. E besorolás szerint az 1-es csoportba a humán szempontból biztosan rákkeltő tényezők tartoznak.

A feldolgozott húskészítmények és az alkohol veszélyei

A feldolgozott húsok, mint a felvágottak, kolbászok, virslik, a bacon és a szalonna a legveszélyesebb kategóriába tartoznak. A bennük található nitrátok és tartósítószerek közvetlenül károsítják a bélrendszert. Kutatások igazolják, hogy a heti négy vagy több alkalommal történő fogyasztásuk 20 százalékkal növeli a vastagbélrák esélyét, míg napi 50 gramm bevitele 18 százalékos kockázatnövekedést jelent. 

Hasonlóan súlyos tényező az alkohol, amely szintén az 1-es kategóriájú rákkeltő anyagok között szerepel. Minden alkoholtípus – a vörösbort is beleértve – növeli a mell- és májrák esélyét. Napi két-három pohár ital 20 százalékkal, míg a rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás akár 40 százalékkal is növelheti a daganatok előfordulását. A vörös húsok (marha, sertés, bárány) a 2A, azaz a valószínűleg rákkeltő csoportban kaptak helyet, ebből heti 350-500 grammnál többet nem ajánlott enni 

– figyelmeztet Nichole Andrews táplálkozástudományi szakember

Ultrafeldolgozott termékek és a rejtett gyulladáskeltők

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek (UPF), a mikrózható készételek és a burgonyachips a modern étrend legnagyobb veszélyforrásai. A chipsben az elkészítés során keletkező akrilamid nevű vegyület jelenik meg, amely a petefészek-, prosztata- és bélrendszeri daganatok kialakulásához járulhat hozzá. A mikrózható ételek adalékanyagai és a hidrogénezett olajok transzzsírsavai károsítják a sejtek membránját, és szervspecifikus gyulladásos folyamatokat indítanak el a gyomorban és a májban.

A finomított szénhidrátok és a zsírszövet szerepe

A finomított cukor és a fehér liszt hirtelen emeli meg az inzulinszintet. Bár a cukor önmagában nem közvetlen rákkeltő anyag, a túlzott kalóriabevitel miatt kialakuló felesleges zsírszövet gyulladásos hormonokat termel, amelyek elősegítik a tumorok növekedését, különösen a vastagbél-, a hasnyálmirigy- és a mellrák esetében. A megelőzés érdekében a szakértők a növényi alapú, rostban gazdag táplálkozást, a hidrogénezett olajok olívaolajra cserélését, a teljes kiőrlésű gabonák használatát és a rendszeres testmozgást javasolják a normál testsúly fenntartása mellett.

A daganatos megbetegedések kockázata tehát tudatos táplálkozással, a bizonyítottan veszélyes élelmiszerek elhagyásával és aktív életmóddal jelentősen csökkenthető. Az egészség megőrzése érdekében tett apró, mindennapi változtatások és a minőségi alapanyagok választása hosszú távon életmentőnek bizonyulhatnak. 

Összegzés

  • A feldolgozott húsok (felvágottak, kolbászok, bacon) és az alkohol a legveszélyesebb, 1-es kategóriájú rákkeltő anyagok.
  • A chipsben lévő akrilamid, a készételek transzzsírjai és a finomított szénhidrátok gyulladást és sejtkárosodást okoznak.
  • A felesleges zsírszövet tumorokat táplál, de növényi alapú, rostgazdag étrenddel és mozgással a kockázat drasztikusan csökkenthető.

 

 

 

 

 

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