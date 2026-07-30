Néhány órán belül súlyos panaszokat okozhat − ezek a szalmonella vezető tünetei

- A szalmonellafertőzés egyik leggyakoribb tünete a hirtelen fellépő magas láz.
- A baktérium romlott ételekkel terjed, például nyers tojással, hússal, zöldségekkel.
- Megfertőződés esetén a legfontosabb a megfelelő folyadék- és sópótlás.
Rendkívül makacs baktérium, amely a bélrendszerünket veszi célba, és leggyakrabban fertőzött élelmiszerek – például nyers tojás, nem megfelelően átsütött húsok vagy mosatlan zöldségek – útján kerül a szervezetünkbe: a szalmonellafertőzések száma azért a nyári hónapokban ugrik meg drasztikusan, mert a baktériumok 35-37 °C-os melegben szaporodnak a leggyorsabban.
Pillanatok alatt terjed nyáron a szalmonella
A szalmonellával történő megfertőződéshez elég lehet egyetlen ebéd vagy egy forró nyári hétvégén rendezett kerti parti, ahol a házigazda friss, házi majonézes krumplisalátát készít nyers tojásból, a húsokat pedig közvetlenül sütés előtt fűszerezi be. Ilyenkor a napon hagyott alapanyagokban gyorsan elszaporodhatnak a baktériumok, a magas hőmérséklet ugyanis kifejezetten kedvező a számukra.
Magyarországon július folyamán országos termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szalmonellával való szennyezettség miatt. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy aki Reeva márkájú instant levest vagy instant tésztalevest tart otthon, azt semmiképpen se fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére.
A szalmonella legjellemzőbb tünetei
Amikor megfertőződünk, a kórokozók a gyomorban és a belekben szabadulnak el, ami gyomorrontáshoz hasonló állapotot idéz elő. A szennyezett étel elfogyasztása után akár már 6 órával, de legkésőbb két napon belül jelentkeznek a szervezet figyelmeztető jelei. Amennyiben az alábbi tünetekből legalább hármat észlelünk magunkon, ne késlekedjünk, azonnal forduljunk orvoshoz:
- hirtelen fellépő magas láz erős hidegrázással;
- kínzó, görcsös hasi fájdalom;
- heves és ismétlődő hányás;
- hasmenés, amely véressé is válhat;
- általános gyengeség és lüktető fejfájás.
Elkapható a szalmonella köhögéssel vagy tüsszentéssel?
A szalmonella nem terjed cseppfertőzéssel, így köhögéssel vagy tüsszentéssel nem adható tovább. A baktérium kizárólag szájon át, szennyezett étel, ivóvíz vagy piszkos kéz útján jut be a szervezetbe.
Amikor az ivóvíz sem biztonságos
A szalmonellával fertőzött ivóvíz fogyasztása szintén hasmenést, kínzó hasi görcsöket, magas lázat, hányást, a nagyfokú folyadékvesztés miatt pedig gyors kiszáradást okoz. Ritka esetekben a baktérium a véráramba jutva életveszélyes szepszist is előidézhet.
Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?
Ez esetben a legfontosabb a bőséges folyadék- és sópótlás, amivel megelőzhető a hasmenés és hányás miatti kiszáradás. A kúrát érdemes kímélő, könnyű étrenddel, lázcsillapítókkal, valamint a bélflórát helyreállító probiotikumokkal kiegészíteni. Antibiotikumra egészséges felnőtteknek általában nincs szükségük.
Kell-e tartani hazánkban szalmonellajárványtól?
Magyarországon 2026-ban kevés az esélye annak, hogy a csapvíz szalmonellával legyen szennyezett, mivel a települések mintegy 97 százalékában teljesen biztonságos, kiváló minőségű az ivóvíz. Ráadásul 2026 januárjától új, szigorúbb uniós szabályok írják elő a teljes ellátási lánc folyamatos ellenőrzését.
Habár a szalmonellafertőzés az egészséges felnőtteknél egy-egy kifejezetten kellemetlen nap után magától is elmúlik, a kisgyerekek, az idősek és a gyenge immunrendszerűek számára a kiszáradás veszélye miatt komoly kockázatot jelenthet. A gyógyulás kulcsa a folyamatos, bőséges folyadék- és sópótlás, de ha a tünetek napokig nem enyhülnek, mindenképpen orvoshoz kell fordulni.
Szalmonellát találtak egy népszerű instant tésztában: