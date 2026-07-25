A nagymama eltitkolt trükkje, avagy mitől lesz a szilvás gombóc tökéletes és felhőszerűen puha

A szilvaszezon július közepétől egészen szeptember végéig tart, fajtától függően.

A keményebb húsú szilvafajták remekül használhatók szilvás gombóc készítéséhez.

A szilvás gombóc népszerűségét az egyszerű elkészítés, a hagyományos ízvilág és a szezonális alapanyagok együttese adja.

Lédús, édes és kellemesen savanykás, ezért rengeteg ételhez illik: a szilvás gombóc fő alapanyaga, a rostban gazdag szilva vitaminokat és antioxidánsokat tartalmaz, így nemcsak finom, hanem a kiegyensúlyozott étrend részeként is kiváló választás. A nagymama-féle, szinte felhőszerűen puha finomság elkészítése nem ördöngösség, csupán néhány apró konyhai trükkön múlik a tökéletes végeredmény.

A szilvás gombóc keményebb húsú szilvafajtákból a legjobb. Fotó: Angelika Heine / Shutterstock

Szilvás gombóc, a nyár sztárja

A szilvás gombóc sikerének titka talán az egyszerűségében rejlik – sok családban még mindig főételként szerepel. Néhány alapanyagból elkészíthető, mégis igazi ünnepi hangulatot varázsol az asztalra. A puha burgonyatészta, a fahéjas cukorral ízesített szilva és a pirított zsemlemorzsa együtt olyan ízvilágot alkot, amelyet nehéz felülmúlni. Ha nem találod a nagymamád receptjét, sajátítsd el cikkünkből az ízletes, szaftos és puha szilvás gombóc elkészítési módját!

A tökéletes szilvás gombóc receptje

Hozzávalók

1 kg krumpli

300 g liszt

1 ek búzadara

30 g olaj

1 db tojás

só

A töltelékhez:

porcukor

fahéj

200 g szilva

szilvalekvár

A morzsához:

180 g zsemlemorzsa

25 g vaj

A szilvás gombóc készítése sok családban igazi hagyomány. Fotó: pikselstock / Shutterstock

Elkészítés lépésről lépésre

1. A héjában megfőtt krumplit még melegen hámozd meg és törd át. Várd meg, amíg teljesen kihűl. Ez a legfontosabb lépés.

2. A már kihűlt krumplihoz add hozzá a lisztet, a csipet sót, a tojást és az olvasztott (de nem forró) vajat. Gyors mozdulatokkal dolgozd össze. Ne gyúrd sokáig, csak amíg összeáll, különben ragacsossá válik.

3. Lisztezett deszkán nyújtsd ki a tésztát körülbelül fél centi vastagra, majd vágj belőle egyforma, nagyjából 6x6 centis négyzeteket, és kend meg azokat friss szilvalekvárral.

4. Minden négyzet közepére tegyél egy felezett vagy egész szilvát. A mag helyére szórhatsz fahéjas cukrot, aztán hajtsd rá a tészta sarkait, és a tenyeredben formázz belőlük szép gombócokat.

Tipp: a szilva magjának a helyére csak kevés cukrot tegyél, és cseppents a szilvára egy-két csepp rumot vagy rumaromát.

5. Egy nagy lábasban forralj vizet egy csipet sóval. Óvatosan engedd bele a gombócokat. Ha feljöttek a víz felszínére, főzd tovább azokat 3-4 percig, hogy a közepükben a szilva is megpuhuljon.