A július kedvenc édessége: így készítsd el a tökéletes sárgabarackos pitét

Ma a nyár egyik legkedveltebb süteményét hoztuk el neked! A sárgabarackos pite könnyen és gyorsan elkészíthető sütemény, amelyet szinte mindenki szeret. Sokan mégis beleesnek abba a hibába, hogy a sütés végére szétesik az egész, és egy töredezett, kevésbé ínycsiklandónak kinéző desszertet kapnak. Miért? Máris eláruljuk, ahogy azt is, hogyan kerülheted el a kellemetlenséget!

Hogy készül a tökéletes sárgabarackos pite? Máris megmutatjuk. Fotó: Shutterstock

Könnyű sárgabarackos pite recept, ha gyorsan szeretnél nagyot alkotni

Mielőtt megmutatjuk, hogyan készítheted el otthon a tökéletes sárgabarackos pitét, előtte eláruljuk, hogy egy mestercukrász szerint milyen hibát vét a legtöbb kezdő háziasszony, amikor hozzáfog a desszert elkészítéséhez. Sally McKenney szerint a gyümölcsök kiválasztásán és azok felszeletelésén múlik, hogy milyen eredményt kapunk.

„A legfontosabb, hogy a barackokat kockára vágjuk, ne szeletekre! Emellett kerüljük a túl puha vagy sérült barackokat. Sok embernek azért esik szét a süteménye, mert vagy túlérett gyümölcsöket használt, vagy mert különböző alakúak voltak a tölteléknek használt barackok. Ha kockákra vágjuk, sokkal könnyebben egyben marad az egész" – olvashatók a szakértő tanácsai a hivatalos weboldalán. Most, hogy már tudjuk, mire figyeljünk az előkészületeknél, jöhet a sütés! Ehhez a Mindmegette receptjét hívtuk segítségül.

Hozzávalók

4 db tojás

12 dkg cukor

1 csomag sütőpor

32 dkg liszt

4 dl tejföl

1.2 dl étolaj

A tetejéhez

fél kiló sárgabarack

15 dkg barna cukor

Elkészítés

Egy tálban a tojást és a cukrot habosra verjük, majd hozzáadjuk a sütőporral elkevert liszt felét, és az egészet összekeverjük. Hozzáöntjük a tejfölt és az étolajat, végül a tálba szórjuk a sütőporos liszt másik felét és addig keverjük a masszát, amíg csomómentes nem lesz. A tepsit kibéleljük sütőpapírral, majd beleöntjük a tésztát. A tetejét alaposan megszórjuk, megtisztított és kockákra vágott sárgabarackkal, majd a barna cukorral. A 170 Celsius-fokosra előmelegített sütőben 60 percig sütjük. Ha kész, akkor hagyjuk kicsit kihűlni az ételt, majd langyosan tálaljuk.

Ha vizuálisan is kíváncsiak vagytok az elkészítés módjára, akkor nézzétek meg a Mindmegette videóját, amelyben lépésről-lépésre bemutatják, hogyan készül a tökéletes sárgabarackos pite: