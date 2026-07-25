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szilvaszezon

A nagymama eltitkolt trükkje, avagy mitől lesz a szilvás gombóc tökéletes és felhőszerűen puha

38 perce
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Július közepétől egyre több friss, zamatos gyümölccsel találkozhatsz a piacokon. Ami a szilvát illeti, a különböző fajtái eltérő időben érnek, és sokoldalúságának köszönhetően lekvárként, süteményekben, és természetesen a klasszikus szilvás gombócban is odáig vagyunk érte. Görgess lejjebb, hogy megtudd a tökéletes gombóckészítés fortélyait.
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  • A szilvaszezon július közepétől egészen szeptember végéig tart, fajtától függően.
  • A keményebb húsú szilvafajták remekül használhatók szilvás gombóc készítéséhez.
  • A szilvás gombóc népszerűségét az egyszerű elkészítés, a hagyományos ízvilág és a szezonális alapanyagok együttese adja.

Lédús, édes és kellemesen savanykás, ezért rengeteg ételhez illik: a szilvás gombóc fő alapanyaga, a rostban gazdag szilva vitaminokat és antioxidánsokat tartalmaz, így nemcsak finom, hanem a kiegyensúlyozott étrend részeként is kiváló választás. A nagymama-féle, szinte felhőszerűen puha finomság elkészítése nem ördöngösség, csupán néhány apró konyhai trükkön múlik a tökéletes végeredmény.  

Egy tál szilva előkészítése szilvás gombócok készítéséhez
A szilvás gombóc keményebb húsú szilvafajtákból a legjobb. Fotó: Angelika Heine / Shutterstock

Szilvás gombóc, a nyár sztárja

A szilvás gombóc sikerének titka talán az egyszerűségében rejlik – sok családban még mindig főételként szerepel. Néhány alapanyagból elkészíthető, mégis igazi ünnepi hangulatot varázsol az asztalra. A puha burgonyatészta, a fahéjas cukorral ízesített szilva és a pirított zsemlemorzsa együtt olyan ízvilágot alkot, amelyet nehéz felülmúlni. Ha nem találod a nagymamád receptjét, sajátítsd el cikkünkből az ízletes, szaftos és puha szilvás gombóc elkészítési módját!

A tökéletes szilvás gombóc receptje

Hozzávalók

  • 1 kg krumpli
  • 300 g liszt
  • 1 ek búzadara
  • 30 g olaj
  • 1 db tojás

A töltelékhez:

  • porcukor
  • fahéj
  • 200 g szilva
  • szilvalekvár

A morzsához:

  • 180 g zsemlemorzsa
  • 25 g vaj
Szilvás gombócok készítése
A szilvás gombóc készítése sok családban igazi hagyomány. Fotó: pikselstock / Shutterstock

Elkészítés lépésről lépésre

1. A héjában megfőtt krumplit még melegen hámozd meg és törd át. Várd meg, amíg teljesen kihűl. Ez a legfontosabb lépés. 

2. A már kihűlt krumplihoz add hozzá a lisztet, a csipet sót, a tojást és az olvasztott (de nem forró) vajat. Gyors mozdulatokkal dolgozd össze. Ne gyúrd sokáig, csak amíg összeáll, különben ragacsossá válik.

3. Lisztezett deszkán nyújtsd ki a tésztát körülbelül fél centi vastagra, majd vágj belőle egyforma, nagyjából 6x6 centis négyzeteket, és kend meg azokat friss szilvalekvárral.

4. Minden négyzet közepére tegyél egy felezett vagy egész szilvát. A mag helyére szórhatsz fahéjas cukrot, aztán hajtsd rá a tészta sarkait, és a tenyeredben formázz belőlük szép gombócokat.

Tipp: a szilva magjának a helyére csak kevés cukrot tegyél, és cseppents a szilvára egy-két csepp rumot vagy rumaromát.

5. Egy nagy lábasban forralj vizet egy csipet sóval. Óvatosan engedd bele a gombócokat. Ha feljöttek a víz felszínére, főzd tovább azokat 3-4 percig, hogy a közepükben a szilva is megpuhuljon.

6. Amíg a gombócok főnek, egy serpenyőben olvaszd fel a vajat, és alacsony lángon, folyamatosan kevergetve pirítsd aranybarnára a zsemlemorzsát. A kifőtt gombócokat szűrőkanál segítségével helyezd az aranyló morzsára és óvatosan rázogasd össze, hogy mindenhova jusson belőle.

Tipp: a sima zsemlemorzsa helyett (vagy fele-fele arányban) használj darált háztartási kekszet vagy darált diót. A kekszmorzsától sokkal ropogósabb, karamellesebb lesz a külső réteg, a pirított dió pedig elképesztő aromát ad neki.

Készítsd a kötényed és vágj bele bátran! Lehet, hogy az első gombóc még nem lesz tökéletes, de az illat, ami bejárja majd a konyhád, mindenért kárpótol. A szilvás gombóc készítése egyébként is az alkotás öröméről és a nosztalgiáról szól. Élvezd a folyamatot, és zsebeld be a családod bókjait!

Ha igazán puha, ínycsiklandó szilvás gombócot készítenél kezdőként, kövesd a videóban elhangzott útmutatást:

@vivienszalai92 Pihe puha szilvás gombóc😌🍁🍂 Recept: 👇 Hozzávalók: • 1,2 kg főznivaló burgonya (1100g lett megpucolva/felkockázva) • 1 egész tojás+1 tojás sárgája • 1 evőkanál zsír • kb 400g liszt • szilva ( nekem 28 gombóc lett, tehát 14 db szilvát használtam fel) • kristálycukor+fahéj • 500g zsemlemorzsa A felkockázott burgonyát tegyük fel főni, alaposan főzzük meg, hogy majd könnyen szét lehessen törni. Ha megfőtt, még melegen törjük össze majd hagyjuk langyosra, majdnem teljesen kihűlni. Ha kihűlt tegyük hozzá az egész tojást és a tojássárgáját, a zsírt és a lisztet. Kezdjük el összegyúrni. Én először mindig egy fakanállal keverem el, majd amikor már összeállt akkor kiborítom deszkára és ott fejezem be a tészta összeállítását. Körülbelül 400g lisztet használtam, de ez burgonyától függ, hogy mennyi lisztet vesz fel. Minden burgonya más. A lényeg, hogy annyi lisztet adjunk hozzá hogy végeredményben egy olyan tésztát kapjunk ami már nem ragad a kezünkhöz. Ha túl lisztezzük a tesztát akkor kemény, gumis lesz a végeredmény. Vigyázzunk mert nagyon sok lisztet képes felvenni a burgonya, ezért nem szabad túlzottan belegyúrni a lisztet inkább csak forgassuk és hajtogassuk a tésztát és csak addig lisztezzük amíg egy nyújtható tésztát nem kapunk. Nyújtásnál mindenképp lisztezzük be a deszkát. Én ketté vettem a tésztát és 2 részletben nyújtottam ki. Az első adagból 16 gombóc lett a másodikból 12, így kaptam összesen 28 db-ot. Fahéjas cukorba forgatott szilvát tegyünk a közepére és formázzunk gombócokat. Forrásban lévő vízben főzzük ki a gombócokat. Ne lobogjon nagyon a víz de azért forrjon. Közben pirítsuk le olajon a zsemlemorzsát. Ha feljöttek a víz tetejére a gombócok akkor kivehetjük őket, egyenesen bele a lepirított zsemlemorzsába. Jóétvagyat hozzá. 😌 #vivkonyha #szilvásgombóc #foodvlog #yummy #hungarykitchen #hungaryfood #magyarkonyha #mutimiteszel #ősziétel #szilva #szilvaszezon #autumnvibes #autumnfood #food #foodie #foodtok #mutimitfőztél #plumdumpling ♬ eredeti hang - Vivkonyha
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