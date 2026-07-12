Így előzheti meg vagy kezelheti a szaruhártya-égést

Hóvakságnak nevezik a köznyelvben a szaruhártya-égést, amely a szaruhártya UV-fény okozta sérülését foglalja magában. Többnyire átmeneti problémáról van szó, de ritka esetben komoly, hosszú távú következményekkel is járhat, éppen ezért fontos tisztában lenni a megelőzés és a kezelés lehetőségeivel.

A szaruhártya-égés valós veszély! Fotó: antoniodiaz / Shutterstock

Hogyan éghet meg a szaruhártya nyáron?

A szaruhártya felel az írisz és a pupillák védelméért. Erős UV-terhelés hatására károsodhat a külső rétege, aminek következtében szabaddá válnak az érzékeny idegvégződések, és erős fájdalom léphet fel. Sokan úgy írják le az érzést, mintha homok vagy apró idegen test került volna a szemükbe. A pislogás ilyenkor különösen kellemetlen, sőt kifejezetten fájdalmassá is válhat. A legtöbb esetben a szaruhártya néhány napon belül regenerálódik, azonban az ismétlődő UV-károsodás – napozás során – növelheti bizonyos szemészeti problémák kialakulásának kockázatát.

Ilyenek lehetnek például a makuladegeneráció (éleslátásért felelős ideghártya-terület károsodása), a tartós szemszárazság, legrosszabb esetben pedig a daganatos elváltozás.

Milyen tünetekkel jár a szem napégése?

A szem napégési tünetei általában 3-12 órával az UV-kitettség után alakulnak ki: fájdalom, könnyezés és/vagy fokozott fényérzékenység léphet fel.

Habár a legtöbb esetben a sérülés néhány nap alatt magától gyógyul, a szem rendkívül érzékeny szerv, ezért minden esetben ajánlott szemészeti vizsgálat, vagyis a legcélszerűbb ilyen esetben szemorvoshoz fordulni.

Miután a szakember felmérte a sérülés mértékét, fájdalomcsillapítót, fertőtlenítő vagy antibiotikumos szemcseppet, illetve szemkenőcsöt írhat fel.

Mi egyebet tehetünk, ha már megtörtént a baj?

Kerüljük a további UV-terhelést! Emellett a hideg vizes borogatás vagy hűtött zselés szemmaszk is csökkentheti a fájdalmat és a duzzanatot.

Emellett a hideg vizes borogatás vagy hűtött zselés szemmaszk is csökkentheti a fájdalmat és a duzzanatot. Ne dörzsöljük a szemünket! Bármennyire is csábító lehet a viszkető vagy irritált szem dörzsölése, azt érdemes kerülni. A mechanikai irritáció tovább ronthatja a sérült szaruhártya állapotát, fokozhatja a gyulladást és lassíthatja a gyógyulást.

Bármennyire is csábító lehet a viszkető vagy irritált szem dörzsölése, azt érdemes kerülni. A mechanikai irritáció tovább ronthatja a sérült szaruhártya állapotát, fokozhatja a gyulladást és lassíthatja a gyógyulást. Pihentessük a szemet! A kontaktlencséket távolítsuk el és a teljes gyógyulásig viseljünk inkább szemüveget. Nyugtató lehet, ha félhomályos helyiségben tartózkodunk, mert úgy kevésbé terheli a szemet a fény. Szükség esetén fájdalomcsillapító is alkalmazható.