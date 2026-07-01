Viszlát, sörhas? Így tüntethetjük el a felesleges hasi zsírpárnákat

Sajnos a sörhas nem válogat. Bár a nevét a folyékony kenyérről kapta, valójában a túlzott kalóriabevitel és a mozgásszegény életmód eredménye, amit jellemzően a férfiak szervezete előszeretettel raktároz el deréktájon. Sokan hisznek a helyi zsírégetés mítoszában, ami leginkább csak a reklámokban létezik. Ha fogyunk, akkor mindenhonnan olvad a zsír, ezért teljesen haszontalanok az e célból végzett hasprések, amik bár segíthetnek az izmok építésében, de a sörhas nem lesz kisebb tőlük.

Sikeresen felvehetjük a harcot a sörhas ellen, mutatjuk a megoldást!

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Mitől alakul ki a sörhas?

A zsír energiává alakítása a máj feladata, de amíg az alkohol lebontásával van elfoglalva, a pizza és a nachos elraktározódik a deréktályi úszógumiba. Ráadásul a rendszeres italozás csökkentheti a tesztoszteronszintet is, ami szintén elősegíti a hasi zsír felhalmozódását.

Az életmódváltás lépései a sörhas eltüntetéséért

Gyökeres változásokat kell bevezetni az életmódunkban, hogy megkíméljük magunkat a sörhas következményeitől. Az elhízással ugyanis olyan súlyos egészségügyi problémák szakadhatnak a nyakunkba, mint pl.: kettes típusú cukorbetegség, szív és érrendszeri problémák, ízületi betegségek, irritábilis bél szindróma és egyéb autoimmun betegségek.

Változtassunk az étrendünkön

Jó, ha eljárunk sétálni, de a valódi változáshoz izzadnunk is kell. A Journal of Obesity-n megjelent kutatás szerint érdemes anaerob típusú HIIT, vagyis magas intenzitású intervallum edzést végezni, mert rövid idő alatt pörgeti fel az anyagcserét, ami az edzés után is hosszú ideig úgy marad.

Ez az edzésforma azért kapta az intervallum nevet, mert ismétlődő sprintekből és rövid pihenőkből áll, például: egy perc futás, fél perc séta. De már az is sokat segít, ha becsempésszük a mozgást a mindennapokba: válasszuk a lépcsőt a lift helyett, vagy tartsunk rövid sétaszüneteket munka közben.

De akkor mi legyen a sörrel?

Ha szeretnénk megszabadulni a sörhastól, nem feltétlenül akarunk lemondani a komló és az árpa varázsáról, akkor van egy jó hírünk. A sör, mértékkel ugyan, de továbbra is jelen lehet az étrendedben, de ehhez a Healthline szakértői szerint feltétlenül be kell tartanunk a fenti tippeket.