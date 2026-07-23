Óriási kedvezménnyel ütheti a markod egy minőségi robotfűnyíró

Terepfelmérés, akadály-, meredekség- és esőérzékelés, időzíthető működés: robotfűnyíróval jelentősen megkönnyítheted az életed, kiváltképp a nyári időszakban, amikor a nyaralások alkalmával nincs, aki rendezetté tegye a kerted. Hetek elteltével a fű könnyen benőheti az udvart, a szomszédtól pedig kellemetlen lehet minden alkalommal segítséget kérni. Sokaknak ugyan nincs más választásuk, hiszen anyagilag nem engedhetnek meg maguknak egy ilyen gépet, de jó hír számukra, hogy a jelenlegi időszakban nagyobb mértékű kedvezménnyel juthatnak hozzá egy minőségi darabhoz.

A robotfűnyírók hatékony segítségünkre lehetnek, ha nyaralni megyünk. Fotó: Shutterstock

Robotfűnyírót mindenkinek

Az egyik közkedvelt áruházlánc hatalmas akciókkal csábítja a vásárlókat saját barkács termékeinek megvásárlására. A Lidl Parkside termékcsaládja külső és belső projektekhez is széles körben kínál eszközöket, a robotfűnyírója pedig 25 százalékos kedvezménnyel most 60 ezer forintért érhető el.

Mire jó egy robotfűnyíró?

A Parkside robotfűnyíró egyik hatalmas előnye, hogy a programja időzíthető, így ha nyaralni indulunk, előre beállíthatjuk a gépet, hogy a távollétünkben mikor nyírja le a füvet a kertünkben. Hála a funkciónak, hazaérkezve rendezett kert vár majd minket anélkül, hogy a szomszédnál kellett volna házalnunk szívességért.

Fűgondozás okosan nyáron

A nyári időszakban különösen fontos fokozottan figyelni az gyep gondozására, ugyanis ha nem vagyunk elég körültekintők, könnyen kiéghet, kikophat. Az első és legfontosabb lépés a bőséges, ám ritkább öntözés. Elég heti 2-3 alkalommal, ám ezen alkalmakkor négyzetméterenként 15-25 liter vízzel locsolni. A legjobb, ha ezt kora reggel, hajnali 5 és 8 óra között tesszük. Ha az esti öntözés mellett döntünk, azt úgy tegyük, hogy még nyugovóra térés előtt megszáradjon, különben nő a gombás betegségek kockázata. Ha már a fű elsárgult, akkor se essünk pánikba, a legtöbb esetben ugyanis csak nyugalmi állapotba került. Kellő öntözéssel újra kizöldül.

Ugyancsak fontos, hogy trágyázást hőségben csak mérsékelten végezzünk, és csak a nyár vége felé kezdjünk el bőségesebben használni káliumban gazdag gyeptrágyát.

Ahhoz, hogy megelőzzük a fű kiszáradását, érdemes 5-7 centiméter hosszan hagyni a gyepet. Ennek oka, hogy a fű így árnyékolja a talajt, a víz lassabban párolog el, és a gyökerek is hűvösebbek maradnak. Egy fűnyírás alkalmával pedig legfeljebb a fű magasságának egyharmadát vágjuk le, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá a gyepet a változáshoz.