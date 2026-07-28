Háborúnak is véget vetett már a napfogyatkozás – 3 érdekesség a ritka égi jelenségről

Huszonhét év után újra teljes napfogyatkozás lesz Európában, augusztus 12-én kora este.

A kontinensen élők utoljára 1999 augusztusában láthattak ilyet, többek között hazánkból is.

A teljes napfogyatkozáshoz számtalan érdekesség kapcsolódik a történelemből.

A teljes napfogyatkozás nem csak egy rendkívül ritka és látványos égi jelenség. Amikor a Hold a Nap elé kerül, percek alatt olyan megdöbbentő dolgok történnek a környezetünkben, amelyek néha még a kutatókat is megdöbbentik. Az évszázadok során több ezer bizarr dolgot rögzítettek az emberek furcsa állati viselkedésektől kezdve különös fényjelenségekig. Mi ezek közül kiválogattuk a legérdekesebb történéseket.

Augusztus 12-én sötétbe borul az ég: teljes napfogyatkozás lesz Európában Fotó: yaalan / Shutterstock

Teljes napfogyatkozás: bizarr történetek, amelyek valóban megtörténtek

Teljes napfogyatkozáskor nem mindennapi dolgok történnek a természetben: a madarak elnémulnak, a méhek hazarepülnek, a földön pedig különös árnyékok jelennek meg - írja a Science.NASA.gov. Ez azonban még mindig semmi, a levegő ugyanis hirtelen lehűl, az állatok pedig úgy viselkednek, mintha valaki váratlanul lekapcsolta volna a világot. A nappali állatok nyugovóra térnek, az estiek pedig éberré válnak. Nem véletlen, hogy az őseink sokáig természetfeletti eseményként tekintettek a napfogyatkozásra, a Földön ugyanis úgy tűnik, mintha néhány percre sötétbe borulna a világ. Alább három konkrét eseményt idézünk fel, amelyek napfogyatkozás idején történtek a múltban.

1. A napfogyatkozás, amely véget vetett egy háborúnak

A médek és a lüdök évek óta háborúztak az akkori Anatólia területén a Krisztus előtti időkben. Kr. e. 585. május 28-án éppen egy véres csata kellős közepén jártak, amikor hirtelen elsötétült az ég. A harcosok és vezetőik ezt isteni jelnek tekintették, és azonnal letették a fegyvert. Hamarosan béketárgyalások kezdődtek és a két fél végül megállapodott, majd kijelölték az új határokat. A történetet Hérodotosz jegyezte fel, később pedig a modern csillagászati számítások is alátámasztották, hogy valóban teljes napfogyatkozás volt látható a térségben azon a napon.