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külföldi nyaralás

Meneküljön el a tömeg elől: öt rejtett spanyol ékszerdoboz, amit még nem fedeztek fel a turisták

15 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Az ibériai tájaknak létezik egy másik, békésebb arcuk is, mint a zsúfolt tengerpartok és a túlterhelt nagyvárosok. Cikkünkben bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha valaki az igazi, autentikus spanyol életérzést keresi, hiszen Spanyolország tömegturizmus mentes helyszínei is felfedezésre váró csodákat rejtenek.
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külföldi nyaralásspanyolországi nyaralásnincs tömegturizmus

A magyar utazók körében Spanyolország hagyományosan az egyik legnépszerűbb mediterrán úti cél, a fapados járatoknak köszönhetően százezrek látogatják évente, ám a hatalmas országot egyre jobban veszélyezteti a tömegturizmus. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen a mai napig bőséggel akadnak olyan rejtett zugok, amelyeket még elkerültek a csoportos utazások. Cikkünkben eláruljuk, melyek Spanyolország tömegturizmus mentes helyszínei, amelyek valóban megérnek egy hosszabb-rövidebb nyári látogatást.

A spanyolországi El Hierro sziget tengerparti sziklái
Spanyolország tömegturizmus mentes helyszínei közé tartozik az El Hierro sziget
Fotó: Shutterstock

Melyek Spanyolország tömegturizmus mentes helyszínei, ahol nyugodtan pihenhetünk?

A jól ismert, zsúfolt nagyvárosok, mint Barcelona, Madrid, Sevilla, Malaga, vagy éppen a Kanári- és Baleár-szigetek árnyékában meghúzódó, csendesebb alternatívák valóban tökéletes lehetőséget nyújtanak a pihenésre. Íme azok a lenyűgöző települések, vagy szigetek, ahol a látogatók még valóban átélhetik a hamisítatlan spanyol vendégszeretetet és nyugalmat. 

Albarracín 

Az Aragónia autonóm közösségben található, sziklákra épült középkori kisváros mintha teljesen a múltban ragadt volna. Vöröses színű kőházai, kanyargós, meredek utcái és az egészet körülölelő monumentális várfal egyedülálló történelmi hangulatot árasztanak. A település elszigeteltségének köszönhetően megmenekült a modern szállodakomplexumoktól, így a látogatók zavartalanul élvezhetik a múltidéző sétákat.

Cies-szigetek 

A Galicia partjainál fekvő szigetcsoport az Atlanti-óceán egyik legjobban őrzött természeti titka, amelyet a helyiek csak a spanyol Karib-térségként emlegetnek. Fehér homokos strandjai és kristálytiszta, türkizkék vize a trópusokat idézik, ám a szigorú környezetvédelmi szabályok miatt naponta csak korlátozott számú látogató léphet a területre. Mivel nincsenek szállodák – csak egyetlen kemping áll az ide érkezők szolgálatára – vagy autók, a látogatók kizárólag a természet hangjait hallhatják a fenyvesekkel borított dűnék között.

Cudillero 

Az asztúriai partvidéken megbúvó halászfalu egy meredek sziklafal mélyedésében fekszik, ahol a színes házak amfiteátrumszerűen néznek a tengerre. A település megőrizte hagyományos tengerészkultúráját, a helyi éttermekben pedig a reggel fogott friss halakból készítik az ételeket. A tömegközlekedéstől kissé kieső elhelyezkedése garantálja, hogy a falu mentes marad a főszezoni zsúfoltságtól.

Úbeda 

Andalúzia szívében, az olajfaligetek ölelésében fekvő város a reneszánsz építészet egyik legszebb, mégis méltatlanul mellőzött spanyolországi ékköve. Palotái, templomai és monumentális terei a XVI. századi aranykort idézik, az UNESCO világörökségi cím ellenére mégsem kell hömpölygő emberáradattal számolni az utcáin. A kultúra iránt érdeklődők itt testközelből tapasztalhatják meg a déli vidék valódi ritmusát a spanyolországi nyaralás során.

El Hierro 

A Kanári-szigetek legkisebb és legnyugatibb tagja teljesen kimaradt a testvérszigeteire jellemző resort-turizmusból. A vulkanikus tájairól, természetes medencéiről és sűrű babérerdőiről ismert sziget az ökoturizmus fellegvára, amely teljes mértékben megújuló energiával tartja fenn magát. Ideális választás a túrázók és a búvárok számára, akik szeretnének elszakadni a modern világ zajától.

 


 

 

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