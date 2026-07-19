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öltözködés

Ezek a színű ruhák mágnesként vonzzák a szúnyogokat

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Ha valami kifejezetten kellemetlen a nyárban, akkor azok a szúnyogok és a velük együtt járó szúnyogcsípés. Ilyenkor a legtöbben különféle rovarriasztó spray-ket, illóolajos gyertyákat vagy elektromos készülékeket vetnek be, egy friss kutatás eredményei szerint azonban nemcsak az számít, milyen védekezési módszert választunk, hanem az is, milyen színű ruhát veszünk fel. Eláruljuk, milyeneket ne viselj semmiképp!
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  • A szúnyogok nem véletlenszerűen választanak célpontot: a kilélegzett szén-dioxid, a testszag és a ruházat színe is befolyásolhatja, kit találnak meg könnyebben.
  • Bizonyos árnyalatok különösen vonzók lehetnek a szúnyogok számára.
  • A megfelelő öltözet segíthet a védekezésben.

Amikor nyáron felöltözünk egy esti programhoz, ritkán gondolunk arra, hogy a ruhánk színe nemcsak a partnerünk, hanem a vérszívók érdeklődését is felkeltheti. Kutatások szerint egyes árnyalatok sokkal feltűnőbbek lehetnek a szúnyogok számára, míg más színek kevésbé tesznek minket célponttá. Mutatjuk, mely színek lehetnek igazi szúnyogmágnesek!

Szúnyogokat vonzó színes ruhák
Bizonyos színű ruhák kifejezetten vonzzák a szúnyogokat.
Fotó: Marina Kayzer / Shutterstock

Milyen vérre éheznek a szúnyogok?

Sokan máig úgy gondolják, hogy egyes embereket azért csípnek meg gyakrabban a szúnyogok, mert édesebb a vérük, ennek azonban nincs semmilyen tudományos alapja. A vérszívók elsősorban a kilélegzett szén-dioxid, a testhő és a bőr természetes illatanyagai alapján találnak ránk.

A Washingtoni Egyetem kutatói egy, a Nature tudományos folyóiratban megjelent vizsgálatukban rámutattak, hogy a ruházat színe szintén befolyásolhatja, mennyire vagyunk feltűnők a szúnyogok számára.

Így választanak célpontot a szúnyogok

A kutatás során az ún. Aedes aegypti szúnyogfajt vizsgálták, amely többek között a dengue-láz és a Zika-vírus terjesztésében is szerepet játszik. A szakemberek háromdimenziós nyomkövető rendszerrel felszerelt szélcsatornában figyelték meg a rovarok viselkedését.

Az eredmények alapján a szúnyogok először a kilélegzett szén-dioxidot érzékelték, ami aktiválta a látásukhoz kapcsolódó idegrendszeri folyamatokat. Ezt követően már célzottan kerestek bizonyos színeket, amelyek segíthettek számukra felismerni az emberi bőrt.

Ezek a színek különösen vonzzák a szúnyogokat

A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a szúnyogok leginkább a vörös, a narancssárga, a fekete és a ciánkék árnyalatok iránt mutatnak érdeklődést. Mindez arra utal, hogy a nyári hónapokban érdemes lehet inkább világosabb vagy semlegesebb színű ruhákat választanunk. A fehér, a zöld vagy a lila árnyalatok kevésbé kelthetik fel a vérszívók figyelmét.

„Szúnyogriasztó” nyári szett

A ruha színe önmagában nem jelent teljes védelmet

Habár a megfelelő öltözék csökkentheti annak esélyét, hogy a szúnyogok felfigyeljenek ránk, önmagában nem nyújt teljes védelmet. A testhő, az izzadás és a bőr természetes illatanyagai továbbra is fontos szerepet játszanak abban, hogy a rovarok ránk találjanak. A szakemberek szerint továbbra is érdemes rovarriasztó készítményeket használni, különösen az esti órákban vagy vízparti környezetben.

Győződj meg te is a saját szemeddel, hogyan reagálnak a szúnyogok az egyes színekre!

 

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