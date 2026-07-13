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Bon-Bon

Te is kívülről fújod a Bon-Bon nótákat? Teszteld tudásod a Szolnoki Péter tiszteletére készült kvízünkkel

45 perce
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Pótolhatatlan veszteség érte a hazai popkultúrát. Hosszan tartó betegség után, július 12-én, 56 évesen elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes alapítója és énekese. Török Tamással közös formációjuk csaknem három évtizeden át ontotta magából azokat a fülbemászó slágereket, amelyek generációk bulijait, szerelmeit és mindennapjait határozták meg. Ezzel a különleges zenei kvízzel Szolnoki Péter előtt tisztelgünk.
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Bon-BonkvízSzolnoki Péteremlékezés

A magyar könnyűzenei élet egyik legmeghatározóbb alakjának hangját szinte egy rezdülésből felismerte az ország. Szolnoki Péter pályafutása során számtalan formációban bizonyította tehetségét, ám a legmeghatározóbb nyomot kétségkívül az 1995-ben alapított Bon-Bon együttes élén hagyta. Török Tamással alkotott duójuk a kilencvenes évek közepe óta a hazai slágerlisták állandó szereplőjévé vált.

Szolnoki Péter és Török Tamás
Szolnoki Péter Török Tamással koncertezett. Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló

Kvíz Szolnoki Péter emlékére

  • Szolnoki Péter hosszú betegség után, július 12-én hunyt el.
  • A Bon-Bon alapító énekeseként három évtizeden át meghatározó alakja volt a magyar popzenének.
  • Kvízünkkel Szolnoki Péter emléke előtt tisztelgünk – teszteld, mennyire ismered a Bon-Bon legismertebb dalait és a zenész pályafutását!

A teltházas jubileumi koncertet örömmel és teljes erőbedobással csinálta végig

A Bon-Bon olyan slágerekkel hódította meg a közönséget, mint a Holnaptól, a Valami Amerika, vagy a Köszönöm, hogy vagy nekem. Különösen megrendítő, hogy alig néhány héttel Szolnoki halála előtt az együttes májusban még egy hatalmas, teltházas jubileumi koncerttel ünnepelte meg fennállásának 30. évfordulóját a Papp László Budapest Sportarénában. Habár az énekesen látható volt a jelentős fogyás, óriási energiával csinálta végig az estet.

Szolnoki Péter nemcsak előadóként, hanem dalszerzőként is aktív volt, pályafutása során számos ismert szerzemény fűződött a nevéhez. A szakma elismerését is kivívta, amit az Artisjus-díj mellett a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés is hűen tükröz.

Teszteld tudásod az énekesről és az együttesről az alábbi zenei kvízzel, és emlékezzünk együtt a Bon-Bon alapító tagjára, a július 12-én elhunyt Szolnoki Péterre!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 8
Milyen hangszeren tanult Szolnoki Péter gyerekkorában?

 

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