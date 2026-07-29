Így készülj fel, és ezeket szerezd be szülőként az első tanítási napra

- Készítsétek el időben a bevásárlólistát, így elkerülhetitek az utolsó pillanatos kapkodást.
- Vonjátok be a gyereket a tanszerek kiválasztásába, hiszen egy kedvenc színű vagy mintájú füzet, tolltartó vagy kulacs még nagyobb kedvet adhat az új tanévhez.
- Használjátok ki az iskolakezdési akciókat és használjátok a cikkünkben szereplő bevásárlólistát!
A nyár utolsó hónapjában érdemes fokozatosan felkészülni az iskolakezdésre, hogy szeptember első napjai ne kapkodással teljenek, anya se kapjon idegösszeroppanást, és a gyereknek is megjöjjön a kedve az iskolához. Az első tanítási nap előtt számos dologra kell koncentrálni a tanszerek és az ünneplő ruha beszerzésétől a napi rutin visszaállításán át az egészséges uzsonna megtervezéséig.
Mit érdemes beszerezni az első tanítási napra?
Az első és legfontosabb feladat a tanszerek beszerzése. Sok iskola előre kiadja a szükséges eszközök listáját, ezért mindig ezt vegyétek alapul. Emellett vannak olyan alapvető kellékek, amelyek nélkülözhetetlenek és univerzálisak.
Alsósoknak:
- iskolatáska
- tolltartó
- grafitceruzák, színes ceruzák, filctollak
- radír, hegyező, vonalzó, olló
- festék, ecset
- füzetek a megadott vonalazással, füzetborítók, könyvborítók
- tornazsák
- váltócipő
- uzsonnás doboz, kulacs
- névcímkék
Felsősöknek:
- ergonomikus hátizsák
- számológép
- füzetek tantárgyanként, mappák, jegyzetfüzet, pendrive (ha az iskola kéri)
- kulacs, uzsonnás doboz
- tornafelszerelés
Ellenőrizd a papírokat, alapadatokat
Amennyiben jogosultak vagytok iskolakezdési támogatásra, itt az ideje ellenőriznetek a szükséges papírokat, alapadatokat. Habár az utalás automatikusan történik, azoknak az iratoknak rendben kell lenniük, amire az állam a támogatást nyújtja. Ehhez egységesen szükséges a családi pótlékra való jogosultság, illetve teljesülnie kell legalább egynek az alábbiak közül:
- a gyerek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
- tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, és emiatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak utána;
- sajátos nevelési igényű;
- dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesz részt;
- egyedülálló szülő neveli;
- gyermekvédelmi szakellátásban él;
- árvaellátást kap.
Használd ki az iskolakezdési akciókat
Augusztusban szinte minden írószerbolt, hipermarket és webáruház iskolakezdési akciókkal készül. Ilyenkor jelentős kedvezménnyel vásárolhatók meg a füzetek, írószerek, tolltartók és iskolatáskák, de sok helyen komplett tanszercsomagokat is összeállítanak kedvező áron.
Érdemes figyelni a kuponnapokat és a hűségprogramok ajánlatait is, hiszen ezekkel tovább csökkenthető a bevásárlás végösszege.
Ha több gyerek számára vásároltok egyszerre, különösen megéri előre listát írni és összehasonlítani az üzletek kínálatát.
Hadd döntsön a gyerek is a tanszerek kiválasztásában
Ha a gyerek maga választhatja ki a kedvenc színű vagy kedvenc figurájával díszített füzetét, tolltartóját vagy kulacsát, sokkal nagyobb kedvvel kezdi meg az új tanévet. Jó megoldás lehet, ha szülőként kiválasztod a megfelelő minőségű termékek közül azokat, amelyekből a gyereked már szabadon választhat szín és minta szerint.
Évnyitó, avagy a nagy ünneplő-dilemma
A fiúkkal általában kevesebb a probléma a tanévnyitós outfit terén, mint a kishölgyekkel. A gyerekek sokat nőhetnek a szünet alatt, tehát ha valamelyik ruhadarab már kicsi, időben szerezzétek be a hiányzó darabokat, például az inget vagy blúzt, a nadrágot vagy szoknyát, valamint az ünnepi cipőt.
Hagyd, hogy a gyereked is megnézze a kínálatot, próbáljatok szoknya terén kompromisszumot kötni.
A kisebb kiegészítőkről sem érdemes megfeledkezni, ugyanis egy fehér zokni, harisnya, öv vagy hajdísz hiánya az évnyitó reggelén könnyen kellemetlen meglepetést okozhat. Az ünnepségre általában fehér felső és sötét alsó ruházat szükséges, de érdemes előre tájékozódni az iskola pontos elvárásairól.
Egészséges finomságok az uzsonnás dobozban
Az éhes gyerek nem boldog és nem is kiegyensúlyozott. Ha nem szeretnéd, hogy az általad csomagolt étel titokban az iskolai kukában végezze, még augusztusban készítsetek közösen tízórait, így megbeszélhetitek, mit enne szívesen. Arra azért ügyelj, hogy a csomagolt étel ne csak finom, hanem tápláló is legyen!
Mire figyelj még szülőként a nyár végén?
Már egy-két héttel szeptember előtt érdemes fokozatosan visszaállítani a korábbi lefekvési és ébredési időpontokat, hogy a gyerek szervezete könnyebben alkalmazkodjon a hétköznapokhoz. Legalább ennyire fontos a lelki felkészülés is; beszélgess a gyerekeddel arról, izgul-e, mit vár az első naptól és az új tanévtől. Ha szorong, próbáld megnyugtatni.
Az iskolakezdés akkor lesz igazi móka és élmény, ha nem az utolsó pillanatra marad minden teendő. A bevásárlás, az akcióvadászat, a megfelelő ünneplő ruha előkészítése, a gyerek bevonása a tanszerek kiválasztásába, valamint a napi rutin fokozatos visszaállítása mind hozzájárul ahhoz, hogy az új tanév a lehető leggördülékenyebben induljon az egész család számára.
Iskolakezdés és első tanítási nap szakember szemével: