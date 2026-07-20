Emiatt az egyetlen apróság miatt könnyen fennakadhatsz a repülőtéri ellenőrzésen

A nyaralásra való pakolás olyan érzés lehet, mint egy aknamezőn navigálni, a szabályok hosszú listájával, hogy mi mehet és mi nem a poggyászba. Míg egyes tiltott tárgyak nyilvánvalóak, mások első pillantásra teljesen ártalmatlannak tűnnek, mégis, a repülőtéri ellenőrzésen fennakadást okozhatnak.

Emiatt könnyen kipakoltathatják a bőröndöt a repülőtéri ellenőrzésen Fotó: Pexels

Van egy mindennapi használatra szánt tárgy, amelyet minden nagyobb légitársaság engedélyez, de a biztonsági ellenőrzés során mégis feltűnést kelthet, ha a tisztek nem tudják egyértelműen azonosítani a szkenneren. A felesleges késedelmek vagy a poggyász kicsomagolásának elkerülése érdekében tanácsos úgy csomagolni a piperecikkeket, hogy könnyen ellenőrizhetőek legyenek.

Emiatt könnyen kipakoltathatják a bőröndöt a repülőtéri ellenőrzésen

Egy egyszerű szappan elsőre ártalmatlanabb holminak tűnhet, amit nyaralásra magunkkal vihetünk. Azonban önmagában ez a tisztálkodószer nem okoz aggodalmat, hanem az, ahogyan egy szilárd tárgy kinézhet a biztonsági szkennereken áthaladva.

Természetesen a repülőtéri biztonsági személyzet nem kutatja át rendszeresen a poggyászt pusztán azért, mert egy darab szappant tartalmaz. A sűrű, szilárd tárgyak azonban néha megnehezíthetik a röntgenfelvételek értelmezését, különösen, ha elektronikai cikkekkel, kábelekkel vagy más terjedelmes holmikkal együtt vannak csomagolva. Ha a biztonságiak nem tudják egyértelműen azonosítani egy tárgyat, további ellenőrzéseket végezhetnek, mielőtt az utasokat átengednék.

A repülőtéri biztonsági személyzet nem enged át semmit, amit veszélyesnek tartanak, még akkor sem, ha az általában megengedett a kézipoggyászban. Bár a szappan egyértelműen nem veszélyes, ha riasztást ad a szkenneren, jogilag kötelesek megállítani az utast és átvizsgálni a bőröndöt.

Az Amerikai Közlekedésbiztonsági Hatóság (TSA) például gyakran kéri az utasokat a sűrűbb tárgyak különválogatására, mivel azok zsúfolttá tehetik a táskát, és elhomályosíthatják a tiszta képet a röntgenkészüléken. Amikor egy szilárd szappan-, sajt- vagy más sűrű, szerves anyagból álló tömb megzavarja a szkenner képét, vagy egy fenyegetés jegyeit utánozza, a protokoll megköveteli a táska fizikai átvizsgálását vagy kémiai mintavételt a tárgy tisztázása érdekében - írta a Mirror.