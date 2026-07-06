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viszketés

Ezért nem szabad vakarni a rovarcsípést, még akkor sem, ha nagyon jólesik

58 perce
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A szúnyogcsípés utáni vakarás rövid időre megkönnyebbülést adhat, de könnyen ronthat a helyzeten. A rovarcsípés azért válhat napokig tartó viszketéssé, mert a bőr gyulladással reagálhat a folyamatos ingerlésre.
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viszketésbőrrovarcsípés

Jólesik megvakarni egy rovarcsípést, de a pillanatnyi megkönnyebbülésnek ára lehet. A kutatók szerint a vakarás felsértheti a bőrt, fokozhatja a gyulladást, és még erősebb viszketést okozhat.

Ezért nem szabad vakarni a rovarcsípést, ha viszket a bőr (illusztráció)
Ezért nem szabad vakarni a rovarcsípést, ha viszket a bőr (illusztráció) Fotó: Unsplash

A rovarcsípés vakarása miatt még jobban begyulladhat a bőr

Mindenki ismeri az érzést: megcsíp egy szúnyog, viszketni kezd a bőr, és szinte lehetetlen megállni, hogy ne vakarjuk meg. A pillanatnyi megkönnyebbülés azonban csalóka, mert a kutatók szerint a vakarás nemcsak felsértheti a bőrt, hanem beindíthat egy ördögi kört is: minél többet vakarjuk a csípést vagy a kiütést, annál jobban viszkethet és annál erősebben begyulladhat.

A Pittsburghi Egyetem kutatói egérkísérletekkel vizsgálták, mi történik a bőrben, amikor egy viszkető területet megvakarunk. Az állatok egy részénél kiütést idéztek elő, majd megfigyelték, hogyan reagál a szervezetük. Azoknál az egereknél, amelyek vakarózni tudtak, több gyulladásos immunsejt jelent meg a bőrben, és erősebb duzzanat alakult ki.

A kutatók ezután olyan egereket is vizsgáltak, amelyekre az állatorvosi gallérhoz hasonló eszközt tettek, így viszketett ugyan a bőrük, de nem tudták megvakarni. Náluk sokkal enyhébb volt a gyulladás. Ez megerősíti azt a hétköznapi tapasztalatot, hogy egy szúnyogcsípés néhány perc alatt elcsitulhat, ha békén hagyjuk, de napokig is kínozhat, ha folyamatosan vakarjuk.

Ezért érezzük mégis jólesőnek a vakarózást

A vakarás azért tűnik kellemesnek, mert rövid időre elnyomja a viszketés érzését. A gond az, hogy közben fájdalomjelzéseket is kiválthat, ezek pedig aktiválhatják az immunrendszer hízósejtjeit. Ezek a sejtek gyulladást fokozó anyagokat szabadíthatnak fel, így a bőr még érzékenyebb és viszketőbb lehet.

A kutatók szerint a vakarásnak evolúciós oka is lehetett: segíthetett eltávolítani a parazitákat vagy bizonyos baktériumokat a bőrről. Ez azonban ma sem változtat a tanácson: a csípést jobb nem vakarni. Viszketés ellen segíthet a hidrokortizonkrém, a kalaminos készítmény, a zabpelyhes fürdő vagy a mentolos krém, amely átmenetileg hidegérzetet kelthet, és megszakíthatja a viszketés-vakarás körforgását – írja cikkében az AP News.

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