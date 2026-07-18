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krízishelyzet

Te hogy döntenél egy húzós helyzetben? Ez a személyiségteszt felfedi az erősségeid és a gyengeségeid

6 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Nincs sok idő, azonnal lépnie kell: egy síró baba, egy csörgő telefon, felforrt víz és egy rakoncátlan kutya várja – ön melyik katasztrófát próbálja meg először elhárítani? Ha válaszol a szituációs személyiségteszt kérdésére, megismerheti jellemének egy eddig rejtett oldalát.
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krízishelyzetönismeretszemélyiségteszt

Mi más árulhatna el többet rólunk, mint az, ahogy a hétköznapi krízishelyzetekben döntünk? Sok személyiségteszttel ellentétben ezúttal egy olyan feladványt hoztunk, amely valós viselkedésmintákban keresi a válaszokat. Készen állsz, hogy mélyebbre áss önmagadban és megtudd, mik az erősségeid és a gyengeségeid? Végezd el szituációs személyiségtesztünket!

Szituációs személyiségtesztben szereplő kép egy gondolkodó nőről
Ön tisztában van a gyengeségeivel és az erősségeivel? Ebből a szituációs személyiségtesztből kiderül.
Fotó: Kues / Shutterstock

Szituációs személyiségteszt: egyetlen döntés leleplezi az erősségeit és a gyengeségeit

A hétköznapjaink tele vannak váratlan helyzetekkel, stresszes szituációkkal, amelyek során egyszerre több tényezőt kell figyelembe vennünk, és sokszor ösztönösen cselekednünk. Egyesek a gyorsaságot tartják szem előtt, mások a kockázatkerülést kezelik prioritásként. Rád melyik a legjellemzőbb? A válaszod leleplezi az erősségeid és azt is, mi az, amin még érdemes dolgoznod.

Nézd meg a tesztben szereplő képet, és dönts belátásod szerint

Képzeld el, hogy a nappalidban állsz, és hirtelen minden a feje tetejére borul. Felforr a víz, csörög a telefon, sír a csecsemő, a kutya pedig épp a kanapét használja rágókának. Melyiket választod először a négy megoldásra váró feladat közül? Dönts gyorsan, hiszen a szituációs tesztek lényege, hogy a realitás talaján mozognak, egy ilyen helyzetben pedig azonnal lépni kell és csak másodpercek állnak rendelkezésre!

A képen egy személyiségteszt látható, ahol a síró baba, a felforrt vízmelegítő, a csörgő telefon és a kanapét rágó kutya látható. A döntésével tudhatja meg, mi jellemző önre.
Mit fog elsőként tenni ebben a helyzetben?
Fotó: pinterest/Brightside

Értékelés

1) Leveszed a tűzről a vízforralót

Ha először a vízforralóhoz sietnél, az arra utalhat, hogy képes vagy jól teljesíteni krízishelyzetben és gyors döntést hozni anélkül, hogy túl sokáig mérlegelnél a lehetőségek között. A környezeted tudja, hogy számíthat rád a nehéz és váratlan szituációkban, mivel mindig képes vagy azonnal cselekedni, határozott lépéseket tenni a megoldás irányába.

A spontaneitásnak azonban ára van: a választásod alapján nem szereted a felesleges köröket, ezért könnyen türelmetlenné válsz és gyakran felkaphatod a vizet – főleg akkor, ha valami nem éppen a terveid szerint alakul. A kiszámítható helyzetekben érzed igazán otthonosan magad, amikor te ülhetsz a kormány mögött.

2) Felveszed a csörgő telefont

A hívás megválaszolásának priorizálása egy összeszedett és jó kommunikációs képességekkel megáldott személyiségre utal. Számodra fontos, hogy ne maradj le semmilyen fontos információról. Ennek érdekében sikerült egy olyan képességre szert tenned, amellyel egyszerre tudsz több feladatra koncentrálni.

Habár könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal és gyorsan alkalmazkodsz az ismeretlen körülményekhez, a túl sok teendő és elvárás könnyen kimeríthet. Hajlamos vagy túl sokat áldozni a megfelelési kényszer oltárán, és nehezen mondasz nemet a szeretteidnek.

3) Megnyugtatod a síró kisbabát

Ha a síró csecsemő megnyugtatása volt az első gondolatod, az azt jelezheti, hogy egy empatikus és felettébb türelmes jellem vagy. Az emberi kapcsolataid mindennél fontosabbak. Mindig azok felé fordulsz először, akiknek segítségre van szükségük.

A gondoskodó természeted sokak számára ad megnyugvást, a környezeted sokszor támaszkodik rád. A természetedből adódóan azonban hajlamos vagy háttérbe szorítani a saját igényeid. Elengedhetetlen, hogy megtanuld meghúzni a saját, egészséges határaid.

4) Elzavarod a kutyát a kanapéról

Amennyiben először a kutyát állítanád meg a kanapé szétmarcangolásában, valószínűleg egy szervezett és fegyelmezett személyiség vagy. Nehezen viseled a káoszt, pontosan tudod, hogy mindennek megvan a maga helye és ideje. A mantrád: rend a lelke mindennek – és ez a hozzáállás általában sikerre vezet.

A rendre való érzékenységed lépéselőnyt jelenthet, mások életében is képes vagy megteremteni a stabilitást. Ugyanakkor túl magas elvárásokat támasztasz önmagaddal és a környezeteddel szemben. A kontrollvágyad eluralkodhat rajtad, nehezen engeded el a dolgokat, amelyeket nem tudsz befolyásolni, mindez pedig sok belső feszültséget szülhet. Bizonyos helyzetekben érdemes engedned a gyeplőn.

Tetszett a síró babás személyiségtesztünk? Akkor töltse ki a korábbi feladványainkat is.

 

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