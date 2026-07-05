Egyetlen ital rendszeres fogyasztásával csökkenthetjük a koleszterinszintünket és megvédhetjük a szívünk egészségét

Szinte minden ember számára fontos az egészsége, azonban nagyon kevesen tesznek tudatosan azért, hogy megelőzzék a betegségek kialakulását – pedig néha elég egy-egy apró változtatás az életmódunkon, és máris rengeteget tettünk azért, hogy hosszú és boldog életet élhessünk. Ilyen a rendszeres teafogyasztás is, amit könnyen beiktathatunk a napi rutinunkba, jelentősen csökkentve vele a szívproblémák kialakulásának kockázatát.

A rendszeres teafogyasztás segít a szív- és érrendszeri problémák megelőzésében Fotó: Kseniya Ovchinnikova / Moment RF

Melyek a rendszeres teafogyasztás egészségügyi hatásai?

Megdöbbentő kutatási eredmények kerültek napvilágra. A Tea Advisory Panel felmérése alapján az emberek 92 százaléka foglalkozik a szíve egészségével, de csupán a 16 százalékuk van tisztában azzal, hogy a teafogyasztás milyen kapcsolatban áll a szívproblémák megelőzésével. Érdemes pedig tudni, hogy ez az ital gazdag polifenol-tartalommal rendelkezik, ami segít csúcsformában tartani a szívünket. Erről a kutatást vezető kardiológus, Dr. Tim Bond árult el részleteket a Mirrornak.

„A napi szintű teafogyasztás rengeteget tehet a szívünk egészségéért. Az új tanulmány számos, már meglévő kutatást vett alapul, amelyek alátámasztják, hogy a tea jótékonyan hat a koleszterinszintre, a vérnyomásra, a gyulladásokra és a véralvadásra. A kutatók ráadásul kimutatták, hogy azoknál az embereknél, akik magas fehérjetartalmú étrendet követnek, és naponta néhány csésze zöld teát is megisznak, jelentősen csökkent a stroke és a szívroham kialakulásának kockázata. Ez különösen a nőknél volt jellemző. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a tea antioxidánsokban gazdag, így segít az étvágy- és a testsúly szabályozásában is, miközben védi az ereket a károsodástól" – árulta el a szakértő. Dr. Bond szerint megdöbbentő, hogy miközben a szív- és érrendszeri betegségek a világ vezető halálokai között vannak, szinte senki sincs tisztában azzal, hogy a kedvenc forrú italuk rendszeres fogyasztásával mennyit tehetnének az egészségükért.

„A kutatás szerint az lenne a legjobb, ha négy csésze teát fogyasztanánk naponta. Így maximalizálhatjuk leginkább az ital nyújtotta előnyöket, amelyekhez hozzátartozik a stresszszint csökkentése is, mivel a teákban 400-600 mg Flavan-3-ol is található” – zárta sorait a szakorvos.