Te is édesszájú vagy? Teszteld, mennyire ismered a retró édességeket – Kvíz

A retró édességek szimbólumaivá váltak az elmúlt évtizedeknek. Ki ne emlékezne rá, milyen érzés volt egy téli fagyit elrágcsálni decemberben, vagy egy Kojak nyalókát nyalogatni a balatoni kikapcsolódások során. Apró és olcsó jutalomfalatok voltak ezek, amelyeket a legtöbb család megengedhetett magának, így szinte mindenki zsebében lapult néha egy-egy krumpli- vagy medvecukor. Te vajon mennyire emlékszel a retró nassolnivalókra? Kvízünkből kiderül!

Te mennyire emlékszel a retró édességekre? Kvízünkből kiderül!

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Nosztalgiára fel! Jön a nagy retró édességek-kvíz

Miből készültek a régi kedvenceink? Miről kapták a nevüket az érdekes elnevezésű nassolnivalók? Milyen ajándékokat találhattunk némelyikük belsejében? Ha benned is élénken él az emlék gyerekkorod kedvenc ízeiről, akkor ez a nosztalgikus kvíz gyerekjáték lesz a számodra!