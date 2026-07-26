Kitálalt a szingli nő: emiatt az egyetlen dolog miatt azonnal lapátra teszi a férfiakat

Sok vele egykorú egyedülálló nőhöz hasonlóan a 36 éves Katie Nguyen is készen áll arra, hogy megtalálja a szerelmet és letelepedjen. A Los Angeles-i lakosnak van egy listája azokról a tulajdonságokról, amelyeket remél, hogy megtalál egy randipartnerben. Kedves, gondoskodó, és egyedül él lakótársak nélkül. Bár furcsán hangzik az utolsó kritérium, véleménye szerint ez egyáltalán nem túlzás.

Tényleg egy lakótárson bukhat a randipartner? (Képünk illusztráció)

Fotó: Priscilla Du Preez / Unsplash / https://unsplash.com/photos/two-mugs-with-coffee-on-table-g86airJZ4Gs

Az életemnek abban a szakaszában vagyok, ahol egy ideje már albérletben lakom, és most aktívan keresek egy saját otthont, amit megvehetnék. Ideális esetben azt szeretném, ha a randevúpartnerem úgy érezné, hogy ő is ebben a szakaszban van.

- mondta Nguyen, aki a főiskola harmadik éve óta egyedül él, a New York Post-nak.

Azonban a fiatal nő nincs egyedül, Paulette Agu, a népszerű Petty Party Podcast műsorvezetője is hasonló véleményen van.

Ha egy férfinak nincs saját lakása, akkor nem foglalkozom vele. Egy olyan férfival sem foglalkozom, akinek lakótársa van. Ez egy határozott nem számomra, mert szükségem van rá, hogy teljesen egyedül legyen. Látnom kell hogyan birkózik meg vele

- jelentette ki egy nemrégiben megjelent epizódban.

Tényleg egy lakótárson bukhat a randipartner?

A kényes témával foglalkozó Reddit-, TikTok- és Instagram-posztok hozzászólások ezreit gyűjtötték össze, amelyekben a nők arról vitáznak, hogy a lakótársi viszony a drága városok gyakorlati valósága-e, vagy inkább annak a jele, hogy az illető még nem érte el a vágyott függetlenségi szintet. De ahogy a megélhetési költségek egekbe szöknek, az önálló férfiak iránti vágy heves ellenállást váltott ki. Különösen maguktól a lakótárssal élő férfiaktól, akik a lakhatási körülményeik védelmében léptek közbe.

200 ezer dollárt keresek, és még mindig van lakótársam. Volt saját lakásom, és minek? Akár a haverommal is lakhattam volna, amíg valamelyikünk komoly kapcsolatba nem keveredik

- vélekedett egy férfi.

A szüleimmel élek, mert én gondoskodom róluk…Sokat utazom a munkám miatt, szóval nincs értelme lakbért fizetni egy olyan házért, amiben nem fogok lakni…

- érvelt egy másik.