Ezeket az íratlan szabályokat érdemes betartani, ha strandolásról van szó

Egy napot a tengerparton vagy a strandon eltölteni igazi élmény lehet. Azonban nekünk és a többi strandolónak is érdemes betartani néhány egyértelmű etikettet, így senkinek sem dől romba a napja.
Általánosságban elmondható, hogy az etikett lényege, hogy odafigyeljünk másokra, ami természetesen magában foglalja a strandon tartózkodó többi emberre való odafigyelést is
– mondta Nick Leighton, etikettszakértő és a Were You Raised by Wolves? podcast társműsorvezetője a HuffPostnak. Hozzátette, hogy bár a szabadban tartózkodunk, nem vagyunk egyedül, és az illetlen viselkedésünk beárnyékolhatja mások napját.
Íratlan szabályok a strandra és a tengerpartra
Mások terének elfoglalása
Találj egy helyet, amely legalább három lépésnyire van mások holmijától
– javasolta Jodi R.R. Smith, a Mannersmith Etiquette Consulting elnöke. A lényeg, hogy a személyes teret adjuk meg másoknak is, így az is elkerülhető, hogy a parton valaki homokot rúg a törölköződre. Ehhez társul az is, hogy nem mindenki szeretne beszélgetni, így érdemes figyelni a másik testbeszédét, hogy kiderítsd szeretnének-e társalogni.
Mások kilátásának eltakarása
Érdemes gondolni azokra is, akik esetleg mögötted telepedtek le.
Az esernyődnek vagy a sátradnak nem szabad akadályoznia mások kilátását a vízre
- magyarázta Smith.
Dohányzás
A dohányzásnál is érdemes figyelembe venni a körülöttünk lévőket. Egyes tengerpartokon teljes egészében tilos a cigarettázás, de a legtöbb helyen vannak kijelölt helyek erre. A csikket sem szabad eldobni, ugyanis tüzet okozhat, ha nincs megfelelően eloltva, illetve a kisgyerekek és az állatok le is nyelhetik.
Ne feledkezzünk meg a természetről sem
Minden strand más, de általános szabályként a legjobb elkerülni a madarak és más állatok etetését a part mentén, mivel ez hatással lehet a helyi ökoszisztémára. Emellett arra is ügyelni kell, hogy ne zavarjuk meg őket.
Homok kirázása a törülközőkből
Udvariatlan dolog mások közelében vagy a szél irányába rázni a törölközőt vagy a homokos ruhát
– mondta Juliet Mitchell etikettszakértő. Azt javasolja, hogy sétáljunk el az emberektől, mielőtt megszabadulunk a homoktól.
Játékok mások közelében
Minden mozgással járó játék esetében érdemes távolabb menni az emberektől vagy keresni egy tiszta területet, ezzel el lehet kerülni az összetűzéseket és az esetleges sérüléseket is.
Hangoskodás
Egy újabb ok arra, hogy a játékot másoktól távol kezdjük meg, csökkentve a zavaró zajt. Sokan a nyugalom és a pihenés kedvéért mennek a strandra.
Rendetlenség
Nincs mentség arra, hogy a strandot rosszabb állapotban hagyjuk, mint ahogy találtuk. A szemetelés nem csak udvariatlan, de illegális is.
Szabályok nem betartása
Mind a nyilvános, mind a privát strandoknak vannak szabályaik és irányelveik, és fontos, hogy betartsuk azokat.