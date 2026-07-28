Háborúnak is véget vetett már a napfogyatkozás – 3 érdekesség a ritka égi jelenségről

- Huszonhét év után újra teljes napfogyatkozás lesz Európában, augusztus 12-én kora este.
- A kontinensen élők utoljára 1999 augusztusában láthattak ilyet, többek között hazánkból is.
- A teljes napfogyatkozáshoz számtalan érdekesség kapcsolódik a történelemből.
A teljes napfogyatkozás nem csak egy rendkívül ritka és látványos égi jelenség. Amikor a Hold a Nap elé kerül, percek alatt olyan megdöbbentő dolgok történnek a környezetünkben, amelyek néha még a kutatókat is megdöbbentik. Az évszázadok során több ezer bizarr dolgot rögzítettek az emberek furcsa állati viselkedésektől kezdve különös fényjelenségekig. Mi ezek közül kiválogattuk a legérdekesebb történéseket.
Teljes napfogyatkozás: bizarr történetek, amelyek valóban megtörténtek
Teljes napfogyatkozáskor nem mindennapi dolgok történnek a természetben: a madarak elnémulnak, a méhek hazarepülnek, a földön pedig különös árnyékok jelennek meg - írja a Science.NASA.gov. Ez azonban még mindig semmi, a levegő ugyanis hirtelen lehűl, az állatok pedig úgy viselkednek, mintha valaki váratlanul lekapcsolta volna a világot. A nappali állatok nyugovóra térnek, az estiek pedig éberré válnak. Nem véletlen, hogy az őseink sokáig természetfeletti eseményként tekintettek a napfogyatkozásra, a Földön ugyanis úgy tűnik, mintha néhány percre sötétbe borulna a világ. Alább három konkrét eseményt idézünk fel, amelyek napfogyatkozás idején történtek a múltban.
1. A napfogyatkozás, amely véget vetett egy háborúnak
A médek és a lüdök évek óta háborúztak az akkori Anatólia területén a Krisztus előtti időkben. Kr. e. 585. május 28-án éppen egy véres csata kellős közepén jártak, amikor hirtelen elsötétült az ég. A harcosok és vezetőik ezt isteni jelnek tekintették, és azonnal letették a fegyvert. Hamarosan béketárgyalások kezdődtek és a két fél végül megállapodott, majd kijelölték az új határokat. A történetet Hérodotosz jegyezte fel, később pedig a modern csillagászati számítások is alátámasztották, hogy valóban teljes napfogyatkozás volt látható a térségben azon a napon.
2. Kolumbusz életét egy „égi jel” mentette meg
A korabeli feljegyzések szerint Kolumbusz 1504-ben Jamaicán rekedt. A helyi törzsek eleinte jó viszonyt ápoltak vele és segítették, ám később megtagadták tőle az élelmiszert. A felfedezőnél azonban volt egy csillagászati almanach, amelynek hála tudta, hogy hamarosan napfogyatkozás következik. A bennszülötteknek azt mondta, hogy az ő Istene megharagszik rájuk a fukarságukért, és eltünteti a Napot az égről. Amikor a napfogyatkozás bekövetkezett, a helyiek borzasztóan megijedtek, és azonnal ételt és italt vittek neki, hogy folytathassa az útját.
3. Einstein világhírű lett a napfogyatkozás miatt
1919-ben egy napfogyatkozás során brit tudósok egy csoportja megmérte a csillagok látszólagos elmozdulását a Naptól. A kutatásaik alátámasztották Einstein általános relativitáselméletének egyik legfontosabb tételét. A tudós elmélete szerint ugyanis a hatalmas tömegű égitestek, mint a Nap, a gravitációs mezőjükkel meggörbítik a téridőt, és ezzel a mellettük elhaladó fénysugarakat is elhajlítják. Ezt azonban nehéz volt bizonyítani, mert csak akkor lehetett megfigyelni a csillagokat, ha a Nap fénye nem takarta el azokat.
A napfogyatkozásnak hála ez sikerült, a másnapi újságok pedig már címlapon hozták le a hírt. Einstein egyik napról a másikra világhírű tudóssá vált.
Így lesz látható Magyarországról a napfogyatkozás
Hazánkból csak részleges, 56 százalékos napfogyatkozás lesz látható augusztus 12-én, körülbelül 19 óra 56 perctől. Újabb teljes napfogyatkozás 55 év múlva, 2081. szeptember harmadikán lesz tapasztalható itthonról.
Ha kíváncsi vagy további érdekességekre a közelgő teljes napfogyatkozással kapcsolatban, akkor nézd meg a Spacejunkie Zoom videóját a témában:
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