Kiderült, mely női külső jegyekre figyelnek fel leginkább a férfiak

A Badoo társkereső alkalmazás adatai szerint hat olyan külső tulajdonság van, amelyekkel a nők átlagosan több üzenetet kapnak a férfiaktól. A szakértők ugyanakkor kiemelik, hogy az eredmények nem tekinthetők általános érvényű szabálynak, hiszen a személyes vonzalom ennél jóval összetettebb – írja a Daily Mail.

Meglepő eredményre jutott egy társkereső.

Fotó: 123RF/MandicJovan

Ezeket a női tulajdonságokat keresik leginkább a férfiak egy társkereső szerint

A felmérés szerint a legtöbb figyelmet azok a nők kapták, akik 160 és 168 centiméter közötti magasságúak. A megkérdezett férfiak 46 százaléka ezt a magasságtartományt részesítette előnyben.

A szemszín tekintetében a barna szem bizonyult a legnépszerűbbnek: a válaszadók mintegy 60 százaléka ezt részesítette előnyben más szemszínekkel szemben.

A hajszínnél is meglepő eredmény született. ,

A barna hajú nők jóval több üzenetet kaptak, mint a szőkék.

A Badoo adatai szerint a barna hajúak a férfiak üzeneteinek 40 százalékát kapták, míg a szőkék csupán 15 százalékát.

A testalkatot illetően az úgynevezett átlagos alkat bizonyult a legnépszerűbbnek, megelőzve a kifejezetten sportos testfelépítést. A kutatók szerint ez is azt mutatja, hogy

a szépségideálok jóval változatosabbak, mint amit a közösségi média sugall.

Az elemzés arra is rámutatott, hogy a rendezett, ápolt körmök pozitív benyomást keltenek, mivel sokan ezeket az igényesség és az önmagára való odafigyelés jelének tartják.

A lista utolsó, de talán legfontosabb eleme az őszinte mosoly volt. Korábbi kutatások szerint a fogak és a mosoly az első randikon az egyik legfeltűnőbb külső jellemzőnek számítanak, és a mosolygós embereket általában barátságosabbnak és könnyebben megközelíthetőnek tartják.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár ezek a tulajdonságok a társkereső oldalakon több figyelmet vonzhatnak, a sikeres párkapcsolatot továbbra sem lehet pusztán külső jegyek alapján megjósolni.