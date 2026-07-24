A rejtélyes kórság, amitől szó szerint halálra táncolták magukat az emberek

1374-ben Franciaországban kitört egy rejtélyes kórság, a táncoló pestis.

A kontrollálhatatlan vonaglással egybekötött hisztéria hamar elterjedt Nyugat-Európában, naponta akár 15 halálos áldozatot szedve.

A tudósok szerint 2 okra vezethető vissza a táncoló pestis, ami nem csak középkori legenda.

A haláltánc (latinul Danse Macabre) mint allegorikus motívum.

Aki szeret táncolni, tudja, hogy milyen, amikor önfeledten átadja magát a zene ritmusának és átéli a pillanat örömét. A középkori Franciaországban azonban ez a „pillanat” jóval tovább tartott. A feljegyzések szerint egy rejtélyes kórság, a táncoló pestis először 1374 júniusában ütötte fel a fejét Aachen városában, majd Nyugat-Európa jelentős részére is átterjedt.

A táncoló pestis a történészek szerint nem egy középkori legenda, hanem megtörtént esetek dokumentációja.

Fotó: Michael Wolgemut / wikipedia

A táncoló pestis kezdete

A 16. században a táncoló pestis, azaz a kontrollálatlan vonaglással járó hisztéria végigsöpört Strasbourg városán, ahol a polgárok napokon keresztül táncoltak, ebbe pedig többen bele is haltak. 1518 júliusában egy Frau Troffea nevű nő jelent meg Strasbourg egyik utcáján és táncolni kezdett. A járókelők eleinte csak bámulták a szokatlan bemutatót, amit a nő nem akar vagy nem tud abbahagyni. Frau Troffea közel egy héten keresztül ropta szólótáncát, akihez végül 3 tucat lakos csatlakozott. Augusztusra a pestisnek közel 400 lakos esett áldozatául.

A rejtélyes kórság tünetei

A titokzatos jelenségért az orvosok a „forró vér”-t hibáztatták, ezért azt tanácsolták az érintetteknek, hogy táncolják ki magukból a „lázat”. Az áldozatok állítólag kifejezéstelen arccal mozogtak görcsösen, karjaik hevesen csapkodtak, miközben testük csurom víz volt az izzadságtól. A vér felgyűlt a lábukban és a fájdalom miatt gyakran sikítoztak is.

A táncoló pestis áldozatai egy szívroham, a kimerültség vagy az éhség és szomjúság következtében omlottak össze. A járvány tetőpontján megesett, hogy naponta akár 15 ember is életét vesztette, a halálos áldozatok száma azonban máig ismeretlen. A kórság szeptemberre kezdett enyhülni, amikor a táncolókat egy hegytetőre épített szentélybe vitték, mivel úgy hitték, maga a Sátán szállta meg őket.