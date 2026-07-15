Meneküljön el a tömeg elől: öt rejtett spanyol ékszerdoboz, amit még nem fedeztek fel a turisták

A magyar utazók körében Spanyolország hagyományosan az egyik legnépszerűbb mediterrán úti cél, a fapados járatoknak köszönhetően százezrek látogatják évente, ám a hatalmas országot egyre jobban veszélyezteti a tömegturizmus. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen a mai napig bőséggel akadnak olyan rejtett zugok, amelyeket még elkerültek a csoportos utazások. Cikkünkben eláruljuk, melyek Spanyolország tömegturizmus mentes helyszínei, amelyek valóban megérnek egy hosszabb-rövidebb nyári látogatást.

Spanyolország tömegturizmus mentes helyszínei közé tartozik az El Hierro sziget

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Melyek Spanyolország tömegturizmus mentes helyszínei, ahol nyugodtan pihenhetünk?

A jól ismert, zsúfolt nagyvárosok, mint Barcelona, Madrid, Sevilla, Malaga, vagy éppen a Kanári- és Baleár-szigetek árnyékában meghúzódó, csendesebb alternatívák valóban tökéletes lehetőséget nyújtanak a pihenésre. Íme azok a lenyűgöző települések, vagy szigetek, ahol a látogatók még valóban átélhetik a hamisítatlan spanyol vendégszeretetet és nyugalmat.

Albarracín

Az Aragónia autonóm közösségben található, sziklákra épült középkori kisváros mintha teljesen a múltban ragadt volna. Vöröses színű kőházai, kanyargós, meredek utcái és az egészet körülölelő monumentális várfal egyedülálló történelmi hangulatot árasztanak. A település elszigeteltségének köszönhetően megmenekült a modern szállodakomplexumoktól, így a látogatók zavartalanul élvezhetik a múltidéző sétákat.

Cies-szigetek

A Galicia partjainál fekvő szigetcsoport az Atlanti-óceán egyik legjobban őrzött természeti titka, amelyet a helyiek csak a spanyol Karib-térségként emlegetnek. Fehér homokos strandjai és kristálytiszta, türkizkék vize a trópusokat idézik, ám a szigorú környezetvédelmi szabályok miatt naponta csak korlátozott számú látogató léphet a területre. Mivel nincsenek szállodák – csak egyetlen kemping áll az ide érkezők szolgálatára – vagy autók, a látogatók kizárólag a természet hangjait hallhatják a fenyvesekkel borított dűnék között.

Cudillero

Az asztúriai partvidéken megbúvó halászfalu egy meredek sziklafal mélyedésében fekszik, ahol a színes házak amfiteátrumszerűen néznek a tengerre. A település megőrizte hagyományos tengerészkultúráját, a helyi éttermekben pedig a reggel fogott friss halakból készítik az ételeket. A tömegközlekedéstől kissé kieső elhelyezkedése garantálja, hogy a falu mentes marad a főszezoni zsúfoltságtól.