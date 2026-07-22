Júliusban dől el a szőlő sorsa: így védekezz a peronoszpóra és a lisztharmat ellen

Mutatjuk, miért számít július a szőlőtermesztés egyik legkritikusabb időszakának.

Kiderül, mely növényvédelmi lépésekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani ebben az időszakban.

Hasznos gyakorlati tanácsokat is adunk az egészséges és bőséges terméshozam érdekében.

Júliusban nagyon fontos védeni a szőlőt, mert a fülledt, esős nyári melegben a gombák pillanatok alatt elszaporodnak, és teljesen tönkretehetik a fejlődő fürtöket. Ha a betegség megtámadja a növényt, a szőlőszemek elszáradnak, a levelek lehullanak, így nem lesz mit szüretelni ősszel.

A szőlő gombabetegségei a korai fázisban még hatékonyan kezelhetők. Fotó: Vilor / Shutterstock

Szőlőfürtzáródás mint veszélyfaktor

Fürtzáródásról akkor beszélünk, amikor a szőlőszemek már olyan nagyra nőnek, hogy teljesen összeérnek és egymáshoz tapadnak. Ez azért veszélyes, mert ha a fürt belseje egy eső után megázik, a szél már nem tudja kiszárítani, a bent maradt víz miatt pedig a szőlő könnyen rothadni kezd vagy megjelennek a gombás fertőzések. A legnagyobb veszélyt ilyenkor a peronoszpóra és a lisztharmat jelenti, ha pedig a meleg idő gyakori csapadékkal jár, a szőlőszemek még jobban befüllednek, és a fertőzés gyorsan elterjedhet.

Míg a lisztharmat elsősorban a fürtök külső részén okoz látványos tüneteket, addig a peronoszpóra a fürtök belsejében is komoly károkat idézhet elő. Ezért a rendszeres megfigyelés és a gyors reagálás minden ültetvényben kiemelt feladat.

A peronoszpóra sárgás, olajfolt-szerű tüneteket idéz elő a leveleken. Fotó: Starover Sibiriak / Shutterstock

Az időben történő védekezés döntő jelentőségű

A bogyónövekedés és a fürtzáródás közötti időszak meghatározza a későbbi termés állapotát. Amennyiben a kórokozók még a fürtök záródása előtt megtelepednek, később már jóval nehezebb ellenük eredményesen fellépni, mivel a növényvédő szerek nehezebben jutnak el a fertőzött részekhez.

Éppen ezért a szakemberek azt javasolják, hogy a kritikus szakasz, azaz a fürtzáródás előtt történjen meg a megfelelő növényvédelmi kezelés, hiszen a jól időzített védekezés hozzájárul az egészséges bogyófejlődéshez és a termés minőségének megőrzéséhez.

Mire figyeljünk permetezéskor?

A permet láthatatlan védőpajzsot hoz létre a szőlő felületén, de a szőlő keringésébe bejutva belülről is hat. Elpusztítja a káros mikroorganizmusokat, mielőtt azok tönkretennék a termést. Amennyiben környezetkímélő módszert keresünk, a gombák ellen kiváló megoldás a kén és a réz, de hatásos a szódabikarbónás vagy a tejes-vizes permetezés is.

Érdemes folyamatosan figyelni az időjárási körülményeket és az első fertőzési tüneteket.

Kedvező feltételek esetén általában 7-10 napona javasolt a permetezés.

A peronoszpóra és a lisztharmat ellen a fenológiai állapotnak megfelelő kontakt, felszívódó vagy kombinált hatású készítmények alkalmazása lehet indokolt.

A sűrű lomb miatt különösen ügyelni kell arra, hogy a permetlé megfelelően fedje a teljes fürtzónát.

Bizonyos esetekben tapadásfokozók és nedvesítő anyagok alkalmazása tovább javíthatja a kezelés eredményességét.

Ezekre figyeljünk szőlősgazdaként júliusban

A nyári időszakban célszerű rendszeresen átvizsgálni a fürtzónát, hogy a fertőzések legkorábbi jelei időben észlelhetők legyenek. Hasznos minden beavatkozást, valamint az időjárási körülményeket is dokumentálni, hiszen ezek az adatok a következő évek növényvédelmi döntéseit is segíthetik. Permetezni lehetőleg a hűvösebb reggeli vagy esti órákban ajánlott, amikor kisebb a párolgási veszteség.

A gondosan megtervezett és időben elvégzett növényvédelmi munkák hosszú távon is meghozzák az eredményüket. Ha júliusban kellő figyelmet fordítunk az ültetvény állapotára, a megelőzésre és a szakszerű beavatkozásokra, jó eséllyel egészséges, kiváló minőségű termést takaríthatunk be a szüret idején.

Így segít a folyékony kén a lisztharmat elleni védekezésben: