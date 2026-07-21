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teszt

Ma lenne 75 éves a legszomorúbb komikus, Robin Williams – Filmes kvíz a legnagyobb rajongóknak

1 órája
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Ma ünnepelné 75 születésnapját a tragikus sorsú színész. A nagy nap alkalmából egy Robin Williams filmes kvízzel emlékezünk meg a 12 éve elhunyt híresség karrierjének legérdekesebb pillanatairól. Töltsd ki a tesztet és tudd meg, mire emlékszel a világsztár filmjeiből!
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tesztfilmes kvízekrobin williamsszületésnap

Lassan 12 év telt el azóta, hogy elvesztettük a legnagyobb nevettetők egyikét. Robin Williams élete során számtalan embert tett boldoggá, szinte bárki arcára mosolyt tudott csalni. Egyetlen személyt azonban sosem tudott felvidítani: önmagát. 2014. augusztus 11-én a saját kezével vetett véget az életének, később pedig kiderült, hogy halálos beteg volt, és a mentális állapota is hanyatlásnak indult. Hatvanhárom éve alatt azonban rengeteg vicces, drámai, vagy éppen ikonikus filmmel ajándékozott meg minket, ezekből készítettük el rendhagyó, Robin Williams filmes kvízünket!

Robin Williams Oscar-díjas színész és komikus
Már 12 éve nincs velünk Robin Williams Fotó: VINCE BUCCI / AFP

Te mennyire emlékszel Robin Williams filmjeire?

Robin Williams halálával elvesztettük korunk egyik legviccesebb komikusát, aki az improvizáció mestere volt. Számtalan filmjéről derült ki utólag, hogy a monológok a filmsztár fejéből pattantak ki, és eredetileg nem is szerepeltek a forgatókönyvben. Karrierje során szinte minden kategóriában bizonyította tehetségét: játszott horrorfilmben, Disney-mesében, thrillerekben, vígjátékokban, drámákban, és nem utolsósorban kasszasikerekben is. Te mennyire emlékszel az Oscar-díjas színész filmjeire? Kvízünkből kiderül!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik filmjére kapta az egyetlen Oscar-díját a színész?

Érdekesség a színésszel kapcsolatban, hogy a Jó reggelt, Vietnám! című filmben Bajor Imre adta Robin Williams ikonikus hangját, a két sztár pedig mindössze pár nap különbséggel vesztette életét 2014. augusztusában.

 

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