Ön mennyire ismeri a világ leghíresebb nyomozóját? Sherlock Holmes-kvíz

Kevés olyan regényhős létezik, aki akkora hatással lett volna a popkultúrára, mint Sherlock Holmes karaktere. A nyomozó megalkotója, Sir Arthur Conan Doyle 1887-ben adta ki első regényét, A bíborvörös dolgozószoba című regényt, amelyben először találkozhattunk a Londonban tevékenykedő detektívvel. A karakter később 4 regényben és 56 novellában szerepelt, napjainkban pedig filmek és sorozatok tucatjainak vált főszereplőjévé. Ön mennyit tud a regényhősről? A Sherlock Holmes-kvízünkből megtudhatja!

Sherlock Holmes karaktere 140 éve a popkultúra része. Fotó: Northfoto /

Sherlock Holmes-kvíz a fekete öves magánnyomozók számára

Ön olvasta a Sherlock Holmes-regényeket? Esetleg csak Robert Downey Jr. miatt kedveli a detektívről készült filmeket? Vagy akkora rajongója a krimi műfajának, hogy az összes Holmes-ról készült filmet és sorozatot látta, sőt még az Enola Holmes is a kedvencei között szerepel? Akkor a következő kvízt önnek találtuk ki!