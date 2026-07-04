Válasszon egy tányért, megmondjuk, ki ön – Személyiségteszt

Ma nem a pszichológia szempontjából vizsgáljuk meg a konfliktuskezelési stratégiákat. Nem azt fogjuk eldönteni, hogy valaki elkerülő, versengő, vagy éppen kompromisszumkereső típus. Csupán egy játékos személyiségteszt segítségével barangolhatunk a lelkünk legmélyére, hogy megtudjuk, hogyan viselkedünk egy vitás helyzetben. Ha ön is kíváncsi a válaszra, tartson velünk!

Ebből a személyiségtesztből megtudhatjuk, hogyan reagálunk egy-egy konfliktushelyzetben Fotó: 123RF

Hogyan viselkedünk konfliktushelyzetben? A tányéros személyiségteszt feltárja a lelkünk titkait

A Jargan Josh által publikált tesztben nem lesznek csavaros pszichológiai kérdések vagy rejtett csapdák. Egyetlen dologra kell csak koncentrálnunk: a képre nézve ösztönösen ki kell választanunk azt a tányért, amelyből szívesen ennénk. A válaszunk alapján rengeteg dolgot tanulhatunk önmagunkról és arról, milyen a konfliktuskezelési stratégiánk.

Válasszunk egy tányért és kiderül, hogy viselkedünk egy konfliktushelyzetben

Fotó: jargan josh

1. A jövőbe tekintő

Ha az első tálat választottuk, akkor valószínűleg tudatosak állunk a vitákhoz. Hosszú távú megoldásokon gondolkodunk és nem szeretünk elhamarkodott döntéseket hozni. Amíg mások ösztönből vagy impulzívan döntenek, addig mi hátralépünk egyet és átgondoljuk, mi a helyes. Az életünk olyan, mint egy sakkjátszma: több lépéssel előre kell gondolkodnunk és tisztában kell lennünk a következményekkel. Emiatt azonban sokszor túl sokáig mérlegelhetünk, ami miatt mások bizonytalannak vagy nemtörődömnek titulálhatnak minket.

2. A béketeremtő

A választásunkkal eldőlt, hogy mi a gyors problémamegoldásra törekszünk a személyes ambícióink helyett. Az arany középutat keressük a logika és az érzelmek között. Számunkra a nyugalom sokkal fontosabb, mint a dráma és a felesleges bonyodalmak. Gyakorlatiasan viselkedünk és keressük a valóban működő és fenntartható megoldásokat. A gyengeségünk csupán az lehet, hogy a hideg és célorientált megközelítésünk miatt sokan érzéketlennek, vagy ridegnek titulálhatnak minket.

3. Az empatikus őrangyal

Ha a harmadik tálat választottuk, akkor a szívünkre hallgatunk az eszünk helyett. Mi nem az adatokat és a logikát követjük, hanem az a fontos számunkra, hogy az emberi kapcsolatok ne sérüljenek. Amikor nehéz döntés elé kerülünk, akkor a megérzéseinkre és az intuíciónkra alapozzuk a döntéseinket. Ennek hála empatikusak vagyunk másokkal szemben és sokan szívesen nyílnak meg nekünk. A viták mögött emberi sorsokat látunk és nem problémákat. Emiatt viszont sokszor a háttérbe szoríthatjuk a saját szükségleteinket, hogy mások érzéseire koncentráljunk.