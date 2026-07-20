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Szardínia

Szardínia: útikalauz a Smaragdpart csillogó jachtjaitól a vad szárd hegyvidékekig

50 perce
Olvasási idő: 10 perc
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A Tirrén-tenger vadregényes, smaragdzöld ékköve tökéletes menedéket nyújt a rohanó hétköznapok elől. Az olasz sziget kiváló célpontja egy nyaralásnak, hiszen Szardínia látnivalói és életmódja valódi testi-lelki megújulást hoznak az utazóknak.
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Szardíniatengerparti nyaralásOlaszország

Sokan úgy gondolják, hogy az olasz szigetek ezen gyöngyszeme csupán a luxusjachtokról és a gondtalan dolce vitáról szól, pedig a valóság ennél sokkal izgalmasabb. Szardínia látnivalói nem merülnek ki a képeslapra illő strandokban: az 1800 méter feletti magasságba nyúló csúcsok, az ókori civilizációk nyomai és a generációk óta érintetlen hegyi falvak egyaránt hozzátartoznak a sziget valódi arcához.

Szardínia látnivalói közé tartoznak Cagliari szárd kultúrájú fesztiváljai is.
Szardínia látnivalói az ősi nuraghéktól és Cagliari múltban gyökerező tradícióitól az északi part csillogó jachtjaiig terjednek. 
Fotó: Shutterstock /  

Hogyan tervezhetők meg Szardínia látnivalói egyetlen utazás alatt?

Az itt élők nem sietnek, az idő náluk bőségesen rendelkezésre álló kincs, ami abban is megmutatkozik, hogy ez a világ egyik olyan szeglete, ahol a legtöbb százéves kort megélt ember él. A kutatók szerint a titok nyitja a tiszta levegő, a folyamatos testmozgás és a helyi, vegyszermentes élelmiszerek rendszeres fogyasztása.

A sziget hatalmas, több mint 24 ezer négyzetkilométeres területével a Földközi-tenger második legnagyobb szigete. Autóval a teljes körbeutazása jóval több mint 15 órát vesz igénybe, ezért a logisztika kulcsfontosságú. Ha legalább két hét áll rendelkezésünkre, érdemes három-négy éjszakánként változtatni a szálláshelyünket, így kényelmesen felfedezhetjük a négy égtáj legfontosabb kincseit. Rövidebb utazás esetén viszont célravezetőbb egyetlen régióra koncentrálni, és bérautóval bejárni a környéket.

Elegáns villák Porto Cervoban, Korzikán.
A Costa Smeraldán fekvő Porto Cervo lenyűgöző tengerpartján egymást követik az elegáns villák. 
Fotó: Shutterstock /  

Északon a Costa Smeralda a luxus fellegvára, amelyet az 1960-as években Karim al-Husseini, a IV. Aga Khan építtetett ki, aki a nizári iszmáiliták szellemi vezetőjeként, gazdag üzletemberként és filantrópként hozta létre a Smaragdpart exkluzív luxusbirodalmát. A milliárdosok paradicsomában pasztell árnyalatú villák, rejtett öblök és olyan exkluzív kikötők találhatók, mint Porto Cervo, ahol a luxusjachtok látványa nyújt állandó esti programot.

Ezzel szemben a déli részen fekvő főváros, Cagliari egy teljesen más világot képvisel: a középkori Castello negyed szűk, macskaköves utcái történelmi hangulatot árasztanak. Északnyugaton Alghero városa hordoz különleges kulturális örökséget, hiszen a több száz éves spanyol és katalán uralom nyomai a mai napig tetten érhetők az építészetben és a helyi nyelvjárásban is.

A szardíniai Cagliari légifelvételen.
Cagliari települést a föníciaiak alapították a Kr. e. VII. században, majd megfordultak itt a karthagoiak, a rómaiak, a bizánciak, spanyolok, sőt, a XVIII. században rövid ideig az osztrákok is. 
Fotó: Shutterstock /  

A tengerparttól távolodva, a sziget középső részén fekvő Nuoro tartományban a zord hegyek vidéke tárul elénk. Itt találhatók a sziget legrejtélyesebb régészeti emlékei, a nuraghék. Ezek a bronzkori, kaptár alakú kőtornyok az egész vidéket behálózzák, számuk meghaladja a hétezret. A legteljesebb és legnagyobb ilyen erődítmény a Su Nuraxi di Barumini, amely az UNESCO Világörökség részét képezi, és egy olyan fejlett civilizáció emlékét őrzi, amely évszázadokkal megelőzte a Római Birodalmat.

A Su Nuraxi nuraghe Szardínián.
Az UNESCO Világörökségi védelmet élvező Su Nuraxi a legnagyobb és legalaposabban tanulmányozott nurágh-komplexum (nuraghe) Baruminiben, Szardínia szigetén.
Fotó: Shutterstock /  

Autentikus ízek a szigeten

A szárd gasztronómia alapja a végtelenül egyszerű, de kiváló minőségű helyi alapanyagokban rejlik. Minden étkezés a papírvékony, ropogós, rozmaringgal és olívaolajjal tálalt pane carasau nevű kenyérrel kezdődik. A szigeten nagyjából hárommillió kecske és juh él, ami kétszerese az emberi lakosságnak, így nem csoda, hogy a pecorino sardo, azaz a szárd juhtúró és sajt minden fogásban szerepet kap. Ebből készül a helyiek kedvenc édessége, a seadas is, ami egy pecorinóval és citromhéjjal töltött, kisütött tészta, bőségesen leöntve helyi mézzel. Az ételeket a magas antioxidáns-tartalmú vörösborral, a Cannonauval öblítik le.

Szardíniai bőségtál kolbásszal, sajttal és vörösborral
Tradicionális szárd szalámi és pecorino sajt Cannonau vörösborral.
Fotó: Shutterstock

Elengedhetetlen túlélési tippek Szardínián

A magyar utazóknak érdemes felkészülniük néhány helyi sajátosságra. Olaszország ezen részén a délutáni pihenőidőt szigorúan veszik: 14 és 19 óra között a legtöbb étterem konyhája zárva tart, így a napközbeni éhséget érdemes a szupermarketekben vásárolt sonkákkal és sajtokkal csillapítani.

Szardínia tagolt tengerpartja.
Szardínia rejti Európa talán legszebb, legváltozatosabb tengerpartjait, ahol élmény a kikapcsolódás.
Fotó: Shutterstock /  

A strandok látogatása is tartogat logisztikai feladatokat. A Maldív-szigeteket idéző Spiaggia di Punta Molentis vagy a Lu Impostu strandok a környezetvédelem miatt korlátozott számú látogatót fogadnak. A Lu Impostu esetében például kötelező az előzetes online regisztráció, amelynek díja fejenként 2 euró, azaz körülbelül 800 HUF, és ehhez adódik még a tartózkodás hosszától függő parkolási díj. Bár a főszezoni hőségben a hőmérséklet a 38-40 fokot is elérheti, a strandok kora reggeli és késő délutáni látogatásával, valamint egy bérelt autóval Szardínia egy életre szóló, pihentető kalandot nyújt.

Nézze meg a videót is az elbűvölő Szardíniáról:

 

 

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