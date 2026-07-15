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szicília

Aranyló városok és aktív vulkánok: Szicília felfedezésre váró titkai rád várnak

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Olaszország legváltozatosabb szeglete lenyűgöző kontrasztokkal és lüktető energiával várja azokat, akik valódi mediterrán kalandra vágynak a nyári szezonban. Ha felejthetetlen élményekre vágysz, érdemes időben és tudatosan megtervezned az utadat, hiszen Szicília látnivalói egyetlen utazás alkalmával szinte bejárhatatlanok.
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szicíliatengerparti nyaraláskülföldi utazásOlaszország
  • Végtelen sokszínűség: a nyüzsgő nagyvárosok, az ókori romok, a működő vulkánok és az elbűvölő tengerpartok miatt egyetlen utazás nem elég a sziget teljes felfedezéséhez.
  • Barokk és gasztronómia: a történelmi Ortigia és Noto aranyló utcái mellett a helyi kulináris különlegességek, mint az arancini, a granita és a kiváló borok teszik teljessé az élményt.
  • Autóval az igazi: a rejtett zugok, vidéki borászatok és érintetlen strandok eléréséhez a kötött vasúti hálózat helyett a bérautó a legjobb választás.
Szicília látnivalói közé tartozik Taormina páratlan panorámája is a Ión-tengerre.
Szicília látnivalói nemcsak történelmi és természeti kincseket tartogatnak, hanem évezredes legendákat, elbűvölő panorámákat és felejthetetlen élményeket
Fotó: Shutterstock

A hatalmas kiterjedésű sziget tökéletes úti cél mindenkinek: a pezsgő, történelmi nagyvárosoktól kezdve a hangulatos halászfalvakon és homokos tengerpartokon át egészen a működő vulkánokig és szőlőültetvényekig terjed a kínálat. Mivel a terület óriási, érdemes több hetet rászánni a felfedezésére, vagy akár megosztani a bázist a keleti és a nyugati rész között. Így nem kell sietni, és mélyebb betekintést nyerhetünk a helyi mindennapokba is. Szicília látnivalói ugyanis garantáltan magukkal ragadnak minden korosztályt.

Melyek Szicília látnivalói keleten és nyugaton? 

A felfedezést célszerű a fővárosban, Palermóban kezdeni. A 850 ezres nagyváros az év minden szakaszában lüktet, történelmét pedig föníciai, római, bizánci, arab és normann hatások alakították. 

A palermói katedrális esti kivilágításban.
A sziget fővárosa, Palermo látványos kulturális  élményeket és mennyei gasztronómiai kalandokat ígér
Fotó: Shutterstock

Kultúrák olvasztótégelye a nyugati parton

Itt feltétlenül érdemes megnézni a Palazzo dei Normanni épületén belül található Cappella Palatina lenyűgöző bizánci mozaikjait, a tökéletesen szimmetrikus, nyolcszögletű barokk építészeti elrendezéséről ismert Quattro Canti történelmi útkereszteződését, valamint a helyi piacok, például a Ballarò és a Vucciria nyüzsgő forgatagát, ha pedig valaki a borzongás vonz, az látogasson el a Kapucinusok katakombáiba.

Az agrigentói Templomok völgye ókori templommal, előtérben egy fával.
Az agrigentoi Templomok völgye az ókorba repíti vissza a látogatót, ahol a klasszikus görög-római kultúra örökségét ismerhetjük meg
Fotó: Shutterstock

Palermóból kiindulva egy-két órás autóúttal fantasztikus helyek érhetők el:

  • San Vito Lo Capo és a Zingaro Természetvédelmi Terület: kiváló túraútvonalak és kristálytiszta vizű strandok.
  • Marsala: a híres likőrbor otthona, ahol a tengerparti sólepárlók is megtekinthetők.
  • Agrigento: a templomok völgyéről ismert ókori régészeti lelőhely, amely a közelben található, hófehér márványszerű szikláiról híres Scala dei Turchi lépcsőzetes szirtjeivel együtt kihagyhatatlan.
A Scala dei Turchi fehér mészkősziklái turistákkal, fürdőzőkkel.
A Scala dei Turchi hófehér mészkősziklái rengeteg turistát csalogatnak
Fotó: Shutterstock

Aki a tömegektől távolabbi élményekre vágyik, Menfi érintetlen partjait és borászatait érdemes felkeresnie, vagy a közeli Selinunte görög templomait.

Barokk csodák és kulináris élvezetek keleten

A sziget keleti felén Siracusa történelmi belvárosa, a hidakkal elválasztott kis szigeten fekvő Ortigia az egyik legszebb pont. Az 1693-as pusztító földrengés után barokk stílusban újjáépített óváros épületei a mészkő jellegzetes árnyalata miatt arany színben tündökölnek a naplementében.

A szicíliai Syracusa óvárosának, Ortigiának a barokk épületei esti kivilágításban.
Syracusa óvárosa, Ortigia elegáns barokk épületei különleges hangulatot kínálnak a szicíliai városnak
Fotó: Shutterstock

Hasonlóan varázslatos a szintén barokk Noto városa, amely a nyári estéken telik meg igazán élettel, amikor a turisták és a helyiek a Corso Vittorio Emanuele sétálóutcájának kávézóiban granitát fogyasztanak. Marzamemi hangulatos halászfaluja szinte görögös hangulatot áraszt, de a csokoládéjáról ismert Modica is megér egy látogatást.

Noto szicílai kisváros látképe
Noto barokk belvárosa az 1693-as földrengés után született meg, amely teljesen eltörölte a városkát a föld színéről
Fotó: Shutterstock

A szigeten belüli közlekedéshez erősen ajánlott az autó bérlése, mivel a regionális vasúti hálózat nehézkessé teheti a települések közötti haladást. A nagyvárosok forgalmas korlátozott zónáit (ZTL) érdemes elkerülni, de a vidéki borászatok és eldugottabb strandok eléréséhez a gépkocsi nélkülözhetetlen.

A szicíliai gasztronómia világhírű: az arancini (töltött, rántott rizsgolyók), a caponata (padlizsánragu) és a cannoli mellett olyan helyi specialitásokat is ki kell próbálni, mint a panelle (csicseriborsólisztből készült sült lepény), a pasta alla norma vagy a Mazara del Vallo-ból származó vörös rákok. A borok kedvelőinek az Etna lankáin és Menfi környékén termelt helyi fajtákat, például a Grillo-t vagy a Nerello Mascalese-t érdemes megkóstolniuk az olaszországi utazásuk során.

cannolik egy tányéron
Cannoli pisztáciával és ricottával - ha Szicíliában jársz, vétek kihagyni ezt a mennyei édességet
Fotó: Shutterstock

Nézd meg videón is Szicília lenyűgöző csodáit:

 

 

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