Felkészültél a teliholdra? Ezt teszi a szervezeteddel és az alvási ciklusoddal

Telihold idején a megnövekedett éjszakai fény csökkentheti a melatonin termelődését, ami ronthatja az alvás minőségét és lerövidítheti a pihenés idejét.

Kutatások szerint a fokozott feszültség és ingerlékenység inkább az alváshiány következménye, mintsem a Hold közvetlen hatása.

A teliholdhoz számos népi hiedelem is kapcsolódik.

A Nap teljes egészében megvilágítja a Hold felénk eső oldalát, így az egy kerek, fénylő korongként jelenik meg az égbolton. A telihold jelensége nagyjából harmincnaponta ismétlődik meg, és sokak szerint összefügg a zaklatott érzelmekkel, a migrénnel és a nyugtalan éjszakákkal.

A telihold szépsége – rejtélyes ragyogás a Lánchídnál

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A telihold egészségre gyakorolt hatása

Hajlamosak vagyunk a velünk történt jó és rossz dolgokat a Hold számlájára írni. Habár sokáig a népi hiedelmek körébe sorolták a holdfázisok emberi szervezetre gyakorolt hatását, a modern alvásmedicina, vagyis a szomnológia mára tudományos alapokra helyezte a jelenséget.

Sokan fokozott feszültségről vagy szorongásról számolnak be ebben az időszakban. A tudósok szerint ezt elsősorban a telihold okozta alváshiány váltja ki, nem pedig közvetlenül az égitest.

Egyes esettanulmányok szerint a bipoláris zavarral élő betegek hangulati ciklusai – mániás és depressziós szakaszok – mutatnak némi szinkronizációt a holdciklussal, de ennek pontos mechanizmusa még vitatott. Ezenkívül egyes kardiológiai vizsgálatok minimális ingadozást mutattak ki a szívritmusban telihold idején, de ez az egészséges embereknél semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelent.

A telihold hatása az alvásminőségre

A telihold alvásra gyakorolt hatása a mai napig megosztja a tudományos világot.

Egy 2013-as svájci laboratóriumi kutatás kimutatta, hogy teliholdkor az emberek átlagosan 20 perccel kevesebbet pihennek, és a mélyalvás fázisa is jelentősen lerövidül

– kezdte az Origónak dr. Terray-Horváth Attila, a SomnoCenter Budapest Alvászavar Központ orvosi vezetője. „Ennek biológiai oka a csökkenő melatoninszint, mivel az agyunk az erős holdfényt tévesen a nappal meghosszabbításaként érzékeli, így kevesebb alvási hormont termel. A német Max Planck Intézet egy évvel később végzett nagyszabású vizsgálata során ellenben – amelyben több mint 2000 ember adatait elemezték – semmilyen statisztikai összefüggést nem talált a holdfázisok és az alvásminőség között” − mutatott rá az ellentmondásokra a szakember, akinek személyes meggyőződése, hogy bár a hivatalos tudományos bizonyítékok még váratnak magukra, a Hold élővilágra gyakorolt hatása vitathatatlan.