Ezek a színű ruhák mágnesként vonzzák a szúnyogokat

A szúnyogok nem véletlenszerűen választanak célpontot: a kilélegzett szén-dioxid, a testszag és a ruházat színe is befolyásolhatja, kit találnak meg könnyebben.

Bizonyos árnyalatok különösen vonzók lehetnek a szúnyogok számára.

A megfelelő öltözet segíthet a védekezésben.

Amikor nyáron felöltözünk egy esti programhoz, ritkán gondolunk arra, hogy a ruhánk színe nemcsak a partnerünk, hanem a vérszívók érdeklődését is felkeltheti. Kutatások szerint egyes árnyalatok sokkal feltűnőbbek lehetnek a szúnyogok számára, míg más színek kevésbé tesznek minket célponttá. Mutatjuk, mely színek lehetnek igazi szúnyogmágnesek!

Bizonyos színű ruhák kifejezetten vonzzák a szúnyogokat.

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Milyen vérre éheznek a szúnyogok?

Sokan máig úgy gondolják, hogy egyes embereket azért csípnek meg gyakrabban a szúnyogok, mert édesebb a vérük, ennek azonban nincs semmilyen tudományos alapja. A vérszívók elsősorban a kilélegzett szén-dioxid, a testhő és a bőr természetes illatanyagai alapján találnak ránk.

A Washingtoni Egyetem kutatói egy, a Nature tudományos folyóiratban megjelent vizsgálatukban rámutattak, hogy a ruházat színe szintén befolyásolhatja, mennyire vagyunk feltűnők a szúnyogok számára.

Így választanak célpontot a szúnyogok

A kutatás során az ún. Aedes aegypti szúnyogfajt vizsgálták, amely többek között a dengue-láz és a Zika-vírus terjesztésében is szerepet játszik. A szakemberek háromdimenziós nyomkövető rendszerrel felszerelt szélcsatornában figyelték meg a rovarok viselkedését.

Az eredmények alapján a szúnyogok először a kilélegzett szén-dioxidot érzékelték, ami aktiválta a látásukhoz kapcsolódó idegrendszeri folyamatokat. Ezt követően már célzottan kerestek bizonyos színeket, amelyek segíthettek számukra felismerni az emberi bőrt.

Ezek a színek különösen vonzzák a szúnyogokat

A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a szúnyogok leginkább a vörös, a narancssárga, a fekete és a ciánkék árnyalatok iránt mutatnak érdeklődést. Mindez arra utal, hogy a nyári hónapokban érdemes lehet inkább világosabb vagy semlegesebb színű ruhákat választanunk. A fehér, a zöld vagy a lila árnyalatok kevésbé kelthetik fel a vérszívók figyelmét.