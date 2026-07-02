Nehogy bedőljön nekik: ezek a legveszélyesebb diétás és szépségtrükkök

- Néhány tiktoker szépségápolási és diétás hazugságokkal bombázza az embereket.
- A „folyékony napfényként” hirdetett klorofill-víz fogyasztása emésztési zavarokat okozhat.
- A chia magból, vízből és citromléből készült koktél nem jó az emésztésre, helyette súlyos bélproblémákhoz vezet.
- A citromos kávé nem csodaszer: a fogyás elősegítése helyett csak roncsolja a fogakat és krónikus gyomorégést vált ki.
- A naptej-kontúrozással önként tesszük ki magunkat káros UV-sugárzásnak, növelve a bőrrák kialakulásának kockázatát.
Ömlenek az internet mélyéről a különféle praktikák, amelyekről azt állítja néhány influenszer, hogy kihagyhatatlan szépségápolási és diétás trükkök. Milliók követik ezeket a véleményvezéreket, akik azt ígérik, hogyha rájuk hallgatunk, megváltozik az életünk. Szakértők azonban lerántották a leplet az igazságról és kifejtették, hogy a közösségi médiában terjedő, legtutibbnak titulált szépségápolási és diétás trendek valójában súlyos betegségeket okozhatnak.
Démoni tanácsok – ne dőljön be ezeknek a szépségápolási és diétás trükköknek
Lassan nincs nap, hogy ne pittyenne a telefonunk egy influenszer új tartalma, netán valamilyen diétás vagy szépségápolási kontent miatt. Habár akadnak közöttük valóban hasznos videók, sok esetben hamis tanácsokkal etetnek be gyanútlan nőket, férfiakat, asszonyokat, sőt idős nyugdíjasokat, akik már minden pénzüket felélték a legjobb krémeket, naptejeket, öregedés elleni és fogyókúrás csodaszereket kutatva. Egyes szakértőknél betelt a pohár, és figyelmeztették a felhasználókat négy futótűzként terjedő TikTok-trendre, amelyek különösen veszélyesek lehetnek az egészségünkre. Ezek:
- a klorofill-víz,
- a chia mag bomba,
- a citromos „fogyasztó” kávé,
- és a naptej-kontúrozás.
A zöld lötty, amely többet árt, mint használ
Most mindenki rá van kattanva a klorofill-vízre, amelyet „folyékony napfényként” hirdetnek és azt állítják róla, hogy eltünteti a pattanásokat, valamint belülről illatosítja a testet. A valóság az, hogy a klorofill túlzott bevitele emésztési zavarokat, bizarr bőrtüneteket és hasmenést okoz. A szakértők szerint egyszerűbb és biztonságosabb, ha megeszünk egy tál spenótot – az legalább valódi rostokat tartalmaz, és nem kerül egy vagyonba!
A chia mag-bombák
A másik legnagyobb kamu, amit a chia mag diéta kapcsán állítanak, hogy a magból, vízből és citromléből készült ital egyfajta „belső zuhanyként” fejti ki hatását. Az influenszerek szerint egyetlen pohárnyi keverék teljesen kitakarítja az emésztőrendszert. A szakértők szerint ugyan jó lenne, ha ez igaz lenne, de valójában nagyon veszélyes meginni egy ilyen koktélt. A magok a saját súlyuk többszörösére képesek felszívni magukat a bélben „dugót” okozva. Ez súlyos szoruláshoz, extrém puffadáshoz, sőt bélcsavarodáshoz is vezethet. Ne dőljön be a gyors megoldásnak, mert a végén a sebészeten köthet ki!
Citromos kávé fogyáshoz
Elhitették az emberekkel, hogy ha citromot facsarnak a reggeli feketéjükbe, a kilók csak úgy leolvadnak a testükről. Ez tudományosan megalapozatlan, ráadásul a citromsav és a koffein kombója kíméletlenül tönkreteszi a fogzománcot, valamint szétmarja a gyomor nyálkahártyáját. Ha kockás hasunk nem is, krónikus gyomorégésünk és méregdrága fogászati számláink biztosan lennének tőle.
Ne játsszon a tűzzel és a rákkal
A legveszélyesebb trend mind közül a naptej-kontúrozás. A tiktokerek azt javasolják, hogy csak az arcunk egyes pontjait kenjük be naptejjel, a többit hagyjuk leégni – így alakul ki a természetes kontúr. Ezzel azonban a szakérők szerint szándékosan kitesszük magunkat a káros UV-sugárzásnak, növelve a bőrrák kialakulásának kockázatát. A korai ráncosodásról nem is beszélve!
A tanulság? Sose higgyen el mindent azonnal egy 15 másodperces videóból! Ha valódi szépségápolási trükkökre vágyik, ne a TikTok-kuruzslókra hallgasson, hanem konzultáljon valódi orvossal.