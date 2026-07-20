Tartsuk távol a macskákat az ágyástól!

1. Fedjük be alaposan a földet

A macskák leginkább a frissen felásott, puha talajt kedvelik, hiszen abban könnyebben tudnak kaparászni. Ha a földet mulccsal, apró kaviccsal, fakéreggel vagy szalmával takarjuk, máris kevésbé lesz vonzó számukra az ágyás. Ez különösen veteményesben és frissen beültetett részeken lehet hasznos.



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2. Tegyünk le tüskés akadályt

A fenyőtoboz, a durvább kavics, a levágott tüskés ág vagy a magyallevél kellemetlenné teheti számukra a járkálást az ágyásban. Ezeket szórhatjuk a növények közé vagy az ágyás szélére is, így a cicák nagyobb eséllyel választanak majd kényelmesebb homokozót maguknak.

3. Ültessük sűrűn a növényeket

Ahol kevés a szabad földfelület, ott a macska nehezebben talál alkalmas helyet a kaparásra. Érdemes tehát az ágyásokat sűrűbben beültetni évelőkkel, talajtakarókkal vagy alacsonyabb szegélynövényekkel.

4. Öntözzük rendszeresen

A bársonytalpúak általában a száraz, porhanyós talajt kedvelik, a nedves földet kevésbé. Így ha a frissen vetett sorokat rendszeresen öntözzük, azzal nemcsak a növényeknek teszünk jót, hanem jó eséllyel a nem kívánt látogatókat is távol tarthatjuk.

5. Feszítsünk védőhálót

Kisebb ágyásoknál, palántáknál vagy friss vetéseknél sokat segíthet egy alacsonyan kifeszített háló. Ez fizikailag akadályozza meg, hogy a macska bejusson a növények közé és ott kárt okozzon. A módszer nagy segítség lehet abban az időszakban, ameddig a palánták megerősödnek.

6. Próbáljuk ki a mozgásérzékelőt

A mozgásra induló vízpermetező kíméletes, de hatásos megoldás lehet. Amikor a négylábú belép a kertbe, az automatikusan bekapcsoló vízpermet elijeszti, ráadásul ez a módszer éjjel-nappal működhet anélkül, hogy külön foglalkozunk kellene vele.

7. Takarjuk le a talajt dróttal

A csirkeháló vagy finomabb drótháló akkor is segíthet, ha közvetlenül a talaj felszínére vagy kissé a föld alá tesszük. A növények át tudnak bújni rajta, a macska viszont nem tud kényelmesen kaparni. Friss vetéseknél különösen praktikus, mert egyszerre védi a földet és a kibújó növényeket.