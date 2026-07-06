Ettől az egy összetevőtől lesz tökéletes a sárgabarack lekvár

A sárgabarack az egyik legegészségesebb gyümölcs, ugyanis tele van A-vitaminnal, ami fontos szerepet játszik a látás, a bőr és az immunrendszer megfelelő működésében. Magas C- és E-vitamin tartalma pedig hozzájárul az oxidatív stresszel szembeni védekezéshez. Az antioxidánsok lévén segít a daganatos betegségek elleni harcban, és az öregedési folyamatok lassításában. Emellett rosttartalma jótékonyan hat az emésztésre. Csodás tulajdonságai miatt érdemes befőzve eltenni a hidegebb hónapokra. Ezért hoztunk egy ízletes sárgabarack lekvár receptet, amiben garantáltan nem fog csalódni.
Íme a tökéletes sárgabarack lekvár recept titka
Első hallásra talán szokatlannak tűnhet, hiszen a sárgabarack önmagában is kellemesen édes és aromás. A citromlé azonban nem azért kerül a lekvárba, hogy elnyomja a gyümölcs ízét, hanem éppen azért, hogy még jobban kiemelje azt.
A citrom természetes savtartalma élénkebbé teszi a barack ízét, kiegyensúlyozza a cukor édességét, így a lekvár frissebbnek és gyümölcsösebbnek hat. Emellett segít megőrizni a lekvár szép, élénk narancssárgás árnyalatát is, így kevésbé barnul meg a főzés során.
Sárgabarack lekvár főzése
A citromlé másik nagy előnye, hogy a benne található sav támogatja a gyümölcs természetes pektinjének működését. Ennek köszönhetően a lekvár könnyebben besűrűsödik, akár kevesebb cukor felhasználásával is. Ez különösen hasznos lehet azok számára, akik a könnyedebb, intenzívebb gyümölcsízű lekvárokat kedvelik.
Általános szabályként egy kilogramm kimagozott sárgabarackhoz elegendő fél-egy citrom frissen facsart leve, de a pontos mennyiség a gyümölcs édességétől és érettségétől is függhet. A legjobb eredmény érdekében a citromlevet már a főzés elején érdemes a barackhoz önteni. Így végig kifejtheti jótékony hatását: segíti az állag kialakulását, miközben megőrzi a gyümölcs élénk színét és friss aromáját.
Ha szeretné még izgalmasabbá tenni a lekvárt, egy kevés reszelt citromhéjat is adhat hozzá. Fontos azonban, hogy csak kezeletlen héjú citromot használjon, és a fehér részt kerülje, mert az kesernyés ízt adhat.
Néhány további bevált Origo-tipp befőzéshez
A legfinomabb lekvár alapja mindig az érett, illatos, de még nem túlérett sárgabarack. Érdemes kisebb adagokban főzni, mert így könnyebb elérni a megfelelő állagot, és a gyümölcs zamata is jobban megmarad.
A lekvárt folyamatos keverés mellett készítse, hogy ne kapjon oda, majd a forrón sterilizált üvegekbe töltve, gondosan lezárva tegye el télire. Így hónapokkal később is élvezheti a nyár egyik legkedvesebb ízét.
Egyetlen apró hozzávaló, a citromlé, látványos különbséget jelenthet: élénkebb szín, frissebb íz és selymesebb állag – ennyi is elég ahhoz, hogy a házi baracklekvár valóban emlékezetes legyen.
Lekváros palacsinta recept
A palacsinta kétség kívül lekvárral a legfinomabb, ezért hoztunk egy egyszerű, jól bevált palacsintareceptet:
Palacsinta tészta hozzávalók
- 45 dkg liszt
- 3 db Tojás
- 15 dkg kristálycukor
- szénsavas ásványvíz
- étolaj
Elkészítés:
A cukrot a tojásokkal kézi vagy gép habverővel habosra keverjük, majd hozzáadjuk a lisztet. A végén összedolgozzuk az ásványvízzel, míg jó laza, folyós állagú tésztát nem kapunk. Palacsintasütéshez való serpenyőben kevés olajon megsütjük, majd sárgabarack lekvárral megtöltve feltekerve tálaljuk.
Az alábbi videóban még több segítséget kaphat a palacsinta elkészítéséhez: