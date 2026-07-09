Fagylaltos személyiségteszt: a kedvenc íze többet elárul önről, mint hinné

Van, aki egész életében a csokoládé-vanília párosra esküszik, míg mások imádnak kísérletezni és a különlegesebb ízek szerelmesei. Vajon mit jelent, ha van egy kedvenc fagylalttípusunk, amelyhez egész életünkben ragaszkodunk? Nos, a kutatók szerint többet, mint azt korábban bárki gondolta volna. Próbálja ki a fagylaltos személyiségtesztünket!
Önnek melyik a kedvence? A fagylaltos személyiségtesztből megtudhatja, mit jelentenek a különböző ízválasztások
Mit árul el rólunk a kedvenc fagylaltunk? Dr. Alan Hirsch neurológus kutatásai szerint a szaglásunk és az ízérzékelésünk összefüggésben áll a személyiségünkkel, emiatt a fiatalkorunkban kialakult fagylaltfogyasztási szokásaink befolyásolhatják a felnőtt gondolkodásmódunkat is. A szakember fagylaltos személyiségtesztjéből megtudhatja, hogy mi jellemző az egyes ízek kedvelőire!
Válasszon egyet az alábbi ízek közül, utána pedig olvassa el, hogy a kutató szerint mi jellemző önre!
- Vanília
- Csokoládé
- Eper
- Karamell
- Oreo fagylalt
- Citrom fagyi
Vaníliafagylalt: azok az emberek, akik ezt választották, általában impulzívak és kockázatvállalók. Érzelmileg érettek, és szívesen beszélnek arról, mi minden zajlik le bennük. Jellemző rájuk a függetlenség iránti vágy és a céltudatosság.
Csokoládéfagylalt: a legkacérabb ízválasztás! A csokoládé-rajongók általában elbűvölők, de sokszor drámaian viselkednek. Ha ön is közéjük tartozik, akkor vidám, művészetkedvelő ember lehet, aki szereti élvezni az életet. A csokisok azonban sokszor naívak lehetnek és könnyen kísértésbe eshetnek.
Eperfagyi: ha az eperfagyi a kedvence, a toleráns és introveltált emberek táborát erősítheti. A baráti köre legmegbízhatóbb tagjai közé tartozik, aki odaadón áll a szeretteihez. A logikus gondolkodás és a megfontoltság is az erős személyiségjegyei közé tartozhat.
Karamell: dr. Alan Hirsch szerint ez egy speciális választásnak számít. A karamell-kedvelők gyakran a macskaimádók közül kerülnek ki. Sőt, a szakértő szerint összefüggés van a spiritualitáshoz való vonzódás és a karamellás fagylalt fogyasztása között. A jógát és meditációt végző emberek előszeretettel fogyasztanak ilyen ízt.
Oreós fagylalt: ha az oreós fagyi áll a legközelebb az ízléséhez, akkor egy jó humorral megáldott, jó kedélyű ember lehet, aki általában lazán viselkedik és nem foglalkozik a trendekkel vagy mások véleményével.
Citromos fagylalt: ha a kedvenc ízvilága a gyümölcsös fagylaltok felé – azon belül is a citromos vagy a narancsos ízekhez – húz, akkor van egy rossz hírünk. Az élénk és színes ízek kedvelőinek személyisége szinte teljesen ellentétes az ízlésükkel. Ők általában pesszimisták és analitikus gondolkodással vannak megáldva. A legapróbb hibákat is észreveszik, és határozottan ragaszkodnak a véleményükhöz, bármilyen sötét is az.