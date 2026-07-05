Ezeket az íratlan szabályokat érdemes betartani, ha strandolásról van szó

Egy napot a tengerparton vagy a strandon eltölteni igazi élmény lehet. Azonban nekünk és a többi strandolónak is érdemes betartani néhány egyértelmű etikettet, így senkinek sem dől romba a napja.

A strandolásnak akad pár íratlan szabálya, amit érdemes mindenkinek betartani. (Képünk illusztráció) Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

Általánosságban elmondható, hogy az etikett lényege, hogy odafigyeljünk másokra, ami természetesen magában foglalja a strandon tartózkodó többi emberre való odafigyelést is

– mondta Nick Leighton, etikettszakértő és a Were You Raised by Wolves? podcast társműsorvezetője a HuffPostnak. Hozzátette, hogy bár a szabadban tartózkodunk, nem vagyunk egyedül, és az illetlen viselkedésünk beárnyékolhatja mások napját.

Íratlan szabályok a strandra és a tengerpartra

Mások terének elfoglalása

Találj egy helyet, amely legalább három lépésnyire van mások holmijától

– javasolta Jodi R.R. Smith, a Mannersmith Etiquette Consulting elnöke. A lényeg, hogy a személyes teret adjuk meg másoknak is, így az is elkerülhető, hogy a parton valaki homokot rúg a törölköződre. Ehhez társul az is, hogy nem mindenki szeretne beszélgetni, így érdemes figyelni a másik testbeszédét, hogy kiderítsd szeretnének-e társalogni.

Mások kilátásának eltakarása

Érdemes gondolni azokra is, akik esetleg mögötted telepedtek le.

Az esernyődnek vagy a sátradnak nem szabad akadályoznia mások kilátását a vízre

- magyarázta Smith.

Dohányzás

A dohányzásnál is érdemes figyelembe venni a körülöttünk lévőket. Egyes tengerpartokon teljes egészében tilos a cigarettázás, de a legtöbb helyen vannak kijelölt helyek erre. A csikket sem szabad eldobni, ugyanis tüzet okozhat, ha nincs megfelelően eloltva, illetve a kisgyerekek és az állatok le is nyelhetik.

Ne feledkezzünk meg a természetről sem

Minden strand más, de általános szabályként a legjobb elkerülni a madarak és más állatok etetését a part mentén, mivel ez hatással lehet a helyi ökoszisztémára. Emellett arra is ügyelni kell, hogy ne zavarjuk meg őket.

Homok kirázása a törülközőkből

Udvariatlan dolog mások közelében vagy a szél irányába rázni a törölközőt vagy a homokos ruhát

– mondta Juliet Mitchell etikettszakértő. Azt javasolja, hogy sétáljunk el az emberektől, mielőtt megszabadulunk a homoktól.