„Azt mondják, a lányom szexmunkás – nem tudom, hogy büszke legyek vagy szégyelljem magam”

Egy édesanya az internetes szakértőkhöz fordult tanácsért, ugyanis nem tudja, hogyan viszonyuljon lánya életviteléhez.

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"Szörnyű érzésem van, hogy a lányom szexmunkás. Egy penthouse lakást bérel, csúcskategóriás autót vezet. Valahányszor látom, új ruhában van, és az órája egy vagyont ér. Azt mondja, ne aggódjak; hogy ő vállalkozó, és mindig képes lesz gondoskodni magáról.

De aggódom amiatt, hogy mi vár rám a zárt ajtók mögött. Esküszik rá, hogy nem magányos, de még soha nem mutatott be egyetlen barátot sem. Férfi barátairól sem beszél soha. Mintha titkolna valamit.

Nem hiszem, hogy csak képzelődöm a titkos életéről, mert pár évvel ezelőtt volt egy dráma, amiben egy volt szomszéd csúnya dolgokat mondott róla. Állítólag látta az interneten. Egy nap megállított az utcán, és azt mondta, hogy a lányom egy „mocskos szégyenletes” alak, és hogy szégyellnem kellene magam. Fogalmam sincs, mit látott, és nem is akarom tudni, de gyanítom, hogy pikáns volt…

A lányom 28 éves, nagyon szép és magabiztos.

Néha egyfajta szomorúságot veszek észre a szemében. Amikor rákérdezek nála, mi a baj, akkor gyorsan felderül az arca, és azt mondja: „semmi, anya”, majd megölel. Megpróbáltam kérdezni a munkahetéről, de mindig egy közhelyes válasszal elhesseget.

Rettegek belegondolni, mit tesz. Teljesen letaglóz. Nagyon nagylelkű; mindig pénzt és ajándékokat ad nekem, de én csak azt akarom, hogy boldog és biztonságban legyen. Hogyan vehetném rá, hogy rendbe tegye az életét, mielőtt valami szörnyűség történik?" - tette fel a kérdést az édesanya.

A szakértő szerint természetes, hogy egy édesanya aggódik a gyermekéért. Ugyanakkor el kell fogadnia, hogy a lánya a saját útját járja. Jól keres, jó életet biztosít magának és a családjának. Nem lehet tudni biztosan, valóban a testéből él-e. Lehet, hogy sugardaddy tartja el, vagy éppen egy házas férfi oldalán találta meg a számításait.

A szakértő szerint az igazság egy nap mindenképp ki fog derülni. Addig is annyit tud tenni az édesanya, hogy biztosítja a lányát a szeretetéről - amely feltétel nélküli.