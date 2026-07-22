Júliusban dől el a szőlő sorsa: így védekezz a peronoszpóra és a lisztharmat ellen

- Mutatjuk, miért számít július a szőlőtermesztés egyik legkritikusabb időszakának.
- Kiderül, mely növényvédelmi lépésekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani ebben az időszakban.
- Hasznos gyakorlati tanácsokat is adunk az egészséges és bőséges terméshozam érdekében.
Júliusban nagyon fontos védeni a szőlőt, mert a fülledt, esős nyári melegben a gombák pillanatok alatt elszaporodnak, és teljesen tönkretehetik a fejlődő fürtöket. Ha a betegség megtámadja a növényt, a szőlőszemek elszáradnak, a levelek lehullanak, így nem lesz mit szüretelni ősszel.
Szőlőfürtzáródás mint veszélyfaktor
Fürtzáródásról akkor beszélünk, amikor a szőlőszemek már olyan nagyra nőnek, hogy teljesen összeérnek és egymáshoz tapadnak. Ez azért veszélyes, mert ha a fürt belseje egy eső után megázik, a szél már nem tudja kiszárítani, a bent maradt víz miatt pedig a szőlő könnyen rothadni kezd vagy megjelennek a gombás fertőzések. A legnagyobb veszélyt ilyenkor a peronoszpóra és a lisztharmat jelenti, ha pedig a meleg idő gyakori csapadékkal jár, a szőlőszemek még jobban befüllednek, és a fertőzés gyorsan elterjedhet.
Míg a lisztharmat elsősorban a fürtök külső részén okoz látványos tüneteket, addig a peronoszpóra a fürtök belsejében is komoly károkat idézhet elő. Ezért a rendszeres megfigyelés és a gyors reagálás minden ültetvényben kiemelt feladat.
Az időben történő védekezés döntő jelentőségű
A bogyónövekedés és a fürtzáródás közötti időszak meghatározza a későbbi termés állapotát. Amennyiben a kórokozók még a fürtök záródása előtt megtelepednek, később már jóval nehezebb ellenük eredményesen fellépni, mivel a növényvédő szerek nehezebben jutnak el a fertőzött részekhez.
Éppen ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a kritikus szakasz, azaz a fürtzáródás előtt történjen meg a megfelelő növényvédelmi kezelés, hiszen a jól időzített védekezés hozzájárul az egészséges bogyófejlődéshez és a termés minőségének megőrzéséhez.
Mire figyeljünk permetezéskor?
A permet láthatatlan védőpajzsot hoz létre a szőlő felületén, de a szőlő keringésébe bejutva belülről is hat. Elpusztítja a káros mikroorganizmusokat, mielőtt azok tönkretennék a termést. Amennyiben környezetkímélő módszert keresünk, a gombák ellen kiváló megoldás a kén és a réz, de hatásos a szódabikarbónás vagy a tejes-vizes permetezés is.
- Érdemes folyamatosan figyelni az időjárási körülményeket és az első fertőzési tüneteket.
- Kedvező feltételek esetén általában 7-10 napona javasolt a permetezés.
- A peronoszpóra és a lisztharmat ellen a fenológiai állapotnak megfelelő kontakt, felszívódó vagy kombinált hatású készítmények alkalmazása lehet indokolt.
- A sűrű lomb miatt különösen ügyelni kell arra, hogy a permetlé megfelelően fedje a teljes fürtzónát.
- Bizonyos esetekben tapadásfokozók és nedvesítő anyagok alkalmazása tovább javíthatja a kezelés eredményességét.
Ezekre figyeljünk szőlősgazdaként júliusban
A nyári időszakban célszerű rendszeresen átvizsgálni a fürtzónát, hogy a fertőzések legkorábbi jelei időben észlelhetők legyenek. Hasznos minden beavatkozást, valamint az időjárási körülményeket is dokumentálni, hiszen ezek az adatok a következő évek növényvédelmi döntéseit is segíthetik. Permetezni lehetőleg a hűvösebb reggeli vagy esti órákban ajánlott, amikor kisebb a párolgási veszteség.
A gondosan megtervezett és időben elvégzett növényvédelmi munkák hosszú távon is meghozzák az eredményüket. Ha júliusban kellő figyelmet fordítunk az ültetvény állapotára, a megelőzésre és a szakszerű beavatkozásokra, jó eséllyel egészséges, kiváló minőségű termést takaríthatunk be a szüret idején.
Így segít a folyékony kén a lisztharmat elleni védekezésben: