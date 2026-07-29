Nem csak egyszerűen fáradtság: az alváshiány a daganatos betegségek, a stroke és a szívinfarktus melegágya lehet

A modern életvitel, a stressz és a digitalizáció miatt egyre kevesebbet és felületesebben pihenünk, ami messze túlmutat a napközbeni fáradtságon. A szakértők szerint a krónikus alváshiány ma már globális méretű közegészségügyi problémává nőtte ki magát, mivel a kevés és rossz alvás szinte minden szervrendszerünket károsítja, felborítja a hormonháztartást, és drasztikusan növeli a súlyos, életveszélyes krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.

Az alváshiány, vagy a rossz alvás nemcsak kimerültséget okoz, hanem számos betegség kockázatát is hordozza.

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Miért vált népbetegséggé a rossz alvás, és milyen jelei vannak az alváshiánynak?

A minőségi pihenés hiánya nemcsak azt jelenti, hogy kevesebb órát töltünk az ágyban. Problémát jelez, ha rendszeresen nehezen megy az elalvás, ha az éjszaka folyamán többször felébredünk, vagy ha a reggeli ébredés után is kimerültnek érezzük magunkat. Az elégtelen pihenés hátterében számos pszichés, környezeti és biológiai tényező állhat. A tartós munkahelyi vagy anyagi stressz miatt megemelkedő kortizolszint például közvetlenül gátolja az elalvást segítő melatoninhormon termelődését. Ugyancsak rontják a helyzetet az alvási higiéné hibái, mint a lefekvés előtti képernyőhasználat, a késői nehéz vacsorák, a koffein vagy az alkohol fogyasztása.

Emellett olyan rejtett egészségügyi problémák is állhatnak a háttérben, mint a légzéskimaradásokkal járó alvási apnoé, a reflux, a pajzsmirigy-túlműködés vagy a krónikus fájdalmak. Amennyiben heti legalább négy alkalommal harminc percnél tovább tart az elalvás, vagy az éjszakai ébredések száma eléri a hármat, indokolt szakorvoshoz fordulni.

Molekuláris pusztítás és felborult hormonháztartás

Kutatások igazolják, hogy már egyetlen hétig tartó alvásmegvonás is több mint hétszáz olyan gén működését változtatja meg, amelyek a sejtek biológiai folyamataiért és a stresszválaszért felelősek. Ez a molekuláris szintű változás alapjaiban forgatja fel a szervezet működését. Az immunrendszer védelmi funkciója gyengül, csökken a fertőzésekkel szembeszálló T-sejtek aktivitása, így a szervezet védtelenebbé válik a vírusos és bakteriális megbetegedésekkel szemben.