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szemfájdalom

Így előzheti meg vagy kezelheti a szaruhártya-égést

51 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Tudta, hogy nemcsak a bőre, hanem a szeme is leéghet a napon? Az erős UV-sugárzás a szaruhártyát is károsíthatja, ami kifejezetten kellemetlen tünetekkel járhat. Habár a legtöbb esetben átmeneti problémáról van szó, azt nem érdemes félvállról venni. Mutatjuk, hogyan védekezhetünk, és mit tehetünk, ha már megtörtént a baj!
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szemfájdalomnapégésnapszemüvegszaruhártya

Hóvakságnak nevezik a köznyelvben a szaruhártya-égést, amely a szaruhártya UV-fény okozta sérülését foglalja magában. Többnyire átmeneti problémáról van szó, de ritka esetben komoly, hosszú távú következményekkel is járhat, éppen ezért fontos tisztában lenni a megelőzés és a kezelés lehetőségeivel.

Szaruhártya vizsgálata
A szaruhártya-égés valós veszély! Fotó: antoniodiaz / Shutterstock

Hogyan éghet meg a szaruhártya nyáron?

A szaruhártya felel az írisz és a pupillák védelméért. Erős UV-terhelés hatására károsodhat a külső rétege, aminek következtében szabaddá válnak az érzékeny idegvégződések, és erős fájdalom léphet fel. Sokan úgy írják le az érzést, mintha homok vagy apró idegen test került volna a szemükbe. A pislogás ilyenkor különösen kellemetlen, sőt kifejezetten fájdalmassá is válhat. A legtöbb esetben a szaruhártya néhány napon belül regenerálódik, azonban az ismétlődő UV-károsodás – napozás során – növelheti bizonyos szemészeti problémák kialakulásának kockázatát.

Ilyenek lehetnek például a makuladegeneráció (éleslátásért felelős ideghártya-terület károsodása), a tartós szemszárazság, legrosszabb esetben pedig a daganatos elváltozás.

Milyen tünetekkel jár a szem napégése?

A szem napégési tünetei általában 3-12 órával az UV-kitettség után alakulnak ki: fájdalom, könnyezés és/vagy fokozott fényérzékenység léphet fel. 

Habár a legtöbb esetben a sérülés néhány nap alatt magától gyógyul, a szem rendkívül érzékeny szerv, ezért minden esetben ajánlott szemészeti vizsgálat, vagyis a legcélszerűbb ilyen esetben szemorvoshoz fordulni. 

Miután a szakember felmérte a sérülés mértékét, fájdalomcsillapítót, fertőtlenítő vagy antibiotikumos szemcseppet, illetve szemkenőcsöt írhat fel.

Mi egyebet tehetünk, ha már megtörtént a baj?

  • Kerüljük a további UV-terhelést! Emellett a hideg vizes borogatás vagy hűtött zselés szemmaszk is csökkentheti a fájdalmat és a duzzanatot.
  • Ne dörzsöljük a szemünket! Bármennyire is csábító lehet a viszkető vagy irritált szem dörzsölése, azt érdemes kerülni. A mechanikai irritáció tovább ronthatja a sérült szaruhártya állapotát, fokozhatja a gyulladást és lassíthatja a gyógyulást.
  • Pihentessük a szemet! A kontaktlencséket távolítsuk el és a teljes gyógyulásig viseljünk inkább szemüveget. Nyugtató lehet, ha félhomályos helyiségben tartózkodunk, mert úgy kevésbé terheli a szemet a fény. Szükség esetén fájdalomcsillapító is alkalmazható. 

Amennyiben a fájdalom erős és nem áll rendelkezésre azonnali orvosi ellátás, átmenetileg vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók – például ibuprofen vagy paracetamol – is enyhíthetik a panaszokat. Ezek azonban nem helyettesítik a szemészeti vizsgálatot.

Szív alakú napszemüveget viselő kislány úszógumiban a vízen
A stílus mellett a napszemüveg elsődleges feladata a káros UV-sugarak kiszűrése. Fotó: CandyRetriever / Shutterstock

A megelőzés a leghatékonyabb szemvédelem

A szem UV-sugárzás általi károsodása megfelelő védelemmel elkerülhető. Erős napsütésben érdemes jó minőségű, UV400-as szűrővel ellátott napszemüveget viselni, és olyan modellt választani, amely nemcsak az elölről, hanem az oldalról és felülről érkező UV-sugarak ellen is megfelelő védelmet nyújt.

Tévhit, hogy kizárólag a sötét lencséjű, drága napszemüvegek lehetnek hatékonyak: ma már átlátszó, színtelen lencsékkel és középkategóriás árfekvésben is elérhető a teljes UV-védelem.

A hóvakság elnevezés onnan ered, hogy havas környezetben különösen nagy a napsugarak és az UV-sugárzás visszaverődése. Hasonló jelenség figyelhető meg vízparton is, ahol a vízfelszín szintén fokozza az UV-terhelést.

 

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