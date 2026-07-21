Ma lenne 75 éves a legszomorúbb komikus, Robin Williams – Filmes kvíz a legnagyobb rajongóknak

Lassan 12 év telt el azóta, hogy elvesztettük a legnagyobb nevettetők egyikét. Robin Williams élete során számtalan embert tett boldoggá, szinte bárki arcára mosolyt tudott csalni. Egyetlen személyt azonban sosem tudott felvidítani: önmagát. 2014. augusztus 11-én a saját kezével vetett véget az életének, később pedig kiderült, hogy halálos beteg volt, és a mentális állapota is hanyatlásnak indult. Hatvanhárom éve alatt azonban rengeteg vicces, drámai, vagy éppen ikonikus filmmel ajándékozott meg minket, ezekből készítettük el rendhagyó, Robin Williams filmes kvízünket!

Már 12 éve nincs velünk Robin Williams Fotó: VINCE BUCCI / AFP

Te mennyire emlékszel Robin Williams filmjeire?

Robin Williams halálával elvesztettük korunk egyik legviccesebb komikusát, aki az improvizáció mestere volt. Számtalan filmjéről derült ki utólag, hogy a monológok a filmsztár fejéből pattantak ki, és eredetileg nem is szerepeltek a forgatókönyvben. Karrierje során szinte minden kategóriában bizonyította tehetségét: játszott horrorfilmben, Disney-mesében, thrillerekben, vígjátékokban, drámákban, és nem utolsósorban kasszasikerekben is. Te mennyire emlékszel az Oscar-díjas színész filmjeire? Kvízünkből kiderül!