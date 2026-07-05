Ha ezt megtudja, soha többet nem fogja kivakarni a szúnyogcsípést

Kétféle ember létezik, ha szúnyogcsípésről van szó: aki egyetlen rovarral sem találkozik egész nyáron, és akit szinte megesznek a vérszívók. Ha ön a második csapatot erősíti, akkor bizonyára kíváncsi rá, hogyan szabadulhat meg minél gyorsabban a csípésektől, a hegektől, és természetesen az égő, viszkető érzéstől. Ebben nyújt segítséget dr. Daniel Kaplan bőrgyógyász, aki elárulta, miért rossz ötlet kivakarni a csípéseinket ahelyett, hogy kis ideig inkább szenvednénk a viszketéstől!

Egy bőrgyógyász szerint a szúnyogcsípések ellenszere nem más, mint a viszketés figyelmen kívül hagyása Fotó: Niny2405 / Shutterstock

Mit tegyünk szúnyogcsípés esetén és mit ne?

Szakértők szerint mindegy, mennyire viszket a szúnyogcsípés helye, azt semmiképpen se vakarjuk. A népszerű netes bőrgyógyász, dr. Daniel Kaplan felhívta a figyelmet, hogy amikor a körmünkkel a csípéseket vakarásszuk, akkor gyakorlatilag baktériumokat és szennyeződéseket juttatunk a bőrfelületre. Emiatt karcolások, gyulladások és duzzanatok alakulhatnak ki a területen. Sőt, ha nem tudjuk megállni, hogy ne piszkáljuk a csípést, akkor meghosszabbítjuk a gyógyulási időt.

Ezzel szemben ha elkerülnénk a kaparászást, akkor pillanatok alatt elmúlna az égető érzés.

„Nemrég egy egereken végzett kutatás során bizonyították, amit már régóta sejtettünk. Ha nem vakarózunk, akkor 20-30 perc alatt elmúlhat a viszkető érzés, és néhány óra múlva már csak hűlt helyét találnánk a csípésnek. Ha azonban kikaparjuk a helyét, akkor napokra tönkretehetjük a bőrünket, és még a viszketést sem tudjuk kezelni vele" – árulta el a bőrgyógyász az Uniladnek.

Dr. Kaplan kifejtette, hogy a vizsgálat során két csoportra osztották az egereket: az egyik vizsgált csoport védőgallért kapott és nem tudta megvakarni a viszkető fülét, míg a másik csapatnak hagyták, hogy reflexből vakarózzanak. Az egyes csapat tagjai enyhe problémákkal megúszták a csípéseket, míg a társaiknál begyulladt immunsejtek lepték el a területet és napokig duzzadt volt a csípések helye.

„Azért viszketünk, mert az immunrendszerünk olyan vegyületeket szabadít fel, amelyek segíthetnek a baktériumok és a toxinok leküzdésében. Ezzel együtt azonban hisztamin is felszabadul, ami az allergiáért is felelős. Ha kaparászunk, akkor a fájdalomérzékelő idegsejtek aktiválódnak, ami csak ideiglenesen oldja meg a helyzetet, hosszú távon azonban hatalmas problémát okoz, ugyanis súlyosbítjuk az immunválaszt, amitől csak még jobban viszketni fogunk. Ha nem vakaróznánk, akár 20 perc alatt elmúlhatna az érzés, máskülönben az egész hetünket tönkretehetjük" – zárta sorait dr. Daniel Kaplan.