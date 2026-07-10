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Szlovénia

Szlovénia legszebb látnivalói: 5 hely, amit vétek lenne kihagyni

19 perce
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Aprócska mérete ellenére ez a szomszédos ország hihetetlenül változatos természeti és kulturális kincsekkel várja az utazókat. Cikkünk bemutatja a legvonzóbb régiókat, hogy egyszerűbb legyen a tervezés, amikor Szlovénia látnivalói kerülnek terítékre.
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Szlovéniakülföldi utazásnyaralás

Ha izgalmas, nyári úti célt keresünk, Szlovénia látnivalói tökéletes választást jelenthetnek, hiszen a fővárosból, Ljubljanából kiindulva szinte minden nevezetesség maximum kétórás autózással elérhető.

Szlovénia látnivalói között van a Predjama-vár.
Szlovénia látnivalói közé tartozik a festői környezetben található Predjama-vár is
Fotó: hbpro / Shutterstock

Melyek Szlovénia látnivalói, amelyeket kár lenne kihagyni?

A Magyarország területének mindössze negyedét kitevő Szlovéniában a tengerparti naplementék, az alpesi csúcsok, a szilaj hegyi patakok és a borvidékek közvetlen közelségben férnek meg egymás mellett. A látogatóknak így lehetőségük nyílik arra, hogy egyetlen utazás alkalmával fedezzék fel a tengerpartot, a föld alatti csodákat, a smaragdzöld hegyeket és folyóvölgyeket. Ez a rejtett európai gyöngyszem tökéletes célpont a tartalmas, mégis kényelmesen megszervezhető pihenéshez.

Piran és az adriai tengerpart

A szlovén tengerpart ugyan rövid, de rendkívül festői látványt nyújt az odaérkezőknek. A térség ékköve Piran üdülővárosa, amely velencei stílusú építészetével és a tenger feletti naplementéivel vonzza a turistákat. A félszigetet a kerékpárosok az egykori vasútvonal helyén kialakított Parenzana útvonalon, míg a vízi sportok kedvelői sup-os túrákon is felfedezhetik.

Piran szlovén város a tenger felől fotózva.
Piran tengerparti városa kellemes nyári úti cél lehet
Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

A Karszt-vidék barlangjai és a Predjama-vár

A fővárostól alig egyórás autóútra fekvő Karszt-vidék lankás dombokat és lenyűgöző föld alatti világot rejt. Az UNESCO világörökséghez tartozó Skocjan-barlangrendszer hatalmas termeivel és cseppköveivel ejti ámulatba a látogatókat, míg a közeli Postojna-barlang saját kisvasúttal is rendelkezik. A barlangtúra ideálisan összeköthető a sziklafalba épített, több mint nyolcszáz éves Predjama-vár megtekintésével.

A Skocjan-barlang egy hídja a mélység felett.
A Skocjan-barlang hatalmas tereivel lélegzetelállító látványt nyújt
Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A Bledi-tó és a Bohinji-tó

A Bledi-tó Szlovénia egyik legromantikusabb és legismertebb panorámájával büszkélkedhet. A smaragdzöld víz közepén található sziget a templommal, a dombtetőn magasodó vár és az alpesi háttér mesebeli környezetet teremt. A csendesebb vizeket keresőknek a félórányira található Bohinji-tó nyújt alternatívát, amely a Triglav Nemzeti Park túraútvonalainak közvetlen szomszédságában terül el.

A Bledi-tó a szigettel, háttérben a bledi várral.
A Bledi-tó festői panorámája miatt méltán Szlovénia egyik legismertebb úti célja
Fotó: cgst26 / Shutterstock

A Soča-folyó völgye

A vadvízi evezés, a kajakozás és a kanyoning szerelmesei számára a Soča-folyó völgye igazi paradicsomnak számít. A türkizkék színben pompázó folyó szűk szurdokokon és zúgókon keresztül folyik le a hegyekből, felejthetetlen látványt és kiváló adottságokat biztosítva az adrenalindús sportokhoz. A fenntartható turizmusért kitüntetett régió tiszta vizei a világ minden tájáról vonzzák a horgászat kedvelőit is.

Raftingosok a szlovéniai A Soča-folyón.
A Soča-folyó Európa egyik legjobb vadvízi evezős helyszíne
Fotó: Gaspar Janos / Shutterstock

Goriška Brda borvidéke

A Júliai-Alpok és az Adriai-tenger között elterülő Goriška Brda dombvidékét gyakran nevezik Szlovénia Toszkánájának a klímája és a panorámája miatt. A napsütötte lankákat szőlőültetvények és olajfaligetek borítják, a térségben pedig több mint hatszáz borászat működik. A helyi specialitásnak számító száraz fehérbort, a Rebulát a legstílusosabban egy kerékpáros dűlőtúra során érdemes megkóstolni.

Goriška Brda festői borvidéke légi fotón.
Goriška Brda festői borvidéke igazi mediterrán hangulatot áraszt
Fotó: JairoMZ / Shutterstock

Nézze meg a videót is Szlovénia legszebb látnivalóiról:

 

 

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