Gondoltad volna, hogy ezek a legveszélyesebb rákkeltő ételek a tányérunkon?

A daganatos betegségek és a táplálkozás közötti összefüggéseket vizsgáló szakértők, köztük Nichole Andrews dietetikus és a brit Liz O’Riordan egykori emlősebész arra figyelmeztetnek, hogy a tudatos étrend drasztikusan mérsékelheti a daganatok kockázatát. Bár a köztudatban az él, hogy szinte minden modern táplálék veszélyes, a tudományosan megalapozott tények szerint a legfőbb kockázatot a finomított, tartósított és a nemzetközi szervezetek által rákkeltőnek minősített kategóriába sorolt elemek jelentik. A szakemberek szerint a daganatok kialakulásában kiemelt szerepet játszanak a krónikus gyulladások, a sejtkárosodások és a felesleges zsírszövet felhalmozódása, amelyeket a helytelenül megválasztott, rákkeltő élelmiszerek rendszeres bevitele nagyban felerősít.
Melyek a legveszélyesebb rákkeltő élelmiszerek, és hogyan ismerhetjük fel őket?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alá tartozó Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) egyértelmű kategóriákba sorolja az anyagokat a bizonyítottságuk alapján. E besorolás szerint az 1-es csoportba a humán szempontból biztosan rákkeltő tényezők tartoznak.
A feldolgozott húskészítmények és az alkohol veszélyei
A feldolgozott húsok, mint a felvágottak, kolbászok, virslik, a bacon és a szalonna a legveszélyesebb kategóriába tartoznak. A bennük található nitrátok és tartósítószerek közvetlenül károsítják a bélrendszert. Kutatások igazolják, hogy a heti négy vagy több alkalommal történő fogyasztásuk 20 százalékkal növeli a vastagbélrák esélyét, míg napi 50 gramm bevitele 18 százalékos kockázatnövekedést jelent.
Hasonlóan súlyos tényező az alkohol, amely szintén az 1-es kategóriájú rákkeltő anyagok között szerepel. Minden alkoholtípus – a vörösbort is beleértve – növeli a mell- és májrák esélyét. Napi két-három pohár ital 20 százalékkal, míg a rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás akár 40 százalékkal is növelheti a daganatok előfordulását. A vörös húsok (marha, sertés, bárány) a 2A, azaz a valószínűleg rákkeltő csoportban kaptak helyet, ebből heti 350-500 grammnál többet nem ajánlott enni
– figyelmeztet Nichole Andrews táplálkozástudományi szakember.
Ultrafeldolgozott termékek és a rejtett gyulladáskeltők
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek (UPF), a mikrózható készételek és a burgonyachips a modern étrend legnagyobb veszélyforrásai. A chipsben az elkészítés során keletkező akrilamid nevű vegyület jelenik meg, amely a petefészek-, prosztata- és bélrendszeri daganatok kialakulásához járulhat hozzá. A mikrózható ételek adalékanyagai és a hidrogénezett olajok transzzsírsavai károsítják a sejtek membránját, és szervspecifikus gyulladásos folyamatokat indítanak el a gyomorban és a májban.
A finomított szénhidrátok és a zsírszövet szerepe
A finomított cukor és a fehér liszt hirtelen emeli meg az inzulinszintet. Bár a cukor önmagában nem közvetlen rákkeltő anyag, a túlzott kalóriabevitel miatt kialakuló felesleges zsírszövet gyulladásos hormonokat termel, amelyek elősegítik a tumorok növekedését, különösen a vastagbél-, a hasnyálmirigy- és a mellrák esetében. A megelőzés érdekében a szakértők a növényi alapú, rostban gazdag táplálkozást, a hidrogénezett olajok olívaolajra cserélését, a teljes kiőrlésű gabonák használatát és a rendszeres testmozgást javasolják a normál testsúly fenntartása mellett.
A daganatos megbetegedések kockázata tehát tudatos táplálkozással, a bizonyítottan veszélyes élelmiszerek elhagyásával és aktív életmóddal jelentősen csökkenthető. Az egészség megőrzése érdekében tett apró, mindennapi változtatások és a minőségi alapanyagok választása hosszú távon életmentőnek bizonyulhatnak.
Összegzés
- A feldolgozott húsok (felvágottak, kolbászok, bacon) és az alkohol a legveszélyesebb, 1-es kategóriájú rákkeltő anyagok.
- A chipsben lévő akrilamid, a készételek transzzsírjai és a finomított szénhidrátok gyulladást és sejtkárosodást okoznak.
- A felesleges zsírszövet tumorokat táplál, de növényi alapú, rostgazdag étrenddel és mozgással a kockázat drasztikusan csökkenthető.