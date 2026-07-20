Szardínia: útikalauz a Smaragdpart csillogó jachtjaitól a vad szárd hegyvidékekig

Sokan úgy gondolják, hogy az olasz szigetek ezen gyöngyszeme csupán a luxusjachtokról és a gondtalan dolce vitáról szól, pedig a valóság ennél sokkal izgalmasabb. Szardínia látnivalói nem merülnek ki a képeslapra illő strandokban: az 1800 méter feletti magasságba nyúló csúcsok, az ókori civilizációk nyomai és a generációk óta érintetlen hegyi falvak egyaránt hozzátartoznak a sziget valódi arcához.

Szardínia látnivalói az ősi nuraghéktól és Cagliari múltban gyökerező tradícióitól az északi part csillogó jachtjaiig terjednek.

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Hogyan tervezhetők meg Szardínia látnivalói egyetlen utazás alatt?

Az itt élők nem sietnek, az idő náluk bőségesen rendelkezésre álló kincs, ami abban is megmutatkozik, hogy ez a világ egyik olyan szeglete, ahol a legtöbb százéves kort megélt ember él. A kutatók szerint a titok nyitja a tiszta levegő, a folyamatos testmozgás és a helyi, vegyszermentes élelmiszerek rendszeres fogyasztása.

A sziget hatalmas, több mint 24 ezer négyzetkilométeres területével a Földközi-tenger második legnagyobb szigete. Autóval a teljes körbeutazása jóval több mint 15 órát vesz igénybe, ezért a logisztika kulcsfontosságú. Ha legalább két hét áll rendelkezésünkre, érdemes három-négy éjszakánként változtatni a szálláshelyünket, így kényelmesen felfedezhetjük a négy égtáj legfontosabb kincseit. Rövidebb utazás esetén viszont célravezetőbb egyetlen régióra koncentrálni, és bérautóval bejárni a környéket.

A Costa Smeraldán fekvő Porto Cervo lenyűgöző tengerpartján egymást követik az elegáns villák.

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Északon a Costa Smeralda a luxus fellegvára, amelyet az 1960-as években Karim al-Husseini, a IV. Aga Khan építtetett ki, aki a nizári iszmáiliták szellemi vezetőjeként, gazdag üzletemberként és filantrópként hozta létre a Smaragdpart exkluzív luxusbirodalmát. A milliárdosok paradicsomában pasztell árnyalatú villák, rejtett öblök és olyan exkluzív kikötők találhatók, mint Porto Cervo, ahol a luxusjachtok látványa nyújt állandó esti programot.

Ezzel szemben a déli részen fekvő főváros, Cagliari egy teljesen más világot képvisel: a középkori Castello negyed szűk, macskaköves utcái történelmi hangulatot árasztanak. Északnyugaton Alghero városa hordoz különleges kulturális örökséget, hiszen a több száz éves spanyol és katalán uralom nyomai a mai napig tetten érhetők az építészetben és a helyi nyelvjárásban is.