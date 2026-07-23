Mi volt a koszt és kvártély? Teszteld, mennyire érted a régies magyar szavakat, kifejezéseket – Kvíz

Szerencsére hazánk páratlan szókinccsel rendelkezik, amely évről évre egyre több szóval és kifejezéssel bővül. Természetes velejárója ennek a folyamatnak, hogy néhány régi szavunk kikopik vagy átalakul az évtizedek során. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell ismernünk elődeink szavajárását! Ha úgy érzed, hogy te tisztában vagy a legismertebb retró kifejezések jelentésével, akkor a régies magyar szavakról szóló kvízünket neked találtuk ki!

Te ismered a régies magyar szavakat? Kvízünkből kiderül! / Fotó: Unsplash

Régies magyar szavak-kvíz

Most próbára teheted a tudásod! Összegyűjtöttünk néhány régies magyar kifejezést, amelyet az őseink rendszeresen használtak a hétköznapok során, azonban az évtizedek múlásával egyre kevesebbszer hangoznak el. Vannak köztük, amelyek ismerősek lehetnek versekből vagy közmondásokból, míg mások talán már a feledés homályába merültek. Teszteld, te hány régi magyar szó jelentését ismered!