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repülőjegy foglalás

Te is vagyonokat fizetsz a repülésért? Ezzel az útmutatóval garantált az olcsó repülőjegy

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Az utazás megtervezésekor a költségek jelentős részét a repülőjegy teszi ki, így minden megspórolt forint jól jön a családi kasszának. Ha okosan választod meg a foglalás időpontját és módszerét, tízezreket tarthatsz a zsebedben, amiket inkább a pihenésre költhetsz, ehhez nyújtanak megbízható támpontot a következő repülőjegy vásárlási tippek.
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repülőjegy foglalástippek-trükkökolcsó repülőjegy

A repülés ma már mindennapos dolog, ám a légitársaságok trükkös árazása miatt nem mindegy, mikor kattintasz a fizetés gombra. Az alábbi repülőjegy vásárlási tippek segítenek eligazodni az árak útvesztőjében, hogy a lehető legkevesebb pénzből hozhasd ki a következő utazásodat. A siker titka a rugalmasságban és a megfelelő technikai trükkök alkalmazásában rejlik, hiszen az árakat ma már bonyolult algoritmusok alakítják a kereslet függvényében.

Repülőjegy vásárlási tippek,hogy olcsón megúszd az utazást.
Hasznos repülőjegy vásárlási tippek az olcsóbb utazásért. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock
  • A rugalmasság a kulcs: ha a dátumokban és a közeli repülőterek (pl. Bécs) használatában is rugalmas vagy, tízezreket spórolhatsz.
  • Az időzítés fontossága: a last minute a repülésben mítosz; a legolcsóbb jegyeket 1-3 hónappal az indulás előtt tudod lefoglalni.
  • Trükkös algoritmusok: mindig inkognitó módban és egyszerre csak 1 főre keress, hogy elkerüld a mesterséges áremelést.

Repülőjegy vásárlási tippek: mikor a legolcsóbb a repülőjegy?

Sokan keresik a választ arra a kérdésre, hogy mikor a legolcsóbb a repülőjegy, és létezik-e még a klasszikus last minute foglalás. A valóság az, hogy a hirtelen ötlettől vezérelt, másnapra szóló jegyek szinte sosem olcsóbbak, sőt: a légitársaságok pontosan tudják, hogy aki az utolsó pillanatban foglal, az kényszerből teszi, így magasabb árat kérnek tőle. A legkedvezőbb árakat általában egy-három hónappal az indulás előtt lehet elcsípni. Ha ünnepnapokon vagy főszezonban utazol, ne várj a csodára, foglalj minél előbb, mert a telt házas gépeken az árak csak felfelé fognak menni. A napok tekintetében a csütörtöki és a szombati indulás statisztikailag olcsóbb, mint a pénteki vagy a vasárnapi.

Hol olcsó a repülőjegy és melyik a legjobb olcsó repülőjegy kereső?

Nincs egyetlen tökéletes felület, ezért több platformot is érdemes használni. Egy jó olcsó repülőjegy kereső, mint a Skyscanner vagy a Pelikán, remek kiindulópont, de ugyanarra a járatra akár eltérő összegeket is mutathatnak. Ha megvan a kiszemelt járat, mindig ellenőrizd az árat közvetlenül a légitársaság saját weboldalán is.

Hasznos segítség a Google Flights is, ahol az árdiagramok és a dátumválasztó rácsok segítségével azonnal láthatod, hogy egy-két napos eltolással mennyit spórolhatsz. Ha Európán belül utazol, érdemes rákeresni a wizzair olcsó repülőjegy és a ryanair olcsó repülőjegy keresőszavakra is, a két légitársaság ajánlatai is hasznosak lehetnek ugyanis, de ne feledd: a fapados nem mindig olcsóbb. Húsvéti vagy ünnepi időszakban a hagyományos légitársaságok árai olykor megegyeznek a fapadosokéval, miközben a szolgáltatásaik (például a poggyászkapacitás) kedvezőbbek.

Repülőjegyet laptopon foglaló nő kávéval.
Ha ügyesen foglalsz repülőjegyet, több marad a nyaralásra. Olvasd el tippjeinket. 
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Hová a legolcsóbb a repülőjegy és milyen trükköket vessünk be?

A kérdésre, hogy térben és logisztikában hová a legolcsóbb a repülőjegy, a válasz gyakran a másodlagos repülőterekben rejlik. Ha angliai vagy németországi úti célt választasz, ellenőrizd a közeli alternatív reptereket is. Magyarországról utazva érdemes számításba venni a bécsi indulást is: a Schwechat repülőtér közvetlen buszjáratokkal gyorsan és olcsón elérhető, és az osztrák fővárosból indulva sokszor több tízezer forinttal olcsóbban juthatsz el a tengerentúlra vagy távolabbi pontokra.

Végül pedig jöjjön két technikai tanács: mindig csak egy főre keress rá az oldalakon! Az algoritmusok a jegyeket osztályokba sorolják, és ha két főre keresel, de az alacsonyabb árkategóriában már csak egy hely maradt, a rendszer mindkét jegyet a drágább kategóriában fogja felajánlani. Használj böngészéskor inkognitó módot, mert az ismételt keresések mesterségesen feltornázhatják az árakat.

Nézd meg a videót is további ötletekért:

 

 

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