Ezt árulja el rólad, ha nem szereted az édességet

A közösségi médiában is egyre nehezebb elkerülni a finomságokat: egymás után jelennek meg a krémesen folyó csokoládékról, a gazdagon töltött péksüteményekről és a tökéletesen rétegzett desszertekről készült videók. Ember legyen a talpán, aki ezek láttán nem kíván meg némi édességet, vagy nem bont fel egy tábla csokoládét. Vajon mit árul el rólad, ha nem szereted az efféle nyalánkságokat? Töltsd ki személyiségtesztünket és nézd meg, mi állhat az ízlésed mögött.

Töltsd ki személyiségtesztünket, és derítsd ki, mit árul el rólad, ha nem szereted az édességeket.

Megmutatjuk, milyen személyiségre utal, ha inkább a sós vagy az édes ízeket részesíted előnyben.

Kiderül, milyen szerepet játszanak a genetikai adottságok az édességek iránti vonzódásban.

Ismerd meg, mit jelent, ha válaszaid alapján az „A”, „B” vagy „C” típusba tartozol.

Megtudhatod, milyen vitamin- és ásványianyag-hiány állhat a fokozott édesség- vagy sóvárgás hátterében.

Az édességet mindenki szereti. Vagy mégsem? Személyiségtesztünkből kiderül, mit jelent ez valójában

Fotó: New Africa / Shutterstock

Az édességek iránti közömbösség korántsem szokatlan jelenség. A kutatók régóta vizsgálják, mi állhat az eltérő ízlés hátterében. Egy 2015-ben, a Twin Research and Human Genetics című tudományos folyóiratban közzétett vizsgálat arra mutatott rá, hogy az öröklött genetikai adottságok jelentős szerepet játszanak az édes ízek érzékelésében. A kutatás során a résztvevők különböző természetes cukrokat és mesterséges édesítőszereket kóstoltak meg, majd értékelték azok intenzitását.

Az eredmények alapján az édes íz érzékelésének körülbelül egyharmadát genetikai tényezők határozták meg.

Hasonló folyamat más ízek esetében is megfigyelhető volt. Azoknál például, akiknek a felmenői hosszú időn keresztül magas sótartalmú ételeket fogyasztottak, előfordult, hogy kevésbé voltak érzékenyek a sós ízre, ezért erőteljesebb ízhatásra volt szükségük ugyanannak az élménynek az eléréséhez.

Személyiségteszt: vajon mit árul el rólad, ha nem szereted az édességet?

1. Mi a legjellemzőbb reakciód, ha desszerttel kínálnak?

A) Köszönettel elutasítom, ritkán kívánom az édes ízeket.

B) Megkóstolom, de csak kisebb mennyiségben fogyasztom.

C) Nem tudok ellenállni, szinte mindig kérek belőle.