Néhány órán belül súlyos panaszokat okozhat − ezek a szalmonella vezető tünetei

A szalmonellafertőzés egyik leggyakoribb tünete a hirtelen fellépő magas láz.

A baktérium romlott ételekkel terjed, például nyers tojással, hússal, zöldségekkel.

Megfertőződés esetén a legfontosabb a megfelelő folyadék- és sópótlás.

Rendkívül makacs baktérium, amely a bélrendszerünket veszi célba, és leggyakrabban fertőzött élelmiszerek – például nyers tojás, nem megfelelően átsütött húsok vagy mosatlan zöldségek – útján kerül a szervezetünkbe: a szalmonellafertőzések száma azért a nyári hónapokban ugrik meg drasztikusan, mert a baktériumok 35-37 °C-os melegben szaporodnak a leggyorsabban.

A nyers baromfihús a szalmonellafertőzés egyik leggyakoribb forrása. Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Pillanatok alatt terjed nyáron a szalmonella

A szalmonellával történő megfertőződéshez elég lehet egyetlen ebéd vagy egy forró nyári hétvégén rendezett kerti parti, ahol a házigazda friss, házi majonézes krumplisalátát készít nyers tojásból, a húsokat pedig közvetlenül sütés előtt fűszerezi be. Ilyenkor a napon hagyott alapanyagokban gyorsan elszaporodhatnak a baktériumok, a magas hőmérséklet ugyanis kifejezetten kedvező a számukra.

Magyarországon július folyamán országos termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szalmonellával való szennyezettség miatt. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy aki Reeva márkájú instant levest vagy instant tésztalevest tart otthon, azt semmiképpen se fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére.

A szalmonella legjellemzőbb tünetei

Amikor megfertőződünk, a kórokozók a gyomorban és a belekben szabadulnak el, ami gyomorrontáshoz hasonló állapotot idéz elő. A szennyezett étel elfogyasztása után akár már 6 órával, de legkésőbb két napon belül jelentkeznek a szervezet figyelmeztető jelei. Amennyiben az alábbi tünetekből legalább hármat észlelünk magunkon, ne késlekedjünk, azonnal forduljunk orvoshoz:

hirtelen fellépő magas láz erős hidegrázással;

kínzó, görcsös hasi fájdalom;

heves és ismétlődő hányás;

hasmenés, amely véressé is válhat;

általános gyengeség és lüktető fejfájás.

Elkapható a szalmonella köhögéssel vagy tüsszentéssel?

A szalmonella nem terjed cseppfertőzéssel, így köhögéssel vagy tüsszentéssel nem adható tovább. A baktérium kizárólag szájon át, szennyezett étel, ivóvíz vagy piszkos kéz útján jut be a szervezetbe.