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középkor

A rejtélyes kórság, amitől szó szerint halálra táncolták magukat az emberek

14 perce
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Időtlen idők óta foglalkoztatja a tudósokat és a történészeket, hogy mi késztette a középkorban a strasbourgi embereket arra, hogy halálra táncolják magukat. A rejtélyes kórság azonban nem csak az említett francia városhoz köthető, ugyanis a 14. századi Aachenben és a 15. századi Schaffhausenben is történt hasonló bizarr eset. De vajon mi okozhatta a táncoló pestis tömeges megjelenését?
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középkorbetegségpestisjárványhalál
  • 1374-ben Franciaországban kitört egy rejtélyes kórság, a táncoló pestis.
  • A kontrollálhatatlan vonaglással egybekötött hisztéria hamar elterjedt Nyugat-Európában, naponta akár 15 halálos áldozatot szedve. 
  • A tudósok szerint 2 okra vezethető vissza a táncoló pestis, ami nem csak középkori legenda.
  • A haláltánc (latinul Danse Macabre) mint allegorikus motívum.

Aki szeret táncolni, tudja, hogy milyen, amikor önfeledten átadja magát a zene ritmusának és átéli a pillanat örömét. A középkori Franciaországban azonban ez a „pillanat” jóval tovább tartott. A feljegyzések szerint egy rejtélyes kórság, a táncoló pestis először 1374 júniusában ütötte fel a fejét Aachen városában, majd Nyugat-Európa jelentős részére is átterjedt.

táncoló pestis, haláltánc ábrázolása egy középkori metszeten
A táncoló pestis a történészek szerint nem egy középkori legenda, hanem megtörtént esetek dokumentációja. 
Fotó: Michael Wolgemut / wikipedia

A táncoló pestis kezdete

A 16. században a táncoló pestis, azaz a kontrollálatlan vonaglással járó hisztéria végigsöpört Strasbourg városán, ahol a polgárok napokon keresztül táncoltak, ebbe pedig többen bele is haltak. 1518 júliusában egy Frau Troffea nevű nő jelent meg Strasbourg egyik utcáján és táncolni kezdett. A járókelők eleinte csak bámulták a szokatlan bemutatót, amit a nő nem akar vagy nem tud abbahagyni. Frau Troffea közel egy héten keresztül ropta szólótáncát, akihez végül 3 tucat lakos csatlakozott. Augusztusra a pestisnek közel 400 lakos esett áldozatául.

A rejtélyes kórság tünetei

A titokzatos jelenségért az orvosok a „forró vér”-t hibáztatták, ezért azt tanácsolták az érintetteknek, hogy táncolják ki magukból a „lázat”. Az áldozatok állítólag kifejezéstelen arccal mozogtak görcsösen, karjaik hevesen csapkodtak, miközben testük csurom víz volt az izzadságtól. A vér felgyűlt a lábukban és a fájdalom miatt gyakran sikítoztak is.

A táncoló pestis áldozatai egy szívroham, a kimerültség vagy az éhség és szomjúság következtében omlottak össze. A járvány tetőpontján megesett, hogy naponta akár 15 ember is életét vesztette, a halálos áldozatok száma azonban máig ismeretlen. A kórság szeptemberre kezdett enyhülni, amikor a táncolókat egy hegytetőre épített szentélybe vitték, mivel úgy hitték, maga a Sátán szállta meg őket.

Középkori legenda vagy valóság?

Bár a táncoló pestis olyan, mint egy legenda, a kórt számos 16. századi történelmi dokumentum, köztük orvosi feljegyzések, prédikációk, helyi és regionális krónikák, valamint a strasbourgi városi tanács feljegyzései is alátámasztják. A források egyetértenek abban, hogy a járvány valóban kitört, miután egy nő táncra perdült, ez pedig számos áldozatot követelt.

A rejtélyes hisztéria viszont nemcsak Franciaországban robbant ki, mivel hasonló mániák Svájcban, Németországban és Hollandiában is felütötték a fejüket, bár kevés volt olyan halálos, mint a strasbourgi.

A rejtélyes betegség magyarázatai: a tudósok máig csak találgatnak

  • Ételmérgezés: elterjedt az a nézet, miszerint ételmérgezés idézhette elő a táncoló pestist, amelyet a kenyérsütéshez használt gabonafélékben található anyarozs gombák mérgező, hallucinogén termékei okoztak. Bár a magyarázatot többen is cáfolják.
  • Stressz: egyesek szerint pszichogén mozgászavar idézte elő a járványt, ami egy tömeghisztériákhoz köthető betegség, mely során sokan hirtelen ugyanazt a bizarr viselkedést produkálják.
Haláltánc résztvevői egy középkori freskón
A haláltánc ábrázolása egy középkori szlovéniai freskón. 
Fotó: Wikipedia Bibliofil 

Haláltánc a középkorban

A haláltánc (latinul Danse Macabre) a középkor egyik legismertebb allegorikus motívuma volt, amely a 14–15. században, különösen a nagy pestisjárványok után terjedt el Európában. A művészeti ábrázolásokon a Halál – legtöbbször csontvázként – táncba hívja az embereket, függetlenül attól, hogy királyok, püspökök, lovagok, kereskedők vagy parasztok. Az üzenete egyértelmű: a halál előtt minden ember egyenlő, sem a rang, sem a gazdagság, sem a hatalom nem jelent menekülést.



 




 

 

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