A nagymama eltitkolt trükkje, avagy mitől lesz a szilvás gombóc tökéletes és felhőszerűen puha

- A szilvaszezon július közepétől egészen szeptember végéig tart, fajtától függően.
- A keményebb húsú szilvafajták remekül használhatók szilvás gombóc készítéséhez.
- A szilvás gombóc népszerűségét az egyszerű elkészítés, a hagyományos ízvilág és a szezonális alapanyagok együttese adja.
Lédús, édes és kellemesen savanykás, ezért rengeteg ételhez illik: a szilvás gombóc fő alapanyaga, a rostban gazdag szilva vitaminokat és antioxidánsokat tartalmaz, így nemcsak finom, hanem a kiegyensúlyozott étrend részeként is kiváló választás. A nagymama-féle, szinte felhőszerűen puha finomság elkészítése nem ördöngösség, csupán néhány apró konyhai trükkön múlik a tökéletes végeredmény.
Szilvás gombóc, a nyár sztárja
A szilvás gombóc sikerének titka talán az egyszerűségében rejlik – sok családban még mindig főételként szerepel. Néhány alapanyagból elkészíthető, mégis igazi ünnepi hangulatot varázsol az asztalra. A puha burgonyatészta, a fahéjas cukorral ízesített szilva és a pirított zsemlemorzsa együtt olyan ízvilágot alkot, amelyet nehéz felülmúlni. Ha nem találod a nagymamád receptjét, sajátítsd el cikkünkből az ízletes, szaftos és puha szilvás gombóc elkészítési módját!
A tökéletes szilvás gombóc receptje
Hozzávalók
- 1 kg krumpli
- 300 g liszt
- 1 ek búzadara
- 30 g olaj
- 1 db tojás
- só
A töltelékhez:
- porcukor
- fahéj
- 200 g szilva
- szilvalekvár
A morzsához:
- 180 g zsemlemorzsa
- 25 g vaj
Elkészítés lépésről lépésre
1. A héjában megfőtt krumplit még melegen hámozd meg és törd át. Várd meg, amíg teljesen kihűl. Ez a legfontosabb lépés.
2. A már kihűlt krumplihoz add hozzá a lisztet, a csipet sót, a tojást és az olvasztott (de nem forró) vajat. Gyors mozdulatokkal dolgozd össze. Ne gyúrd sokáig, csak amíg összeáll, különben ragacsossá válik.
3. Lisztezett deszkán nyújtsd ki a tésztát körülbelül fél centi vastagra, majd vágj belőle egyforma, nagyjából 6x6 centis négyzeteket, és kend meg azokat friss szilvalekvárral.
4. Minden négyzet közepére tegyél egy felezett vagy egész szilvát. A mag helyére szórhatsz fahéjas cukrot, aztán hajtsd rá a tészta sarkait, és a tenyeredben formázz belőlük szép gombócokat.
Tipp: a szilva magjának a helyére csak kevés cukrot tegyél, és cseppents a szilvára egy-két csepp rumot vagy rumaromát.
5. Egy nagy lábasban forralj vizet egy csipet sóval. Óvatosan engedd bele a gombócokat. Ha feljöttek a víz felszínére, főzd tovább azokat 3-4 percig, hogy a közepükben a szilva is megpuhuljon.
6. Amíg a gombócok főnek, egy serpenyőben olvaszd fel a vajat, és alacsony lángon, folyamatosan kevergetve pirítsd aranybarnára a zsemlemorzsát. A kifőtt gombócokat szűrőkanál segítségével helyezd az aranyló morzsára és óvatosan rázogasd össze, hogy mindenhova jusson belőle.
Tipp: a sima zsemlemorzsa helyett (vagy fele-fele arányban) használj darált háztartási kekszet vagy darált diót. A kekszmorzsától sokkal ropogósabb, karamellesebb lesz a külső réteg, a pirított dió pedig elképesztő aromát ad neki.
Készítsd a kötényed és vágj bele bátran! Lehet, hogy az első gombóc még nem lesz tökéletes, de az illat, ami bejárja majd a konyhád, mindenért kárpótol. A szilvás gombóc készítése egyébként is az alkotás öröméről és a nosztalgiáról szól. Élvezd a folyamatot, és zsebeld be a családod bókjait!
Ha igazán puha, ínycsiklandó szilvás gombócot készítenél kezdőként, kövesd a videóban elhangzott útmutatást: