8 jel, hogy rákos lehet a kutya

A statisztikák szerint minden negyedik kutya életében kialakul valamilyen daganat, a 10 év feletti idősebb kutyáknak pedig közel a fele szembesül a kórral, vagyis a betegség előfordulási aránya nagyjából megegyezik a daganatos esetek emberek életében tapasztalható előfordulási arányával. Az állatok rákos megbetegedéseinek hátterében a nem megfelelő táplálkozás, a helytelen tartás is meghúzódhat, de szerepet játszhat a genetika, a környezetszennyezés, vagy akár a stressz. Cikkünkben nyolc hasznos információt gyűjtöttünk össze az ebek daganatainak fajtáiról és tüneteiről, valamint arról, miként kezelhető legjobban egy rákos kutya.

Rákos kutya, aggódó gazdi

Fotó: Jaromir Chalabala / Shutterstock

8 figyelmeztető jel, hogy rákos lehet a kutyánk

Egy-egy szokatlan tünet önmagában még nem jelent biztos diagnózist, de fontos jelzés lehet arra, hogy kedvencünknek állatorvosi kivizsgálásra van szüksége.

1. Levertség és kimerültség

Ha azt vesszük észre, hogy a kutyánk egyre kevesebbet mozog, könnyebben elfárad, vagy már nem olyan lelkes, mint korábban – például nem siet elénk örömmel, amikor hazaérünk –, érdemes komolyan venni a változást.

A tartós gyengeség és a letargia különösen nagytestű kutyáknál fordulhat elő daganatos megbetegedések esetén.

2. Hosszan tartó köhögés

A makacs köhögés szintén figyelmeztető jel lehet. Egy-egy köhintés önmagában még nem ad okot aggodalomra, azonban ha a köhögés hosszabb időn át fennáll vagy egyre gyakoribbá válik, mindenképpen érdemes állatorvosi vizsgálatot kérni.

A tartós köhögés a tüdőt érintő daganatok egyik lehetséges tünete lehet.

3. Hirtelen fogyás

Ha kedvencünk rövid idő alatt veszít a testsúlyából úgy, hogy közben továbbra is jó étvággyal eszik, az az emésztőrendszert érintő daganatos elváltozásra is utalhat. Az indokolatlan fogyást sosem szabad félvállról venni, ezért ilyen esetben mielőbb keressük fel az állatorvost.

Az emésztőrendszeri daganatok miatt nagyon gyorsan lefogynak a kutyák, noha az étvágyuk sok esetben még ilyenkor is jó

− mutatott rá dr. Jake Zaidel állatorvos, hozzátéve, hogy testszerte jelentkező fájdalmat is előidézhet rákos elváltozás. Ha a kutyánk furcsa hangokat ad ki, amikor felemeljük vagy bizonyos helyeken hozzáérünk, érdemes állatorvoshoz fordulni, főleg ha kívülről nem látjuk semmilyen sérülés nyomát.