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személyiségteszt

Fokhagymával, tejföllel vagy sajttal? Többet árul el rólunk a kedvenc lángosunk, mint hinnénk

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Ha a nyári ételekről esik szó, kétség sem fér hozzá, hogy a szezon egyik legnagyobb slágere a lángos. De gondolta volna, hogy ez a klasszikus finomság rengeteget árulkodhat arról, hogy milyen emberek vagyunk valójában? Végezze el ezt a nem mindennapi, játékos személyiségtesztet!
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személyiségtesztönismeretlángos

A lángos hallatán valószínűleg önnek is azonnal összefutott a nyál a szájában, azonban ezt a tradicionális finomságot mindenki máshogy szereti. Talán a legtöbben a sajtos-tejfölös verzióért rajonganak, de persze vannak olyanok is, akik fokhagymával megkenve falatoznak belőle. Ön milyen feltéteket szokott rátenni? Ez a rövid személyiségteszt pillanatok alatt felfedi, hogy milyen ember a lelke mélyén!

a lángos a főszereplője a személyiségtesztnek
Ön is szereti a lángost? Hoztunk egy játékos személyiségtesztet.
Fotó: Shutterstock

Játékos személyiségteszt: hogyan eszi a lángost? 

Ahogyan szól a mondás: „Az vagy, amit megeszel”, ebben pedig van némi igazság, hiszen az ízlelőbimbóink izgalmas dolgokat árulhatnak el a jellemünkről. A gasztronómiai ínyencségek ugyanis nemcsak az ételek általános élvezetére vannak hatással, hanem az emlékeinkre és az érzelmeinkre is. Ezért, ha kíváncsi, mit árul el önről a kedvenc lángosa, akkor ez a nem mindennapi személyiségteszt önnek szól! 

Üres lángos

Ha azon kevesek közé tartozik, akik az égvilágon semmit sem tesznek a lángosra, feltehetően rajong az egyszerűségért, és nagy hangsúlyt fektet a praktikumra. Gyakorlatias gondolkodás jellemzi, és mindig őszinte másokhoz.

Klasszikus sajtos-tejfölös lángos  

Amennyiben az igazi klasszikusért rajong, azaz a sajt és tejföl kettősére esküszik, imádsz nosztalgiázni. A lángos majszolása ugyanis visszarepíti a gyerekkorába, amikor még a strandbüfé előtt kígyózó sorok végén várta, hogy végre rendelhessen. Ön egy nagyon hagyománytisztelő és megbízható személy, aki nem szívesen lép ki a komfortzónájából. Foggal-körömmel ragaszkodik a megszokott dolgokhoz, és nem szívesen vállal kockázatot.

Sajtos-fokhagymás-tejfölös lángos

A kedvenc lángosa egy rendkívül maximalista személyről árulkodik, aki az élet minden területén 110 százalékra törekszik. Nagyon lelkes személyiség, aki megéli az élet apró örömeit, és pozitívan tekint a jövőbe.

Fokhagymás lángos

A kedvenc lángosa alapján nem gondolja túl a dolgokat, szereti az egyszerűséget. Rendkívül határozott személyiség, aki nagyra tartja az őszinteséget. Mindemellett állandóan pörög, nem fél megmutatni magát, és mindig vállalja a véleményét.

Magyaros lángos

Ha a tejföl-sajt kombóján kívül a lilahagyma, a bacon vagy a kolbász is a feltétek között szerepel, akkor senki sem vetekedhet a magabiztosságával. Hatalmas kalandvágy ég önben, miközben eltökélten halad a céljai felé. Olykor nagyon makacs tud lenni, azonban nyitott az újdonságokra.

Vegetáriánus lángos

Ha szereti színesíteni a lángosát, amelyen akár friss zöldségek is helyet kapnak, fontos az ön számára a tudatosság. Szereti, ha harmónia veszi körül, az élete minden területén törekszik az egyensúlyra. Nagyon barátságosan áll másokhoz, ezért sokan kedvelik a társaságát.

Édes lángos

Nem sok embernek jut eszébe mogyorókrémmel, mézzel vagy lekvárral majszolni ezt a finomságot, viszont ha ön is közéjük tartozik, általában a felhők között jár. Egy picit különc figura, aki képes nagyon mélyen érezni, és együttérzéssel fordulni mások felé.

Ebből a videóból megtudhatja, mit mond a személyiségéről a kedvenc étele:

 

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