Ez a rostban gazdag étrend az emésztés titkos fegyvere 40 felett

Az évek múlásával a bélműködés gyakran lelassul, ami eleinte csak enyhe kellemetlenségeket okoz. Sokan tapasztalnak puffadást, teltségérzetet vagy emésztési problémákat étkezés után, aminek a háttérében gyakran az alacsony rostbevitel áll – írja a Focus.de.
A mozgásszegény életmód és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása tovább ronthatja a helyzetet. A fehér lisztből készült pékáruk, a cukros nassolnivalók és a készételek ugyanis általában kevés rostot tartalmaznak.
Miért fontos a rost az emésztésnek?
A rostok növelik a széklet tömegét, így segítik a bélrendszer megfelelő működését és gyorsabb áthaladását. Emellett táplálják a jótékony bélbaktériumokat is, amelyek kulcsszerepet játszanak az egészséges bélflóra fenntartásában.
A rostok lebontása során úgynevezett rövid láncú zsírsavak keletkeznek, amelyek erősítik a bélfalat és hozzájárulnak a gyulladásos folyamatok csökkentéséhez.
A megfelelő rostfogyasztást több betegség alacsonyabb kockázatával is összefüggésbe hozzák. Ilyen például:
- az elhízás,
- a magas vérnyomás,
- a 2-es típusú cukorbetegség,
- a szív- és érrendszeri betegségek,
- valamint a vastagbélrák.
Mennyi rostot érdemes fogyasztani?
A Német Táplálkozástudományi Társaság ajánlása szerint a felnőtteknek napi legalább 30 gramm rost bevitele javasolt. Ez az ajánlás minden korosztályra érvényes.
A gyakorlatban azonban sokan jóval kevesebb rostot fogyasztanak, mint amennyire a szervezetüknek szüksége lenne.
Rostban gazdag ételek
Nem szükséges drága speciális termékeket vásárolni. Már kisebb változtatásokkal is jelentősen növelhető a rostbevitel, például, ha fehér kenyér helyett teljes kiőrlésűt választunk, vagy hetente többször fogyasztunk hüvelyeseket.
A rost kizárólag növényi eredetű élelmiszerekben található meg. Kiemelkedően jó rostforrások például:
- zabpehely,
- teljes kiőrlésű kenyér és tészta,
- barna rizs,
- lencse,
- bab,
- csicseriborsó,
- borsó,
- brokkoli,
- répa,
- paprika,
- gombafélék,
- káposztafélék,
- alma és körte,
- bogyós gyümölcsök.
A szakemberek szerint nem érdemes egyik napról a másikra túl sok rostot bevezetni az étrendbe. A hirtelen emelés puffadást és hasi kellemetlenségeket okozhat.
Érdemes fokozatosan haladni: például reggelente zabpelyhet enni, vagy a megszokott köretet teljes kiőrlésű változatra cserélni.
A megfelelő folyadékbevitel is kulcsfontosságú, mert a rostok vizet kötnek meg. Ha valaki kevés folyadékot fogyaszt, az emésztés akár romolhat is.
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