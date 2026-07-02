Nehogy bedőljön nekik: ezek a legveszélyesebb diétás és szépségtrükkök

Néhány tiktoker szépségápolási és diétás hazugságokkal bombázza az embereket.

A „folyékony napfényként” hirdetett klorofill-víz fogyasztása emésztési zavarokat okozhat.

A chia magból, vízből és citromléből készült koktél nem jó az emésztésre, helyette súlyos bélproblémákhoz vezet.

A citromos kávé nem csodaszer: a fogyás elősegítése helyett csak roncsolja a fogakat és krónikus gyomorégést vált ki.

A naptej-kontúrozással önként tesszük ki magunkat káros UV-sugárzásnak, növelve a bőrrák kialakulásának kockázatát.

Ömlenek az internet mélyéről a különféle praktikák, amelyekről azt állítja néhány influenszer, hogy kihagyhatatlan szépségápolási és diétás trükkök. Milliók követik ezeket a véleményvezéreket, akik azt ígérik, hogyha rájuk hallgatunk, megváltozik az életünk. Szakértők azonban lerántották a leplet az igazságról és kifejtették, hogy a közösségi médiában terjedő, legtutibbnak titulált szépségápolási és diétás trendek valójában súlyos betegségeket okozhatnak.

Mutatjuk a legdurvább szépségápolási és diétás trükköket, amelyektől mindenki haja égnek áll. Fotó: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Démoni tanácsok – ne dőljön be ezeknek a szépségápolási és diétás trükköknek

Lassan nincs nap, hogy ne pittyenne a telefonunk egy influenszer új tartalma, netán valamilyen diétás vagy szépségápolási kontent miatt. Habár akadnak közöttük valóban hasznos videók, sok esetben hamis tanácsokkal etetnek be gyanútlan nőket, férfiakat, asszonyokat, sőt idős nyugdíjasokat, akik már minden pénzüket felélték a legjobb krémeket, naptejeket, öregedés elleni és fogyókúrás csodaszereket kutatva. Egyes szakértőknél betelt a pohár, és figyelmeztették a felhasználókat négy futótűzként terjedő TikTok-trendre, amelyek különösen veszélyesek lehetnek az egészségünkre. Ezek:

a klorofill-víz,

a chia mag bomba,

a citromos „fogyasztó” kávé,

és a naptej-kontúrozás.

A zöld lötty, amely többet árt, mint használ

Most mindenki rá van kattanva a klorofill-vízre, amelyet „folyékony napfényként” hirdetnek és azt állítják róla, hogy eltünteti a pattanásokat, valamint belülről illatosítja a testet. A valóság az, hogy a klorofill túlzott bevitele emésztési zavarokat, bizarr bőrtüneteket és hasmenést okoz. A szakértők szerint egyszerűbb és biztonságosabb, ha megeszünk egy tál spenótot – az legalább valódi rostokat tartalmaz, és nem kerül egy vagyonba!