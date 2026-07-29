Így készülj fel, és ezeket szerezd be szülőként az első tanítási napra

Készítsétek el időben a bevásárlólistát, így elkerülhetitek az utolsó pillanatos kapkodást.

Vonjátok be a gyereket a tanszerek kiválasztásába, hiszen egy kedvenc színű vagy mintájú füzet, tolltartó vagy kulacs még nagyobb kedvet adhat az új tanévhez.

Használjátok ki az iskolakezdési akciókat és használjátok a cikkünkben szereplő bevásárlólistát!

A nyár utolsó hónapjában érdemes fokozatosan felkészülni az iskolakezdésre, hogy szeptember első napjai ne kapkodással teljenek, anya se kapjon idegösszeroppanást, és a gyereknek is megjöjjön a kedve az iskolához. Az első tanítási nap előtt számos dologra kell koncentrálni a tanszerek és az ünneplő ruha beszerzésétől a napi rutin visszaállításán át az egészséges uzsonna megtervezéséig.

Első tanítási nap – kéz a kézben, kíváncsian az új kalandokra

Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Mit érdemes beszerezni az első tanítási napra?

Az első és legfontosabb feladat a tanszerek beszerzése. Sok iskola előre kiadja a szükséges eszközök listáját, ezért mindig ezt vegyétek alapul. Emellett vannak olyan alapvető kellékek, amelyek nélkülözhetetlenek és univerzálisak.

Alsósoknak:

iskolatáska

tolltartó

grafitceruzák, színes ceruzák, filctollak

radír, hegyező, vonalzó, olló

festék, ecset

füzetek a megadott vonalazással, füzetborítók, könyvborítók

tornazsák

váltócipő

uzsonnás doboz, kulacs

névcímkék

Felsősöknek:

ergonomikus hátizsák

számológép

füzetek tantárgyanként, mappák, jegyzetfüzet, pendrive (ha az iskola kéri)

kulacs, uzsonnás doboz

tornafelszerelés

Ellenőrizd a papírokat, alapadatokat

Amennyiben jogosultak vagytok iskolakezdési támogatásra, itt az ideje ellenőriznetek a szükséges papírokat, alapadatokat. Habár az utalás automatikusan történik, azoknak az iratoknak rendben kell lenniük, amire az állam a támogatást nyújtja. Ehhez egységesen szükséges a családi pótlékra való jogosultság, illetve teljesülnie kell legalább egynek az alábbiak közül:

a gyerek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, és emiatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak utána;

sajátos nevelési igényű;

dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesz részt;

egyedülálló szülő neveli;

gyermekvédelmi szakellátásban él;

árvaellátást kap.

Használd ki az iskolakezdési akciókat

Augusztusban szinte minden írószerbolt, hipermarket és webáruház iskolakezdési akciókkal készül. Ilyenkor jelentős kedvezménnyel vásárolhatók meg a füzetek, írószerek, tolltartók és iskolatáskák, de sok helyen komplett tanszercsomagokat is összeállítanak kedvező áron.

Érdemes figyelni a kuponnapokat és a hűségprogramok ajánlatait is, hiszen ezekkel tovább csökkenthető a bevásárlás végösszege.

Ha több gyerek számára vásároltok egyszerre, különösen megéri előre listát írni és összehasonlítani az üzletek kínálatát.