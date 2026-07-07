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detektív

Ön mennyire ismeri a világ leghíresebb nyomozóját? Sherlock Holmes-kvíz

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
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96 éve ezen a napon hunyt el Sir Arthur Conan Doyle, a világ egyik legismertebb krimiírója. A szerzőnek köszönhetjük Sherlock Holmes karakterét, aki számtalan regényben, filmben és sorozatban köszön vissza ránk napjainkban is. Egy Sherlock Holmes-kvízt készítettünk az író tiszteletére, töltse ki ön is!
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detektívkvízArthur Conan DoyleSherlock Holmeshalálévforduló

Kevés olyan regényhős létezik, aki akkora hatással lett volna a popkultúrára, mint Sherlock Holmes karaktere. A nyomozó megalkotója, Sir Arthur Conan Doyle 1887-ben adta ki első regényét, A bíborvörös dolgozószoba című regényt, amelyben először találkozhattunk a Londonban tevékenykedő detektívvel. A karakter később 4 regényben és 56 novellában szerepelt, napjainkban pedig filmek és sorozatok tucatjainak vált főszereplőjévé. Ön mennyit tud a regényhősről? A Sherlock Holmes-kvízünkből megtudhatja!

Sherlock Holmes szobra Angliában
Sherlock Holmes karaktere 140 éve a popkultúra része. Fotó: Northfoto /  

Sherlock Holmes-kvíz a fekete öves magánnyomozók számára

Ön olvasta a Sherlock Holmes-regényeket? Esetleg csak Robert Downey Jr. miatt kedveli a detektívről készült filmeket? Vagy akkora rajongója a krimi műfajának, hogy az összes Holmes-ról készült filmet és sorozatot látta, sőt még az Enola Holmes is a kedvencei között szerepel? Akkor a következő kvízt önnek találtuk ki!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi Sherlock Holmes londoni lakcíme?

 

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