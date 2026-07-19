Az első találkozás a legtöbb esetben sok izgalommal és feszültséggel jár: kíváncsiak vagyunk, hogy a másik valóban olyan, mint amilyennek elképzeltük és persze azon is hajlamosak vagyunk stresszelni, hogy mi elnyerjük a másik tetszését. Éppen ezért könnyen előfordulhat, hogy az ember zavarában olyan dolgokat is kimond, amiket nagyon nem kellene. Íme pár olyan mondat, amit jobb hanyagolni első alkalommal.

11 mondat, amivel garantált az öngól a randin

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1. „Az exem ezt sokkal jobban csinálta.”

Nehéz elképzelni ennél kellemetlenebb összehasonlítást. Akár egy étteremről, akár egy hobbiról vagy egy élethelyzetről van szó, az ilyen mondat azt sugallja, hogy az illető még mindig a múltban él. A randipartnere pedig joggal érezheti úgy, hogy egy versenybe csöppent, amelyben esélye sincs nyerni.

2. „Még beszélünk a volt párommal.”

Természetesen léteznek kulturált szakítások, és nem kell minden korábbi kapcsolatot ellenségesen lezárni. Ha azonban már az első találkozón hangsúlyozza valaki, milyen szoros kapcsolatban maradt az exével, az könnyen bizonytalanságot kelthet a másik félben és azt sugallhatja, hogy még nincs túl az előző partnerén.

3. „Az összes férfi és nő ugyanolyan.”

Ez a kijelentés nemcsak általánosító, hanem azt is mutatja, hogy korábbi csalódásait még nem sikerült feldolgoznia. Senki sem szeretné úgy kezdeni az ismerkedést, hogy egy egész nem képviselőjeként kelljen bizonyítania az ellenkezőjét.

4. „Gőzöm sincs, mit csinálok itt.”

Ez a mondat azt üzeni, hogy az illető maga sem veszi komolyan a helyzetet. A randipartner könnyen úgy érezheti, hogy csak az idejét pazarolja és csak azért kezdeményezte a találkozót, mert éppen nem volt jobb dolga.

5. „Amúgy nem is vagy az esetem.”

Még ha ezt viccnek is szánjuk, az ilyen megjegyzések sértőek lehetnek. Az önbizalom mindenki számára érzékeny terület, ezért nem érdemes olyan mondatokkal kísérletezni, amelyek bántóan hatnak.

6. „Pontosan mikor szeretnél gyereket?”

A jövővel kapcsolatos kérdések természetesek, de az első randi általában még nem a részletes családtervezés ideje. Az ilyen témák túl korán túl nagy nyomást helyezhetnek a partnerre.