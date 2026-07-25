Hétvégi kiruccanás Zemplénben – Sárospatak látnivalói, amiket kár lenne kihagyni

Kultúra és történelem: a Rákóczi-vár, a bazilika és a Várnegyed egyedülálló reneszánsz és gótikus emlékei.

a Rákóczi-vár, a bazilika és a Várnegyed egyedülálló reneszánsz és gótikus emlékei. Oktatás és építészet: a híres Református Kollégium Nagykönyvtára és Makovecz Imre organikus épületei.

a híres Református Kollégium Nagykönyvtára és Makovecz Imre organikus épületei. Különleges természet: a sziklafalakkal övezett Megyer-hegyi tengerszem és a csendes Berek-holtág világa.

A legtöbb belföldi utazó nyáron a Balaton vagy a népszerűbb gyógyfürdők felé veszi az irányt, így ez a festői, Bodrog-parti település kiesik a főbb útvonalakból. Pedig ha szeretnél elvonulni a tömegtől, Sárospatak látnivalói tökéletes programot nyújtanak egy tartalmas hétvégi pihenéshez.

Sárospatak látnivalói közül a szépen felújított Rákóczi-vár a legismertebb, de más különlegességek is vannak.

Fotó: Shutterstock

Sárospatak látnivalói közül melyeket érdemes felkeresni, ha csak egy hétvégénk van?

A zempléni régió szívében elterülő kisváros különleges egyensúlyt teremt a csöndes vízparti táj és a gazdag kultúrtörténeti örökség között. A város történelmi öröksége és természeti adottságai változatos kikapcsolódást kínálnak minden látogatónak, akár a reneszánsz építészet emlékeit fedeznéd fel, akár a környék szőlőhegyei és egyedülálló túraútvonalai felé vennéd az irányt.

A Rákóczi-vár és a Vörös-torony

A város jelképe a Bodrog partján álló erődítmény, a Rákóczi-vár, amelyet a Perényiek kezdtek építeni a Mohács utáni években. A legkorábbi épületrész a négyszintes Vörös-torony, amely védelmi célokat szolgált. Később I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna házassága révén a vár a Rákóczi család birtokába került. A Vörös-tornyot és a palotaszárnyat összekötő Lorántffy-loggia, valamint a Wesselényi-összeesküvésről ismert Sub Rosa terem ma is látogatható. A várkastélyban Rákóczi-kiállítás működik, az épület pedig az ötszáz forintos bankjegyről is ismerős lehet.

A sárospataki vár leglátványosabb része, a Vörös tornyot és a palotaszárnyat összekötő Lórántffy-loggia.

Fotó: Shutterstock

A Református Kollégium és a Nagykönyvtár

Sárospatakot évszázadok óta iskolavárosként tartják számon, amelynek szellemi központja az 1531-ben alapított Református Kollégium. Olyan neves személyiségek tanultak és oktattak itt, mint Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos és Comenius. A kollégium múzeumában iskolatörténeti gyűjtemény látható, a Pollack Mihály által tervezett Nagykönyvtár faborítású dísztermében pedig több tízezer ritka kötetet őriznek. A kollégium melletti Iskolakert árnyas parkja nyugodt pihenőhelyet biztosít.