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teszt

Mi volt a koszt és kvártély? Teszteld, mennyire érted a régies magyar szavakat, kifejezéseket – Kvíz

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A magyar nyelv tele van olyan szavakkal és kifejezésekkel, amelyeket a dédszüleink még nap mint nap használtak, ma viszont sokszor már csak a régi könyvekben vagy újságcikkekben találkozunk velük. Vajon tudod, mit jelent a butykos, a findzsa vagy a tiknyó? A régies magyar szavak jelentése kvízünkből kiderül!
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tesztkvízrégi időkszavak

Szerencsére hazánk páratlan szókinccsel rendelkezik, amely évről évre egyre több szóval és kifejezéssel bővül. Természetes velejárója ennek a folyamatnak, hogy néhány régi szavunk kikopik vagy átalakul az évtizedek során. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell ismernünk elődeink szavajárását! Ha úgy érzed, hogy te tisztában vagy a legismertebb retró kifejezések jelentésével, akkor a régies magyar szavakról szóló kvízünket neked találtuk ki!

Régies magyar szavakkal kommunikáló idős hölgyek
Te ismered a régies magyar szavakat? Kvízünkből kiderül! / Fotó: Unsplash

Régies magyar szavak-kvíz

Most próbára teheted a tudásod! Összegyűjtöttünk néhány régies magyar kifejezést, amelyet az őseink rendszeresen használtak a hétköznapok során, azonban az évtizedek múlásával egyre kevesebbszer hangoznak el. Vannak köztük, amelyek ismerősek lehetnek versekből vagy közmondásokból, míg mások talán már a feledés homályába merültek. Teszteld, te hány régi magyar szó jelentését ismered!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mit jelent a butykos szó?

 

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