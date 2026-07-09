Fagylaltos személyiségteszt: a kedvenc íze többet elárul önről, mint hinné

Van, aki egész életében a csokoládé-vanília párosra esküszik, míg mások imádnak kísérletezni és a különlegesebb ízek szerelmesei. Vajon mit jelent, ha van egy kedvenc fagylalttípusunk, amelyhez egész életünkben ragaszkodunk? Nos, a kutatók szerint többet, mint azt korábban bárki gondolta volna. Próbálja ki a fagylaltos személyiségtesztünket!

Fagylaltos személyiségteszt: válasszon egy ízt és megmondjuk, mi jellemző önre. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Önnek melyik a kedvence? A fagylaltos személyiségtesztből megtudhatja, mit jelentenek a különböző ízválasztások

Mit árul el rólunk a kedvenc fagylaltunk? Dr. Alan Hirsch neurológus kutatásai szerint a szaglásunk és az ízérzékelésünk összefüggésben áll a személyiségünkkel, emiatt a fiatalkorunkban kialakult fagylaltfogyasztási szokásaink befolyásolhatják a felnőtt gondolkodásmódunkat is. A szakember fagylaltos személyiségtesztjéből megtudhatja, hogy mi jellemző az egyes ízek kedvelőire!

Válasszon egyet az alábbi ízek közül, utána pedig olvassa el, hogy a kutató szerint mi jellemző önre!

Vanília Csokoládé Eper Karamell Oreo fagylalt Citrom fagyi

Vaníliafagylalt: azok az emberek, akik ezt választották, általában impulzívak és kockázatvállalók. Érzelmileg érettek, és szívesen beszélnek arról, mi minden zajlik le bennük. Jellemző rájuk a függetlenség iránti vágy és a céltudatosság.

Csokoládéfagylalt: a legkacérabb ízválasztás! A csokoládé-rajongók általában elbűvölők, de sokszor drámaian viselkednek. Ha ön is közéjük tartozik, akkor vidám, művészetkedvelő ember lehet, aki szereti élvezni az életet. A csokisok azonban sokszor naívak lehetnek és könnyen kísértésbe eshetnek.

Eperfagyi: ha az eperfagyi a kedvence, a toleráns és introveltált emberek táborát erősítheti. A baráti köre legmegbízhatóbb tagjai közé tartozik, aki odaadón áll a szeretteihez. A logikus gondolkodás és a megfontoltság is az erős személyiségjegyei közé tartozhat.

Karamell: dr. Alan Hirsch szerint ez egy speciális választásnak számít. A karamell-kedvelők gyakran a macskaimádók közül kerülnek ki. Sőt, a szakértő szerint összefüggés van a spiritualitáshoz való vonzódás és a karamellás fagylalt fogyasztása között. A jógát és meditációt végző emberek előszeretettel fogyasztanak ilyen ízt.