Szardínia: útikalauz a Smaragdpart csillogó jachtjaitól a vad szárd hegyvidékekig

Sokan úgy gondolják, hogy az olasz szigetek ezen gyöngyszeme csupán a luxusjachtokról és a gondtalan dolce vitáról szól, pedig a valóság ennél sokkal izgalmasabb. Szardínia látnivalói nem merülnek ki a képeslapra illő strandokban: az 1800 méter feletti magasságba nyúló csúcsok, az ókori civilizációk nyomai és a generációk óta érintetlen hegyi falvak egyaránt hozzátartoznak a sziget valódi arcához.
Hogyan tervezhetők meg Szardínia látnivalói egyetlen utazás alatt?
Az itt élők nem sietnek, az idő náluk bőségesen rendelkezésre álló kincs, ami abban is megmutatkozik, hogy ez a világ egyik olyan szeglete, ahol a legtöbb százéves kort megélt ember él. A kutatók szerint a titok nyitja a tiszta levegő, a folyamatos testmozgás és a helyi, vegyszermentes élelmiszerek rendszeres fogyasztása.
A sziget hatalmas, több mint 24 ezer négyzetkilométeres területével a Földközi-tenger második legnagyobb szigete. Autóval a teljes körbeutazása jóval több mint 15 órát vesz igénybe, ezért a logisztika kulcsfontosságú. Ha legalább két hét áll rendelkezésünkre, érdemes három-négy éjszakánként változtatni a szálláshelyünket, így kényelmesen felfedezhetjük a négy égtáj legfontosabb kincseit. Rövidebb utazás esetén viszont célravezetőbb egyetlen régióra koncentrálni, és bérautóval bejárni a környéket.
Északon a Costa Smeralda a luxus fellegvára, amelyet az 1960-as években Karim al-Husseini, a IV. Aga Khan építtetett ki, aki a nizári iszmáiliták szellemi vezetőjeként, gazdag üzletemberként és filantrópként hozta létre a Smaragdpart exkluzív luxusbirodalmát. A milliárdosok paradicsomában pasztell árnyalatú villák, rejtett öblök és olyan exkluzív kikötők találhatók, mint Porto Cervo, ahol a luxusjachtok látványa nyújt állandó esti programot.
Ezzel szemben a déli részen fekvő főváros, Cagliari egy teljesen más világot képvisel: a középkori Castello negyed szűk, macskaköves utcái történelmi hangulatot árasztanak. Északnyugaton Alghero városa hordoz különleges kulturális örökséget, hiszen a több száz éves spanyol és katalán uralom nyomai a mai napig tetten érhetők az építészetben és a helyi nyelvjárásban is.
A tengerparttól távolodva, a sziget középső részén fekvő Nuoro tartományban a zord hegyek vidéke tárul elénk. Itt találhatók a sziget legrejtélyesebb régészeti emlékei, a nuraghék. Ezek a bronzkori, kaptár alakú kőtornyok az egész vidéket behálózzák, számuk meghaladja a hétezret. A legteljesebb és legnagyobb ilyen erődítmény a Su Nuraxi di Barumini, amely az UNESCO Világörökség részét képezi, és egy olyan fejlett civilizáció emlékét őrzi, amely évszázadokkal megelőzte a Római Birodalmat.
Autentikus ízek a szigeten
A szárd gasztronómia alapja a végtelenül egyszerű, de kiváló minőségű helyi alapanyagokban rejlik. Minden étkezés a papírvékony, ropogós, rozmaringgal és olívaolajjal tálalt pane carasau nevű kenyérrel kezdődik. A szigeten nagyjából hárommillió kecske és juh él, ami kétszerese az emberi lakosságnak, így nem csoda, hogy a pecorino sardo, azaz a szárd juhtúró és sajt minden fogásban szerepet kap. Ebből készül a helyiek kedvenc édessége, a seadas is, ami egy pecorinóval és citromhéjjal töltött, kisütött tészta, bőségesen leöntve helyi mézzel. Az ételeket a magas antioxidáns-tartalmú vörösborral, a Cannonauval öblítik le.
Elengedhetetlen túlélési tippek Szardínián
A magyar utazóknak érdemes felkészülniük néhány helyi sajátosságra. Olaszország ezen részén a délutáni pihenőidőt szigorúan veszik: 14 és 19 óra között a legtöbb étterem konyhája zárva tart, így a napközbeni éhséget érdemes a szupermarketekben vásárolt sonkákkal és sajtokkal csillapítani.
A strandok látogatása is tartogat logisztikai feladatokat. A Maldív-szigeteket idéző Spiaggia di Punta Molentis vagy a Lu Impostu strandok a környezetvédelem miatt korlátozott számú látogatót fogadnak. A Lu Impostu esetében például kötelező az előzetes online regisztráció, amelynek díja fejenként 2 euró, azaz körülbelül 800 HUF, és ehhez adódik még a tartózkodás hosszától függő parkolási díj. Bár a főszezoni hőségben a hőmérséklet a 38-40 fokot is elérheti, a strandok kora reggeli és késő délutáni látogatásával, valamint egy bérelt autóval Szardínia egy életre szóló, pihentető kalandot nyújt.
Nézze meg a videót is az elbűvölő Szardíniáról: