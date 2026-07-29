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holdfázisok

Felkészültél a teliholdra? Ezt teszi a szervezeteddel és az alvási ciklusoddal

38 perce
Olvasási idő: 9 perc
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Valóban befolyásolja a pihenésünket az éjszakai égbolt egyik leglátványosabb jelensége? Július 29-én teljes egészében ragyog a Hold az égen, a teliholdhoz pedig évszázadok óta számtalan hiedelem kapcsolódik, például az, hogy az alvás minőségére is hatással lehet. A témában szakembert kérdeztünk.
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  • Telihold idején a megnövekedett éjszakai fény csökkentheti a melatonin termelődését, ami ronthatja az alvás minőségét és lerövidítheti a pihenés idejét.
  • Kutatások szerint a fokozott feszültség és ingerlékenység inkább az alváshiány következménye, mintsem a Hold közvetlen hatása.
  • A teliholdhoz számos népi hiedelem is kapcsolódik.

A Nap teljes egészében megvilágítja a Hold felénk eső oldalát, így az egy kerek, fénylő korongként jelenik meg az égbolton. A telihold jelensége nagyjából harmincnaponta ismétlődik meg, és sokak szerint összefügg a zaklatott érzelmekkel, a migrénnel és a nyugtalan éjszakákkal.

Fényesen ragyogó telihold a Lánchíd felett
A telihold szépsége – rejtélyes ragyogás a Lánchídnál
Fotó: volkova natalia / Shutterstock

A telihold egészségre gyakorolt hatása

Hajlamosak vagyunk a velünk történt jó és rossz dolgokat a Hold számlájára írni. Habár sokáig a népi hiedelmek körébe sorolták a holdfázisok emberi szervezetre gyakorolt hatását, a modern alvásmedicina, vagyis a szomnológia mára tudományos alapokra helyezte a jelenséget. 

Sokan fokozott feszültségről vagy szorongásról számolnak be ebben az időszakban. A tudósok szerint ezt elsősorban a telihold okozta alváshiány váltja ki, nem pedig közvetlenül az égitest. 

Egyes esettanulmányok szerint a bipoláris zavarral élő betegek hangulati ciklusai – mániás és depressziós szakaszok – mutatnak némi szinkronizációt a holdciklussal, de ennek pontos mechanizmusa még vitatott. Ezenkívül egyes kardiológiai vizsgálatok minimális ingadozást mutattak ki a szívritmusban telihold idején, de ez az egészséges embereknél semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelent.

A telihold hatása az alvásminőségre

A telihold alvásra gyakorolt hatása a mai napig megosztja a tudományos világot. 

Egy 2013-as svájci laboratóriumi kutatás kimutatta, hogy teliholdkor az emberek átlagosan 20 perccel kevesebbet pihennek, és a mélyalvás fázisa is jelentősen lerövidül

– kezdte az Origónak dr. Terray-Horváth Attila, a SomnoCenter Budapest Alvászavar Központ orvosi vezetője. „Ennek biológiai oka a csökkenő melatoninszint, mivel az agyunk az erős holdfényt tévesen a nappal meghosszabbításaként érzékeli, így kevesebb alvási hormont termel. A német Max Planck Intézet egy évvel később végzett nagyszabású vizsgálata során ellenben – amelyben több mint 2000 ember adatait elemezték – semmilyen statisztikai összefüggést nem talált a holdfázisok és az alvásminőség között” − mutatott rá az ellentmondásokra a szakember, akinek személyes meggyőződése, hogy bár a hivatalos tudományos bizonyítékok még váratnak magukra, a Hold élővilágra gyakorolt hatása vitathatatlan.

Mivel az állatok viselkedését és a növények fejlődését bizonyítottan befolyásolja, logikusnak tűnne, hogy az emberi szervezetre is hatással vannak a holdfázisok, így a telihod is.

Telihold hatása miatt aludni nem tudó fiatal nő éjjel
Amikor a telihold fényesen ragyog, a pihentető alvás helyett csak a forgolódás marad. Fotó: New Africa / Shutterstock

Szakértői tippek a nyugodt éjszakáért

  • Teliholdkor a biztonság kedvéért 15 óra után már kerüljük a kávéfogyasztást és a dohányzást, ezek ugyanis túlélénkítik az elmét.
  • Lefekvés előtt legalább 1 órával kapcsoljuk ki a telefont és a tévét. A kijelzők kék fénye a holdfénnyel együtt felerősíti az agy téves éberségi állapotát, terheli a szemet és az agyat. 
  • Akkor feküdjünk le aludni, amikor valóban álmosak vagyunk. 
  • Este már ne pörgessük fel túlzottan magunkat sporttevékenységgel.
  • Próbáljunk törekedni a rendszerességre − nagyjából azonos időben feküdjünk és keljünk.

Hiedelmek a teliholddal kapcsolatban

  • Városi legendák szerint telihold idején nő a bűnesetek száma. Noha néhány statisztika utalhat kisebb összefüggésre, a tudományos bizonyítékok nem egyértelműek.
  • A boszorkány hagyományok és spirituális iskolák szerint a telihold ideje ideális rituálékra, meditációra és belső megtisztulásra. A teljesség állapotát a kiteljesedés, elengedés és megújulás szimbólumaként is értelmezik.
  • A népi megfigyelések alapján sokan a Hold állásához igazították a vetést és a növényápolást. A telihold idejét egyesek különösen erős növekedési ciklusnak tartják.
  • Egy régi babona szerint a teliholdkor vágott haj gyorsabban nőhet, egészségesebb lehet. Ez a nézet még ma is sokak szépségrutinjában szerepet játszik.

Tudtad?

A Buck Moon (magyarul Szarvasbika-hold vagy Bak-hold) a júliusi telihold elnevezése. A kifejezés az észak-amerikai algonkin indián törzsektől származik, és a nevét onnan kapta, hogy a hím szarvasoknak (angolul buck) ebben az évszakban kezd el rohamosan nőni az új, bársonyos bevonatú agancsa, miután a régit télen elhullajtották.

Amennyiben spirituális beállítottságú vagy, nézd meg ezt a videót és készülj tudatosan a teliholdra:

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