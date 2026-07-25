Hétvégi kiruccanás Zemplénben – Sárospatak látnivalói, amiket kár lenne kihagyni

- Kultúra és történelem: a Rákóczi-vár, a bazilika és a Várnegyed egyedülálló reneszánsz és gótikus emlékei.
- Oktatás és építészet: a híres Református Kollégium Nagykönyvtára és Makovecz Imre organikus épületei.
- Különleges természet: a sziklafalakkal övezett Megyer-hegyi tengerszem és a csendes Berek-holtág világa.
A legtöbb belföldi utazó nyáron a Balaton vagy a népszerűbb gyógyfürdők felé veszi az irányt, így ez a festői, Bodrog-parti település kiesik a főbb útvonalakból. Pedig ha szeretnél elvonulni a tömegtől, Sárospatak látnivalói tökéletes programot nyújtanak egy tartalmas hétvégi pihenéshez.
Sárospatak látnivalói közül melyeket érdemes felkeresni, ha csak egy hétvégénk van?
A zempléni régió szívében elterülő kisváros különleges egyensúlyt teremt a csöndes vízparti táj és a gazdag kultúrtörténeti örökség között. A város történelmi öröksége és természeti adottságai változatos kikapcsolódást kínálnak minden látogatónak, akár a reneszánsz építészet emlékeit fedeznéd fel, akár a környék szőlőhegyei és egyedülálló túraútvonalai felé vennéd az irányt.
A Rákóczi-vár és a Vörös-torony
A város jelképe a Bodrog partján álló erődítmény, a Rákóczi-vár, amelyet a Perényiek kezdtek építeni a Mohács utáni években. A legkorábbi épületrész a négyszintes Vörös-torony, amely védelmi célokat szolgált. Később I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna házassága révén a vár a Rákóczi család birtokába került. A Vörös-tornyot és a palotaszárnyat összekötő Lorántffy-loggia, valamint a Wesselényi-összeesküvésről ismert Sub Rosa terem ma is látogatható. A várkastélyban Rákóczi-kiállítás működik, az épület pedig az ötszáz forintos bankjegyről is ismerős lehet.
A Református Kollégium és a Nagykönyvtár
Sárospatakot évszázadok óta iskolavárosként tartják számon, amelynek szellemi központja az 1531-ben alapított Református Kollégium. Olyan neves személyiségek tanultak és oktattak itt, mint Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos és Comenius. A kollégium múzeumában iskolatörténeti gyűjtemény látható, a Pollack Mihály által tervezett Nagykönyvtár faborítású dísztermében pedig több tízezer ritka kötetet őriznek. A kollégium melletti Iskolakert árnyas parkja nyugodt pihenőhelyet biztosít.
A Bazilika és a Várnegyed
A vár szomszédságában található gótikus épület Észak-Magyarország egyik legnagyobb temploma, amely Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viseli. Északi falát a vár építésekor a védőfalba építették be. Az évszázadok során a belső tér a mindenkori birtokosok vallásához igazodott, így ma a gótikus elemek mellett főleg barokk berendezést láthatsz. A templom 2007-ben kapta meg a Basilica Minor rangot, a környékbeli Várnegyed pedig csendes sétákra csábít.
Makovecz Imre öröksége és a belváros
A belváros a történelmi műemlékek mellett a XX. századi organikus építészet miatt is figyelemreméltó. Makovecz Imre az 1960-as évektől több épületet is tervezett a városban. A Művelődés Háza a szerves építészet kiemelkedő példája, de az ő munkáját dicséri a főtér elrendezése is. A rendezett főtér és a Bodrog-parti szoborsétány kellemes helyszínt nyújt egy délutáni sétához.
A Megyer-hegyi tengerszem és a Berek-holtág
A természeti értékek kedvelőinek a belvárostól néhány kilométerre fekvő Megyer-hegyi tengerszem felkeresése ajánlott egy családi kirándulás során. A tó egy egykori malomkőbánya katlanjában jött létre, ahol a bányászat leállása után gyűlt össze a csapadékvíz. A meredek sziklafalak övezte víztükör gyalogosan érhető el. A vízparti csendre vágyóknak pedig a Bodrog régi ágából kialakult Berek-holtág kínál pihentető környezetet.
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