Aranyló városok és aktív vulkánok: Szicília felfedezésre váró titkai rád várnak

Végtelen sokszínűség: a nyüzsgő nagyvárosok, az ókori romok, a működő vulkánok és az elbűvölő tengerpartok miatt egyetlen utazás nem elég a sziget teljes felfedezéséhez.

a nyüzsgő nagyvárosok, az ókori romok, a működő vulkánok és az elbűvölő tengerpartok miatt egyetlen utazás nem elég a sziget teljes felfedezéséhez. Barokk és gasztronómia: a történelmi Ortigia és Noto aranyló utcái mellett a helyi kulináris különlegességek, mint az arancini, a granita és a kiváló borok teszik teljessé az élményt.

a történelmi Ortigia és Noto aranyló utcái mellett a helyi kulináris különlegességek, mint az arancini, a granita és a kiváló borok teszik teljessé az élményt. Autóval az igazi: a rejtett zugok, vidéki borászatok és érintetlen strandok eléréséhez a kötött vasúti hálózat helyett a bérautó a legjobb választás.

Szicília látnivalói nemcsak történelmi és természeti kincseket tartogatnak, hanem évezredes legendákat, elbűvölő panorámákat és felejthetetlen élményeket

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A hatalmas kiterjedésű sziget tökéletes úti cél mindenkinek: a pezsgő, történelmi nagyvárosoktól kezdve a hangulatos halászfalvakon és homokos tengerpartokon át egészen a működő vulkánokig és szőlőültetvényekig terjed a kínálat. Mivel a terület óriási, érdemes több hetet rászánni a felfedezésére, vagy akár megosztani a bázist a keleti és a nyugati rész között. Így nem kell sietni, és mélyebb betekintést nyerhetünk a helyi mindennapokba is. Szicília látnivalói ugyanis garantáltan magukkal ragadnak minden korosztályt.

Melyek Szicília látnivalói keleten és nyugaton?

A felfedezést célszerű a fővárosban, Palermóban kezdeni. A 850 ezres nagyváros az év minden szakaszában lüktet, történelmét pedig föníciai, római, bizánci, arab és normann hatások alakították.

A sziget fővárosa, Palermo látványos kulturális élményeket és mennyei gasztronómiai kalandokat ígér

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Kultúrák olvasztótégelye a nyugati parton

Itt feltétlenül érdemes megnézni a Palazzo dei Normanni épületén belül található Cappella Palatina lenyűgöző bizánci mozaikjait, a tökéletesen szimmetrikus, nyolcszögletű barokk építészeti elrendezéséről ismert Quattro Canti történelmi útkereszteződését, valamint a helyi piacok, például a Ballarò és a Vucciria nyüzsgő forgatagát, ha pedig valaki a borzongás vonz, az látogasson el a Kapucinusok katakombáiba.

Az agrigentoi Templomok völgye az ókorba repíti vissza a látogatót, ahol a klasszikus görög-római kultúra örökségét ismerhetjük meg

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Palermóból kiindulva egy-két órás autóúttal fantasztikus helyek érhetők el: